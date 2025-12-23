España

Once detenidos en Barcelona, entre ellos diez menores, por citar a homosexuales en aplicaciones para agredirles y robarles

Los arrestados concertaban los encuentros a través de aplicaciones de citas en lugares apartados durante la noche a los que acudían en grupo para asaltarles y sustraer sus móviles y tarjetas bancarias

Once detenidos en Barcelona, entre ellos diez menores, por citar a homosexuales en aplicaciones para asaltarlos y robarles (David Zorrakino - Europa Press)

Los Mossos d’Esquadra han detenido a diez menores y un joven de 18 años en el área de Barcelona por su implicación en una serie de asaltos a personas homosexuales contactadas a través de aplicaciones de citas. Según informó la policía catalana, los arrestados presuntamente concertaban encuentros con las víctimas en espacios apartados y durante la noche, donde luego acudían en grupo para intimidar, agredir y robar tanto dispositivos móviles como tarjetas bancarias.

La investigación arrancó en marzo, cuando se recibieron dos denuncias por hechos similares ocurridos en Santa Coloma de Gramenet. Los agentes comprobaron que las víctimas habían utilizado una app de contactos para quedar con alguien que, en realidad, formaba parte del grupo investigado. Tras analizar las circunstancias, los Mossos lograron vincular estos episodios con otros casos anteriores registrados en Badalona. Según fuentes cercanas al caso citadas por EFE, a los detenidos se les aplica la agravante de odio y discriminación debido a que seleccionaban específicamente a homosexuales como objetivo y a las condiciones en las que se producían los asaltos.

La policía catalana señala que, hasta la fecha, se ha podido constatar la participación de los detenidos en al menos nueve agresiones, aunque se sospecha que podrían haber cometido al menos otros tres asaltos más. De los nueve casos confirmados, tres ni siquiera llegaron a denunciarse porque las víctimas temían represalias. Además de lesiones y robo con violencia, la lista de delitos atribuidos a los arrestados incluye intimidación, amenazas, coacciones, extorsión y estafa, todos cometidos mediante el uso de redes sociales y aplicaciones de contactos.

El grupo seguía siempre un mismo patrón: uno de los miembros contactaba con la víctima mediante una aplicación, proponía un encuentro nocturno en una zona apartada y, una vez allí, aparecía el resto del grupo para cometer la agresión. En el transcurso de estas acciones, las víctimas también eran despojadas de sus teléfonos y tarjetas de crédito. Los asaltantes no solo se apropiaban de estos objetos sino que extorsionaban a las víctimas para obtener las claves y números secretos, con el fin de realizar operaciones fraudulentas con los dispositivos y las tarjetas. Posteriormente, los móviles eran vendidos y las tarjetas utilizadas en diferentes comercios.

Durante la investigación, la policía observó una escalada en el nivel de violencia ejercida por el grupo, lo que llevó a intensificar la vigilancia y los seguimientos. Bajo la supervisión de la Fiscalía de Menores, los Mossos llevaron a cabo varias labores de seguimiento que confirmaron la actuación coordinada del grupo, con roles definidos para quienes cometían las agresiones materiales y para quienes se encargaban de utilizar y vender el material sustraído.

En el marco de este procedimiento, el pasado mes de mayo se detuvo a tres presuntos integrantes, y en la última fase de la operación se arrestó a otros once, entre ellos los considerados autores directos de las agresiones. Entre los detenidos figuran menores que, según la policía, se encargaban de usar las tarjetas robadas en compras y de vender los teléfonos móviles sustraídos. La investigación sigue abierta para determinar la posible implicación del grupo en más asaltos y esclarecer si existen más víctimas que no hayan denunciado los hechos.

