Revuelta, la rama juvenil de Vox, se tambalea tras las acusaciones de exdirigentes de haber desviado fondos recaudados para ayudar a víctimas de la DANA

Concentración contra la corrupción convocada por la organización juvenil Revuelta, frente a la sede nacional del PSOE (Fernando Sánchez - Europa Press)

La ultraderecha en España está teniendo problemas. Revuelta, la organización juvenil vinculada a Vox, se está convirtiendo en tendencia estos últimos días después de que varios de sus exdirigentes hayan tomado la decisión de abandonarla tras presentar una denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito de desvío de fondos con el dinero que recaudaron para ayudar a las víctimas de la DANA.

En concreto se trata del vicepresidente, Arturo Villa, y otro miembro de la dirección, Javier Esteban, que mediante un comunicado han explicado las razones que les han llevado a tomar esta decisión.

Los problemas, según relata Villa, comenzaron en 2023, cuando aceptó ser vicepresidente de Revuelta, lo que describe como “un nuevo proyecto juvenil independiente junto a un grupo de amigos que trabajaban en VOX”, pero en el que su presidente, “Jaime Hernández y su entorno decidieron basarse en una asociación preexistente, ASOMA, asegurando que era un trámite provisional y completamente válido, y que adaptarían esa estructura a los estatutos y fines reales de REVUELTA”.

“Hoy sabemos que nunca realizó tal cambio”, denuncia y añade que “desde entonces, su presidente, Jaime Hernández, junto a sus colaboradores Santiago Aneiros y Pablo González Gasca, han acaparado todo el poder de decisión, con absoluta opacidad hacia el resto de miembros de la Junta Directiva y asociados”.

"En más de dos años no se ha convocado ni una sola junta o asamblea, no existe acta alguna, y jamás hemos visto ni firmado documentos, cuentas, contratos, facturas, declaraciones fiscales o movimientos bancarios", explica.

“La respuesta fue silencio”

Con la DANA, desde Revuelta se vendieron como una de las organizaciones que iban a ayudar a las víctimas, teniendo incluso una colaboración con la influencer Roro, promoviendo recaudaciones de dinero que acabarían llegando a los afectados de Valencia.

Villa relata que “en octubre, le exigí a Jaime, información, transparencia y una auditoría inmediata. Lo hice por teléfono, y posteriormente mediante varios correos y burofaxes tanto de manera individual como junto a Javier Esteban Bejarano, también miembro de la Junta. Solicitamos acceso a movimientos de cuentas, conocer el destino de los fondos recaudados para la DANA, presentación de impuestos, posibles pagos directos a Jaime Hernández o su empresa PICAPORTE, posibles retiradas de efectivo y cualquier contratación realizada en nombre de REVUELTA”.

“También reclamamos la convocatoria de una junta directiva y de una asamblea con notario para revisar la situación y decidir la liquidación ordenada de la asociación, saldando cuentas fiscales pendientes y donando cualquier remanente a los damnificados reales”, agrega.

“La respuesta fue el silencio. Ante la negativa a entregar ninguna información, Javier Esteban y yo presentamos nuestra dimisión el 5 de noviembre y, el 30 de noviembre, una denuncia conjunta ante la Fiscalía por presuntas irregularidades graves, posible estafa en el destino de fondos y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados”, concluye.

“Injerencia por parte de personas vinculadas profesionalmente a VOX”

Desde Revuelta han respondido con otro comunicado en el que aseguran que “durante los últimos días han aparecido declaraciones públicas de antiguos colaboradores que, por orden de otros, buscan sembrar dudas sobre Revuelta. Lo hacen de manera coordinada por orden de sus superiores políticos y por ambición personal, a costa de la verdad y la justicia”.

Añaden que “desde hace meses, Revuelta ha sido objeto de intentos de injerencia por parte de personas vinculadas profesionalmente a VOX. Su objetivo ha sido apropiarse de la organización, influir en nuestras decisiones internas y condicionar la independencia de esta asociación”.

“Al no lograrlo, algunas de esas personas han optado por difundir acusaciones públicas inciertas destinadas a intentar erosionar nuestra credibilidad, por orden de los de arriba. Todo ello responde a una estrategia conocida: destruir lo que no pueden controlar”, concluyen, abriéndose así una guerra entre dos organizaciones que hasta ahora han caminado juntas: Vox y Revuelta.