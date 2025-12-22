Dónde ha caído el 90693, tercer premio de la Lotería de Navidad 2025

Trabajadores de Loterías y Apuestas del Estado preparan las bolas con los números para introducirlas en el tambor durante los reparativos para el inicio del Sorteo Extraordinario de Navidad,que repartirá 2.772 millones de euros en premios. (EFE/Chema Moya)

El número 90693 ha resultado agraciado con el tercer premio de la Lotería de Navidad 2025. Este galardón, premiado con 50.000 euros por décimo (500.000 euros la serie), ha caído repartido por todo el territorio nacional. Los agraciados no recibirán el premio completo, pues Hacienda impone una tributación automática del 20% para premios superiores a 40.000 euros. Por tanto, tras la aplicación de la normativa fiscal vigente, podrán cobrar una cantidad que se sitúa en torno a los 48.000 euros netos.

El cobro del tercer premio de la Lotería de Navidad puede realizarse desde las 18:00 horas del mismo día del sorteo. Para premios superiores a 3.000 euros, los agraciados deben acudir a una sucursal de las entidades bancarias concertadas, entre las que se encuentran Caixabank, Santander, BBVA y cualquier banco asociado a la CECA. Si el décimo se compró por el portal web de Loterías y Apuestas del Estado, el premio se abonará mediante una transferencia bancaria a la cuenta facilitada por el usuario.

Las comunidades en las que ha tocado el tercer premio de la lotería

El 90693 se ha vendido por gran parte del país. Administraciones de Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra y Cataluña han podido celebrar el premio, de 50.000 euros por décimo. Cataluña, Madrid y el este de Castilla y León también han visto caer este tercer premio, que también se ha repartido por Extremadura, Andalucía y Comunidad Valenciana.

En Castilla-La Mancha, Toledo, Moral de Calatrava (Ciudad Real), Letur (Albacete) y Villarejo de Fuentes (Cuenca) también han recibido esta suerte. En los archipiélagos, las islas de Mallorca y Tenerife han sido las más afortunadas.

Comprobar Lotería de Navidad 2025

Puedes consultar si tu décimo de lotería está premiado en el comprobador de Infobae. Además de los cinco primeros premios, las terminaciones, aproximaciones, centenas y decimales también tienen beneficios económicos.

La tradición de la Lotería de Navidad

El sorteo más esperado de toda España se remonta al siglo XIX y se ha convertido en una tradición más de las Navidades. En el año 1812 se celebra su primera edición. Por aquel entonces, los boletos se vendían por 40 reales y el “Gordo” estaba premiado con 8.000 pesos fuertes. Para 1832, se emitieron un total de 12.000 números.

No fue hasta 1892 cuando el juego comenzó a conocerse como “Sorteo de Navidad”. Para 1897, el nombre ya se incluía en todos los décimos. La Guerra Civil no consiguió parar la celebración de la lotería, pero sí introdujo cambios: en 1938 se celebraron dos sorteos, uno desde Barcelona y otro desde Burgos.

Tradicionalmente, el sorteo se seguía por la radio en directo, pero quienes no podían acceder a esta tecnología debían esperar a que fuese publicado por la prensa. Todo cambió en 1957, año en el que la Lotería de Navidad se televisó por primera vez en la historia. En el año 2002, se cumple otro hito: el sorteo se empieza a cantar en euros, tras la entrada en circulación de la nueva moneda europea.

En todo este proceso, hay una figura que se ha mantenido inmóvil: los niños del Colegio de San Ildefonso. Apodados los “niños de la suerte”, estos estudiantes son los encargados de cantar los números agraciados por el sorteo desde 1771, antes siquiera de que se crease la lotería navideña. Casi dos siglos después, en 1984, participan niñas por vez primera en la historia del Sorteo de Navidad debido a que el colegio pasa a ser mixto.