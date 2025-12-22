España

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Además del precio promedio de las gasolinas en España, aquí están los costos más bajos

Guardar
Desde gasolina y hasta diésel,
Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales carburantes (Infobae)

El precio de las gasolinas varía continuamente, por lo que es importante conocer los costos por litro y llenar el tanque en la mejor opción. Aquí están los precios promedios de las gasolinas en distitnas ciudades de España para este lunes 22 de diciembre, de acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, detallando los más caros y más baratos para que no te tomen por sorpresa.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,159 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,729 euros el litro

Precio mínimo: 1,227 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,679 euros el litro

Precio mínimo: 1,209 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,869 euros el litro

Precio mínimo: 1,539 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,499 euros el litro

Precio mínimo: 1,194 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,639 euros el litro

Precio mínimo: 1,215 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,588 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,829 euros el litro

Precio mínimo: 1,489 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,558 euros el litro

Precio mínimo: 1,169 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,644 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,579 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,719 euros el litro

Precio mínimo: 1,639 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,569 euros el litro

Precio mínimo: 1,199 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,592 euros el litro

Precio mínimo: 1,219 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,73 euros el litro

Precio mínimo: 1,619 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,55 euros el litro

Precio mínimo: 1,159 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,644 euros el litro

Precio mínimo: 1,188 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,61 euros el litro

Precio mínimo: 1,209 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,729 euros el litro

Precio mínimo: 1,499 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,499 euros el litro

Precio mínimo: 1,199 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,599 euros el litro

Precio mínimo: 1,478 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,594 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,609 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los combustibles
El precio de los combustibles cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

Temas Relacionados

GasolinaPrecio GasolinaEspaña-EconomiaNoticias

Últimas Noticias

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva

Situación actual de los embalses en España HOY 22 de diciembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Situación actual de los embalses

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: cuándo empieza, cómo ver El Gordo y última hora de los números premiados

Como cada 22 de diciembre, los niños de San Ildefonso cantan números y premios en el Teatro Real de Madrid

Sorteo de la Lotería de

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 22 de diciembre

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense en las últimas horas

Actualización del tipo de cambio

Las nevadas persistirán este lunes en el norte peninsular y las precipitaciones complican la situación meteorológica en varias regiones

Un descenso de las temperaturas y la presencia de precipitaciones intensas marcan la jornada, con acumulaciones de nieve en cotas bajas y heladas en el interior

Las nevadas persistirán este lunes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP se complica la

El PP se complica la gobernabilidad de Extremadura con un Vox todavía más reforzado: “¿Y ahora qué, señora Guardiola?"

Cómo la UCO y los juzgados consiguen recuperar mensajes de WhatsApp y correos borrados: del jefe de gabinete de Mazón al exfiscal general del Estado

Policía y Agencia Tributaria acusan a un empresario de tener “un taller clandestino de armas” y un tanque, cuando es un almacén “de objetos de atrezo para películas”

María Guardiola, tras ganar las elecciones en Extremadura: “Pedimos más confianza y hemos obtenido mucha más confianza”

El resultado de las elecciones en Extremadura, en directo: el PP gana con 1 escaño más, el PSOE pierde 10 y Vox duplica su cifra

ECONOMÍA

Precio del aceite de oliva

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: cuándo empieza, cómo ver El Gordo y última hora de los números premiados

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 22 de diciembre

Rosalía, Aitana o Antonio Banderas: los famosos españoles que especulan con el ladrillo y aprovechan los altos precios de la vivienda

A qué hora empieza el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 en Canarias y cómo seguirlo en directo

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores

Jugó en el Málaga y el Rayo antes de pasar a transportar camiones con droga por Europa: “Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol”

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento