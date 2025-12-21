Vox es el ganador de la noche: el partido de Abascal duplica sus escaños en Extremadura y obliga a Guardiola a buscar acuerdos para gobernar

Acto de cierre de campña de Vox en Badajoz, con Óscar Fernández junto a Santiago Abascal. (Europa Press)

“En Extremadura comienza el cambio que va a llevar a España a cotas mucho mejores que las que tenemos actualmente”, afirmaba Óscar Fernández Calle el domingo por la mañana. El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Extremadura, el primero de los aspirantes en aparecer en las urnas, se mostraba confiado en las primeras horas de unas elecciones que él definía “históricas”, y que ha acabado con unos mejores resultados para el partido de ultraderecha, que dobla sus escaños (de 5 a 11), y lanza la pelota al tejado de Guardiola y el PP: si quieren gobernar, tocará (volver a) negociar.

Los populares necesitarán que, como mínimo, los parlamentarios de sus habituales socios de gobierno se abstengan en las votaciones para elegir a Guardiola como presidenta de Extremadura. De este modo, lo histórico de la jornada, en todo caso, ha sido conseguir que la historia se repita. Eso sí, con la partida mucho más de cara para Vox, ya que reafirma su tendencia al alza y deja claro que sus escaños son los que, en última instancia, tendrán la llave de gobierno.

La formación, liderada por Santiago Abascal, ha conseguido un 17% de los votos, nueve puntos porcentuales por encima de lo logrado hace dos años, situándose una vez más como tercera fuerza política, detrás del Partido Popular (43%) y el Partido Socialista de Extremadura (26%). “Extremadura ha hablado y ha hablado para decir, alto y claro, que quiere más VOX, más del doble de VOX”, ha empezado diciendo Fernández Calle en su discurso. “Y Extremadura lo va a tener: vamos a defender cada uno de los votos con uñas y dientes, y vamos a defender mañana exactamente lo mismo que defendíamos ayer”.

La derecha vence pese a la abstención, Vox convence pese a ‘Revuelta

Si la izquierda deberá lamerse las heridas tras los comicios, la cita en Extremadura refuerza el bloque de la derecha: ambos partidos han mejorado sus resultados respecto a los anteriores comicios, logrando un total de 40 escaños, 7 más de los que obtuvieron en 2023 y de los que necesitan para la mayoría absoluta. En este sentido, la bajada en la participación de siete puntos porcentuales (a falta de una confirmación oficial, sería la más baja de la historia de la comunidad autónoma) ha demostrado ser favorable tanto para el partido de María Guardiola como para el de Fernández Calle, a cuyos votantes han logrado movilizar para que depositaran la papeleta.

El escándalo en torno a la desviación de fondos en la asociación juvenil Revuelta (considerada su rama juvenil) tampoco parece haber hecho dudar a los votantes del partido de Santiago Abascal. “Veo un gran interés en involucrar a Vox en algo en que la única responsabilidad que tiene es haber exigido transparencia”, aseguraba el presidente de la formación en un mitin en Cáceres. “Revuelta no forma parte de Vox y no puedo comentar sus vicisitudes internas. No tengo elementos de juicio”.

El presidente de la formación ha estado presente durante toda la campaña e incluso ha formado parte de la promoción de Vox en anuncios y carteles. Ahora bien, tras conocerse los resultados, ha sido Fernández Calle quien, acompañado de José Antonio Fúster, portavoz nacional del partido, ha comparecido ante los medios para celebrar el resultado.

Un candidato más duro e inflexible

Pese a la presencia mayoritaria de Abascal, Fernández Calle sale reforzado tras el resultado de las elecciones. El candidato, apenas conocido fuera de la comunidad autónoma antes de los comicios, lleva ya más de un lustro en altos cargos del partido. En 2019 fue nombrado presidente de Vox en la provincia de Cáceres y en 2023, como cabeza de lista por la provincia, fue elegido como diputado autonómico. Tras el paso al Senado de Ángel Pelayo, anterior número uno en la comunidad, le tocó situarse al frente del grupo asambleario.

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, vota en las elecciones autonómicas de 2025. (Europa Press)

Ahora bien, desde el principio de su mandato, Fernández Calle se ha mostrado con un perfil muy diferente al de su predecesor. Con un tono mucho más duro con los populares, fue una de las principales voces críticas con María Guardiola. Cabe recordar que Vox participó también en el bloqueo parlamentario que impidió aprobar los presupuestos autonómicos y que, finalmente, desencadenó el adelanto electoral. Del mismo modo, el candidato no se ha molestado en ningún momento en tender puentes con la presidenta, a quien criticó durante en cada comparecencia, tal y como demostró en el último debate antes de las votaciones, organizado por RTVE.