España

Qué pasa si mi décimo termina igual que 79432, ‘El Gordo’ de la Lotería de Navidad 2025

Así es como las terminaciones y aproximaciones pueden convertir tu décimo en una buena inversión

Bola con el Gordo de
Bola con el Gordo de la Lotería de Navidad de 2025.

Un año más, el 22 de diciembre, España ha vuelto a amanecer entre el ruido de los bombos y los cánticos de los niños de San Ildefonso. Aunque se suele decir que lo mejor se deja para el final, en este caso El Gordo ha decidido aparecer antes de lo normal, saliendo a las 10:44 horas.

Cuánto dinero puedes ganar

Aquí es donde muchos participantes se llevan una agradable sorpresa: no es necesario acertar todo el número del Gordo para obtener un premio. Gracias a las reglas de las terminaciones, incluso una coincidencia parcial puede significar que no pierdas tu inversión o que consigas un ingreso extra.

El número 79432 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.

Por ejemplo, si tu décimo coincide en las dos últimas cifras con El Gordo, el sorteo otorga 120 euros por décimo. Es decir, aunque no hayas ganado los 400.000 euros del primer premio, todavía puedes disfrutar de un premio significativo que recompensa la cercanía con la suerte mayor.

Por otra parte, si tu número solo coincide en la última cifra, se trata del conocido Reintegro, que devuelve al jugador el importe del décimo, 20 euros. Este pequeño premio asegura que, incluso cuando no aciertas el número completo, tu inversión inicial no se pierde por completo, manteniendo viva la ilusión hasta el último número cantado.

A estas terminaciones se suman las aproximaciones, premios que se otorgan a los números inmediatamente anterior y posterior a los grandes premios. Sus cuantías son más elevadas que las de las terminaciones simples y permiten que los jugadores se lleven un reconocimiento económico incluso si no aciertan el número exacto:

  • Al Gordo: 2.000 euros por décimo.
  • Al segundo premio: 1.250 euros por décimo.
  • Al tercer premio: 960 euros por décimo.

