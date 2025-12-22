España

Elena Casado Pineda, anestesista: “Si tienes dolor crónico no deberías tomar nada de esto, vas a estar peor”

La experta explica por qué ciertos tratamientos pueden empeorar el dolor a largo plazo

La especialista explica en sus redes sociales cómo actúa el cuerpo tras la anestesia. (Montaje Infobae)

Elena Casado, médica anestesista especializada en dolor crónico, ha generado un gran debate en TikTok tras publicar un vídeo en el que ofrece recomendaciones a pacientes con dolor crónico. Elena tiene una comunidad de más de 224.000 seguidores y explica por qué, en determinados casos, hay tratamientos muy habituales que pueden resultar contraproducentes.

Casado se dirige especialmente a personas diagnosticadas de artrosis u otras patologías. Su mensaje principal es bastante claro: no todo lo que alivia a corto plazo es beneficioso a largo plazo, y algunas decisiones pueden agravar el problema inicial.

El clip pone en cuestión prácticas muy reconocidas, como las infiltraciones de corticoides o el uso de determinados analgésicos, y propone alternativas basadas en una visión a largo plazo.

Artrosis, corticoides y alivio temporal

Según la doctora, la artrosis se produce por el deterioro progresivo del hueso y del cartílago de la articulación. En este contexto, advierte que las infiltraciones con corticoides pueden empeorar la situación estructural. “El corticoide va a deteriorarte más todavía el hueso, porque genera osteoporosis y es condrotóxico, se va a cargar todavía más el cartílago”, advierte.

Artrosis (Freepik)

Casado aclara que el alivio que muchos pacientes experimentan tras una infiltración suele deberse a la anestesia local que se administra junto al corticoide. La técnica consiste en la inyección a nivel intraarticular o periarticular de un corticoide combinado o no con un anestésico local con el objetivo de romper el círculo de dolor. Ese efecto puede durar desde tres a quince días. El problema aparece después, cuando el dolor reaparece con más intensidad y el daño articular ya es mayor.

El tramadol genera tolerancia y genera techo terapéutico. Es decir, va a llegar a un punto en que cada vez vas a necesitar más y, además, vas a tener los efectos secundarios, pero no vas a tener los efectos positivos, que es que te quite el dolor”, afirma. Al tratarse de un opiáceo no suele ser eficaz.

Alternativas terapéuticas

En el caso de patologías como bursitis (inflamación de las bolsas sinoviales), trocanteritis (inflamación lateral de la cadera), fascitis plantar (inflamación de la fascia del pie) o inflamaciones de tejidos blandos, la médica se muestra más matizada. Aunque tampoco recomienda los corticoides de forma sistemática, reconoce que en algunos casos pueden probarse infiltraciones, siempre con cautela, ya que pueden adelgazar tendones o provocar atrofias musculares.

La doctora destaca las las terapias regenerativas cuando el dolor no mejora con rehabilitación y antiinflamatorios. También menciona opciones como el plasma rico en plaquetas o sueros ricos en citoquinas, aunque insiste en que el tratamiento debe estar siempre supervisado por un especialista.

El estudio evaluó a un grupo que realizó clases semanales de ciclismo indoor, iniciando con 30 minutos y llegando a 40, junto con charlas educativas, frente a otro que recibió fisioterapia individual.

Como cierre, lanza un mensaje claro para aquellos que llevan meses arrastrando dolor sin mejoría. Si tras más de tres meses el problema sigue, considera buscar el origen real del dolor y valorar técnicas de intervencionismo. Su objetivo, no es silenciar el síntoma, sino tratar la causa y evitar que el paciente quede atrapado en un bucle de dolor crónico.

