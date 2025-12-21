España

Vox es el ganador de la noche: el partido de Abascal duplica sus escaños en Extremadura y obliga a Guardiola a buscar acuerdos para gobernar

La formación, encabezada en los comicios por su candidato Óscar Fernández Calle, alcanza los once parlamentarios y fuerza al Partido Popular a negociar con ellos si quieren seguir gobernando en la comunidad

Guardar
Acto de cierre de campña
Acto de cierre de campña de Vox en Badajoz, con Óscar Fernández junto a Santiago Abascal. (Europa Press)

“En Extremadura comienza el cambio que va a llevar a España a cotas mucho mejores que las que tenemos actualmente”, afirmaba Óscar Fernández Calle el domingo por la mañana. El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Extremadura, el primero de los aspirantes en aparecer en las urnas, se mostraba confiado en las primeras horas de unas elecciones que él definía “históricas”, y que ha acabado con unos mejores resultados para el partido de ultraderecha, que dobla sus escaños (de 5 a 11), y lanza la pelota al tejado de Guardiola y el PP: si quieren gobernar, tocará (volver a) negociar.

Los populares necesitarán que, como mínimo, los parlamentarios de sus habituales socios de gobierno se abstengan en las votaciones para elegir a Guardiola como presidenta de Extremadura. De este modo, lo histórico de la jornada, en todo caso, ha sido conseguir que la historia se repita. Eso sí, con la partida mucho más de cara para Vox, ya que reafirma su tendencia al alza y deja claro que sus escaños son los que, en última instancia, tendrán la llave de gobierno.

La formación, liderada por Santiago Abascal, ha conseguido un 17% de los votos, nueve puntos porcentuales por encima de lo logrado hace dos años, situándose una vez más como tercera fuerza política, detrás del Partido Popular (43%) y el Partido Socialista de Extremadura (26%). “Extremadura ha hablado y ha hablado para decir, alto y claro, que quiere más VOX, más del doble de VOX”, ha empezado diciendo Fernández Calle en su discurso. “Y Extremadura lo va a tener: vamos a defender cada uno de los votos con uñas y dientes, y vamos a defender mañana exactamente lo mismo que defendíamos ayer”.

La derecha vence pese a la abstención, Vox convence pese a ‘Revuelta

Si la izquierda deberá lamerse las heridas tras los comicios, la cita en Extremadura refuerza el bloque de la derecha: ambos partidos han mejorado sus resultados respecto a los anteriores comicios, logrando un total de 40 escaños, 7 más de los que obtuvieron en 2023 y de los que necesitan para la mayoría absoluta. En este sentido, la bajada en la participación de siete puntos porcentuales (a falta de una confirmación oficial, sería la más baja de la historia de la comunidad autónoma) ha demostrado ser favorable tanto para el partido de María Guardiola como para el de Fernández Calle, a cuyos votantes han logrado movilizar para que depositaran la papeleta.

El escándalo en torno a la desviación de fondos en la asociación juvenil Revuelta (considerada su rama juvenil) tampoco parece haber hecho dudar a los votantes del partido de Santiago Abascal. “Veo un gran interés en involucrar a Vox en algo en que la única responsabilidad que tiene es haber exigido transparencia”, aseguraba el presidente de la formación en un mitin en Cáceres. “Revuelta no forma parte de Vox y no puedo comentar sus vicisitudes internas. No tengo elementos de juicio”.

El presidente de la formación ha estado presente durante toda la campaña e incluso ha formado parte de la promoción de Vox en anuncios y carteles. Ahora bien, tras conocerse los resultados, ha sido Fernández Calle quien, acompañado de José Antonio Fúster, portavoz nacional del partido, ha comparecido ante los medios para celebrar el resultado.

Un candidato más duro e inflexible

Pese a la presencia mayoritaria de Abascal, Fernández Calle sale reforzado tras el resultado de las elecciones. El candidato, apenas conocido fuera de la comunidad autónoma antes de los comicios, lleva ya más de un lustro en altos cargos del partido. En 2019 fue nombrado presidente de Vox en la provincia de Cáceres y en 2023, como cabeza de lista por la provincia, fue elegido como diputado autonómico. Tras el paso al Senado de Ángel Pelayo, anterior número uno en la comunidad, le tocó situarse al frente del grupo asambleario.

El candidato de Vox a
El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, vota en las elecciones autonómicas de 2025. (Europa Press)

Ahora bien, desde el principio de su mandato, Fernández Calle se ha mostrado con un perfil muy diferente al de su predecesor. Con un tono mucho más duro con los populares, fue una de las principales voces críticas con María Guardiola. Cabe recordar que Vox participó también en el bloqueo parlamentario que impidió aprobar los presupuestos autonómicos y que, finalmente, desencadenó el adelanto electoral. Del mismo modo, el candidato no se ha molestado en ningún momento en tender puentes con la presidenta, a quien criticó durante en cada comparecencia, tal y como demostró en el último debate antes de las votaciones, organizado por RTVE.

Temas Relacionados

Elecciones De Extremadura 2025VoxPSOEPPEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Unidas Por Extremadura sube tres escaños y se muestra como “la luz de esperanza para la izquierda”, pero desaprovecha el hundimiento del PSOE

El partido pasa del 6% al 10% de los votos y se muestra satisfecho con los resultados, pero el bloque progresista pierde toda capacidad de influencia en la región

Unidas Por Extremadura sube tres

El resultado de las elecciones en Extremadura, en directo: el PP gana con 1 escaño más, el PSOE pierde 10 y Vox duplica su cifra

La región cierra el año en términos políticos y abre un nuevo ciclo electoral marcado por la polarización

El resultado de las elecciones

El PSOE pierde 10 escaños y consigue su peor resultado electoral en Extremadura desde las primeras elecciones en democracia

Los socialistas se desploman en unos comicios en los que pierden a la mitad de sus votantes y la ultraderecha sale reforzada, con seis escaños más que en 2023

El PSOE pierde 10 escaños

El PP gana un escaño, aunque pierde 11.000 votos: se impone en las elecciones de Extremadura con 29 diputados, pero no logra desprenderse de Vox

El adelanto electoral apenas refuerza a los populares, que mejoran solo un diputado respecto a 2023 y vuelven a depender de Vox para la investidura

El PP gana un escaño,

La abstención se dispara hasta el 62,70% y firma la jornada electoral más desmovilizada en la historia de Extremadura

A las 14.00 horas solo había votado el 35,76% del censo y a las 18.00 la participación apenas alcanzaba el 50,64%

La abstención se dispara hasta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Unidas Por Extremadura sube tres

Unidas Por Extremadura sube tres escaños y se muestra como “la luz de esperanza para la izquierda”, pero desaprovecha el hundimiento del PSOE

El resultado de las elecciones en Extremadura, en directo: el PP gana con 1 escaño más, el PSOE pierde 10 y Vox duplica su cifra

El PSOE pierde 10 escaños y consigue su peor resultado electoral en Extremadura desde las primeras elecciones en democracia

El PP gana un escaño, aunque pierde 11.000 votos: se impone en las elecciones de Extremadura con 29 diputados, pero no logra desprenderse de Vox

La abstención se dispara hasta el 62,70% y firma la jornada electoral más desmovilizada en la historia de Extremadura

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 5 Super

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Más de 350 millones de euros: el daño del fraude digital sobre la economía española

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

DEPORTES

La Copa África, la peor

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores

Jugó en el Málaga y el Rayo antes de pasar a transportar camiones con droga por Europa: “Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol”

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento

Kini Carrasco, de atleta paralímpico a número dos por Cáceres en las listas del PP en las elecciones de Extremadura