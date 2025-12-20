Navajas, cuchillos, machetes y katanas: los Mossos decomisan más de 25 armas blancas al día en el espacio público en Cataluña

Policía en Barcelona. (Europa Press)

La presencia de armas blancas en el espacio público de Cataluña ha experimentado un incremento sostenido, según los datos facilitados por la consellería de Interior. Los Mossos d’Esquadra han decomisado una media de más de 25 armas blancas al día durante el primer semestre de este año, lo que equivale a un total de 4.715 incautaciones en ese periodo. Esta cifra mantiene la tendencia registrada en 2024, cuando se decomisaron 9.220 armas blancas en toda la comunidad.

La proliferación de estos objetos peligrosos se refleja también en el número de incidentes: se han contabilizado 2.319 sucesos relacionados con armas blancas u objetos contundentes en los primeros seis meses del año, lo que supone una media diaria de 12 incidentes, especialmente concentrados durante los fines de semana y en espacios como comercios, locales de ocio nocturno y el transporte público.

La consellería de Interior ha subrayado que la problemática afecta principalmente a la corona metropolitana de Barcelona, aunque se extiende a toda Cataluña. En respuesta a esta situación, los Mossos d’Esquadra han intensificado los controles preventivos, dedicando 85.385 horas durante el primer semestre del año a la vigilancia en la vía pública, zonas de ocio nocturno y transporte público.

Navajas y cuchillos

Las armas blancas decomisadas abarcan una amplia tipología. Más de dos tercios corresponden a navajas, con 6.827 incautaciones en 2024 y 3.401 entre enero y junio de 2025. Les siguen los cuchillos, con 1.892 y 1.036 unidades respectivamente, y los machetes, con 218 y 98. También se han intervenido puñales de menos de once centímetros de hoja y doble corte (73 en 2024 y 47 en el primer semestre de 2025), así como espadas, katanas o similares (57 y 34), armas blancas simuladas en otros objetos (53 y 23), dagas (30 y 13), hachas ornamentales (15 y 12) y armas blancas procedentes de armamentos oficiales (10 y 8). Además, los Mossos han decomisado bastones de estoque (11 y 4), xiriquetes o estrellas con pinchos (7 y 3), cuchillos tácticos skiner (2 y 3) y otras armas blancas no catalogadas (25 y 33).

El aumento de incidentes con armas blancas ha motivado la puesta en marcha de diversas estrategias policiales y preventivas. En febrero de 2023, los Mossos activaron el Plan “Daga”, cuyo objetivo es retirar el mayor número posible de armas blancas de la vía pública mediante controles específicos, en ocasiones con palas detectoras. El pasado año, la Generalitat impulsó además el Plan Espacio Público Libre de Armas, orientado a evitar la normalización de la tenencia de estos objetos en espacios públicos.

El fenómeno, según ha detallado la consellera de Interior, Núria Parlon, en una respuesta parlamentaria recogida por EFE, representa una “amenaza” para la seguridad pública tanto por su impacto directo como por las implicaciones operativas, sociales y territoriales. Parlon ha explicado que las estrategias adoptadas buscan ofrecer una respuesta integral, combinando la acción policial con la prevención comunitaria, la intervención social y la coordinación institucional.

Los datos policiales muestran que los incidentes se producen principalmente los sábados y domingos, así como en horario de tarde y noche, y se concentran en lugares de alta afluencia ciudadana.

*Con información de EFE