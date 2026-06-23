España

Nueva normativa para los patinetes eléctricos: obligatorio haber cumplido los 15 años y llevar casco

Las sanciones por infringir estas medidas, que comenzarán a aplicarse el 1 de octubre, alcanzarán los 200 euros. El objetivo de esta reforma del Gobierno es “reforzar la protección de los usuarios más vulnerables en las vías”

Guardar
Google icon
Un hombre circula con su patinete eléctrico por las calles de Sevilla. (María José López / Europa Press)
Un hombre circula con su patinete eléctrico por las calles de Sevilla. (María José López / Europa Press)

El Gobierno ha aprobado este martes una modificación del Reglamento General de Circulación para mejorar la protección de los usuarios vulnerables en la vía, que fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal, como los patinetes, y establece el uso obligatorio del casco, al igual que para los ciclistas. El incumplimiento de estas obligaciones supone una infracción grave con sanción de 200 euros, según informa Efe.

También será obligatorio el uso de guantes para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores, así como de calzado cerrado en todo tipo de vías, mientras que los taxistas deberán llevar puesto el cinturón en todo momento.

PUBLICIDAD

El Ejecutivo asegura que el objetivo de la reforma es mejorar la protección de peatones, ciclistas, motociclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal, considerados los usuarios más vulnerables del tráfico. “Son medidas pioneras que nos convierten en un país referente en seguridad vial”, ha señalado la ministra portavoz, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La reforma también establece que los vehículos de movilidad personal deben circular siempre con el alumbrado encendido. Además, fuera de los núcleos urbanos, solo podrán usar vías segregadas del tráfico motorizado, como carriles bici.

PUBLICIDAD

(I-D) El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz; y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. (Fernando Sánchez / Europa Press)
(I-D) El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz; y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. (Fernando Sánchez / Europa Press)

En cuanto a los ciclistas, el texto suprime todas las exenciones previas al uso del casco, por lo que todos los usuarios deberán llevarlo en vías interurbanas. Los repartidores y trabajadores que utilicen la bicicleta de manera profesional tendrán que portar casco y chaleco reflectante en cualquier circunstancia.

Los conductores que adelanten a ciclistas en vías interurbanas tendrán que reducir la velocidad al menos en 20 kilómetros por hora respecto al límite permitido y cambiar completamente de carril, además de mantener una separación lateral mínima de 1,5 metros. En áreas urbanas, los ciclistas deberán circular preferentemente por el centro del carril para aumentar su seguridad, y los vehículos a motor tendrán que guardar una distancia de 5 metros respecto a los ciclistas precedentes en el mismo carril. La normativa abre la posibilidad de que, en calles de un solo carril y con velocidad limitada a 30 kilómetros por hora o menos, y previa señalización, las bicicletas puedan movilizarse en ambos sentidos.

Usuarios de motocicletas

Sobre los usuarios de motocicletas y ciclomotores, la ley obliga al uso de guantes de protección para conductores y pasajeros en vías interurbanas y de calzado cerrado en todas las vías.

Los motociclistas podrán circular por el arcén derecho cuando exista congestión, siempre que no superen los 30 km/h y exista señalización específica. Solo se admitirán cascos homologados, excluyendo los meramente certificados. Los repartidores en moto tendrán la obligación adicional de llevar chaleco reflectante en todo momento, con la misma multa prevista para otras infracciones.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha instado a la ciudadanía a llevar la baliza de emergencia V16. El máximo responsable de la Dirección General de Tráfico (DGT) lo ha expresado así durante su participación en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

En materia de equipamiento de protección, la reforma elimina las exenciones al uso del cinturón de seguridad para conductores de taxi, vehículos de mercancías y de enseñanza de la conducción. Todos deberán llevarlo puesto durante la circulación. La única excepción se reserva a pasajeros de ambulancias asistenciales cuando, en servicios de urgencia, permanezcan en el habitáculo del paciente.

La nueva normativa también introduce cambios en la circulación por vías interurbanas. Los conductores que rebasen a vehículos inmovilizados deberán dejar una separación lateral de 1,5 metros y reducir la velocidad al menos en 20 km/h respecto al límite de la vía. En autopistas y autovías afectadas por nieve, quedará prohibido adelantar y se circulará exclusivamente por el carril derecho, reservando el izquierdo para vehículos de emergencia y quitanieves. Ante retenciones, los vehículos deberán posicionarse de modo que dejen un espacio central libre para el paso de los servicios de emergencia.

(Con información de la agencia EFE)

Temas Relacionados

VehículosTráfico EspañaMultas EspañaGobierno de EspañaEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 23 junio

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 23 junio

Así es la nueva casa de Ana Mena en Madrid: jardín, piscina y una urbanización con grandes controles de seguridad

La malagueña se ha comprado una nueva propiedad en Las Rozas donde sentar su base debido a la gran cantidad de trabajo que tiene en la capital

Así es la nueva casa de Ana Mena en Madrid: jardín, piscina y una urbanización con grandes controles de seguridad

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este miércoles

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la energía eléctrica

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este miércoles

El pueblo de Cataluña ideal para hacer excursiones a la montaña y con vistas de lujo a Montserrat

Situada en la provincia de Barcelona, la villa destaca por ser un paraíso de naturaleza y desconexión y por aglutinar diversas rutas de senderismo

El pueblo de Cataluña ideal para hacer excursiones a la montaña y con vistas de lujo a Montserrat

Victoria y Cristina Iglesias, hijas de Julio Iglesias, recuerdan a su primo Niccolo en el que habría sido su 23º cumpleaños: “Te echaremos de menos para siempre”

Las hijas de Julio Iglesias han compartido emotivas imágenes inéditas y mensajes cargados de cariño para recordar al joven, fallecido en 2024

Victoria y Cristina Iglesias, hijas de Julio Iglesias, recuerdan a su primo Niccolo en el que habría sido su 23º cumpleaños: “Te echaremos de menos para siempre”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil irrumpe en el Ayuntamiento de Soria (PSOE) en una investigación por un delito de organización criminal y blanqueo de capitales

La Guardia Civil irrumpe en el Ayuntamiento de Soria (PSOE) en una investigación por un delito de organización criminal y blanqueo de capitales

El abogado de Zapatero pide al juez anular dos pruebas clave en el caso ‘Plus Ultra’: su disco duro y el teléfono móvil de Rodolfo Reyes que envió Estados Unidos

Un detenido en una operación de narcotráfico por atropellar a un agente y embestir vehículos de la Guardia Civil dejando otros dos heridos

La UCO vincula el ‘caso Leire Díez’ y el rescate a Tubos Reunidos al PNV, que admite reuniones con el Gobierno pero niega cualquier trama corrupta

La DGT avisa: si prestas el coche a menudo, lo mejor es comunicarlo para evitar que la multa llegue a la persona equivocada

ECONOMÍA

La histórica villa de lujo en Sitges (Barcelona) que fue construida para un cónsul francés y ahora se vende por 7,5 millones

La histórica villa de lujo en Sitges (Barcelona) que fue construida para un cónsul francés y ahora se vende por 7,5 millones

Casarse en España cuesta 32.355 euros: el compromiso empieza por ahorrar más de dos años antes del “sí, quiero”

Pablo Borraz, arquitecto: “Esta es la pregunta que debes hacerte antes de comprar un terreno para ahorrar hasta 40.000 euros”

Más de un SMI para las vacaciones: los españoles gastarán este verano 582 euros en alojamiento, 309 en ocio y 280 en transporte por solo un viaje

Juan Goñi, arquitecto: “En 2026, diseñar una casa también significa pensar en la sequía”

DEPORTES

Esta es la norma de la FIFA que permite al Atlético de Madrid denunciar al FC Barcelona por el ‘caso Julián Álvarez’

Esta es la norma de la FIFA que permite al Atlético de Madrid denunciar al FC Barcelona por el ‘caso Julián Álvarez’

El Manchester United tendrá uno de los estadios más imponentes del mundo, con 100.000 asientos y diseñado por Norman Foster: todas las fotos del proyecto

Los candidatos para sustituir a Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: desde Osimhen, Vlahovic o Lautaro hasta los trueques con Arsenal y PSG

Horario y dónde ver el partido Inglaterra - Ghana del Mundial 2026 hoy en España: duelo por el liderato en el grupo L

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy, martes 23 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega