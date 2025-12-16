Alberto Chicote, a por sus décimas Campanadas con Pedroche: “Un año me dirán que lo va a hacer otro y me voy a llevar un disgusto”

Alberto Chicote, en el atresplayer Day. (Atresmedia)

Alberto Chicote volverá a convertirse esta Nochevieja en uno de los rostros estrella de la televisión. Por décimo año consecutivo, el cocinero presentará las Campanadas junto a Cristina Pedroche en una edición muy especial para ambos, pues por primera vez el evento se emitirá simultáneamente en Antena 3, laSexta y atresplayer.

El presentador de Batalla de restaurantes se muestra entusiasmo por seguir al frente de esta tradición televisiva, mostrando su “ilusión a tope por estar el día 31 de diciembre en la Puerta del Sol”. Así lo confesaba a Infobae España y otros medios durante el atresplayer Day celebrado en Gran Canaria, donde vaticinaba que Pedroche y él lo van a hacer “mejor que nunca” este 31 de diciembre.

Sobre su relación profesional con Cristina Pedroche, Chicote ha puesto en valor la longevidad y la sintonía de la pareja televisiva: “Cristina y yo hacemos una pareja, creo que es la más longeva de Campanadas en este país, y lo llevamos muy bien juntos. Entendemos los dos cuál es nuestro papel y ya está, todos tan contentos. Es un momento muy mágico”, explica. El chef ha recordado que ambos afrontan su duodécima retransmisión, las diez últimas juntos, y ha insistido en la importancia de hacer algo grande en esta edición: “Hay que hacer algo grande y en eso estamos”.

Alberto Chicote y Cristina Pedroche en el anuncio de las Campanadas 2025 (Atresmedia)

Preguntado por el tradicional vestido de Pedroche, Chicote ha asegurado que no conoce ningún detalle hasta el último instante: “Cero. Y no en el mismo día, sino en el mismo momento. Yo sé que cada año lo digo y nadie me cree nunca, pero la realidad es esa. Y la verdad es que ya no quiero saberlo. Nunca me lo ha dicho Cristina, pero si me lo dijese le diría: ‘No, quiero verlo en el mismo momento’. Ella siempre dice que le divierte mucho la cara que pongo cuando veo lo que lleva puesto”.

“Cuando acabo las Campanadas, me voy al restaurante”

En su charla con este medio, el presentador reconoce que sigue disfrutando intensamente de su experiencia al frente de las Campanadas, sin un ápice de desgaste personal para él: “Sé que habrá un año en el que me digan que lo va a hacer otro, y me voy a llevar un disgusto. De verdad que disfruto mogollón”, apunta.

En cuanto al papel de su familia, Chicote ha explicado que están acostumbrados a verle trabajar en Nochevieja: “Mi familia me echa de menos porque me quiere. También es verdad que yo soy cocinero. Con lo cual, lo de trabajar el día 31 de diciembre es algo que va con mi oficio. Siempre digo que el 31 curro; no sé dónde, pero curro. Si no estoy en la tele, estoy en Omeraki“, dice sobre su negocio. De hecho, confiesa que cada año acude al local tras la retransmisión televisiva: “Mi mujer, mis hijos y la familia de toda esta gente que te acompaña todo el año, que es el equipo de trabajo, están allí. El día 31, cuando acabo la retransmisión, me cambio y me voy al restaurante. ¿Dónde voy yo si no?”.

Fragmento de la entrevista de Alberto Chicote en el pódcast 'Tengo un plan'. (TikTok)

Sobre la importancia de las audiencias, Chicote ha relatado cómo vive el momento en que se conocen los datos: “Pues como cualquier día que te levantas con audiencias. La putada es que no hay el día 1 y tienes que esperar un día más. En realidad, lo importante es no el día 2, sino terminar el 31 y decir: ‘¿Ha quedado bien? ¡De cine!’”, expresa el comunicador, que considera que “el trabajo bien hecho siempre te da buenas satisfacciones”.

Preguntado por posibles sorpresas para recuperar el liderazgo recuperado por TVE, Chicote ha respondido con humor: “Sí. Pero si es sorpresa, no te la puedo contar. Eso es como cuando te preguntan por una cosa inconfesable. ¡Pues si es inconfesable no te la puedo decir!”, bromea. Lo que sí adelanta es que este año “va a haber cosas nuevas” y van a realizar “una gran retransmisión” desde la Puerta del Sol.

En cuanto a sus propósitos para el Año Nuevo, el chef lo tiene claro y lo repite hasta en siete ocasiones: “Currar”. Y agrega: “Y si puede ser, currar un poquito más”. “Yo soy de esas pocas personas que disfrutan haciendo más cosas. Yo siempre digo que a mí me gusta mirar para atrás y decir: ‘Hostia, qué de cosas he hecho’. Entonces, me gusta sumar. Me gusta que pase el tiempo y decir: ‘He sido capaz de hacer más cosas’. Me gusta construir. Cuantas más cosas me des que hacer, más feliz voy a estar. Si algún día me ves en mi casa parado, es que estoy malo”, sentencia.