Espana agencias

Abascal ya está en la sede nacional de Vox para seguir la noche electoral de los comicios extremeños

Guardar

El líder de Vox, Santiago Abascal, sigue la noche electoral desde la sede nacional de la formación, ubicada en la madrileña calle de Bambú, acompañado de su equipo de trabajo y en contacto permanente con el candidato en Extremadura, Óscar Fernández, según ha informado el partido.

La sede nacional de Vox no se ha abierto para un seguimiento de los medios de la noche electoral, como en otras ocasiones, y tampoco está previsto que haya declaraciones desde allí. Abascal se ha volcado en la campaña de Extremadura, con actos prácticamente diarios desde la convocatoria electoral a principios de diciembre.

Según las primeras encuestas, Vox podría doblar su representación en la Asamblea de Extremadura, pasando de cinco a entre nueve y once asientos, lo que colocaría a la formación en un lugar clave si el PP no consigue la mayoría absoluta.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez hará una declaración institucional este lunes para designar a la nueva portavoz del Gobierno

Sánchez hará una declaración institucional

Feijóo sigue ya desde la sede de Génova el escrutinio, en el que espera amplificar la distancia con el PSOE

Feijóo sigue ya desde la

Sánchez cierra la campaña cargando contra Guardiola por agitar el "pucherazo" y no denunciar acoso en el PP

Pedro Sánchez endureció sus críticas al Partido Popular durante el cierre de campaña, señalando prácticas para desviar el foco de denuncias internas y acusando a María Guardiola de difundir teorías infundadas sobre fraude electoral, además de ignorar problemas graves en su formación

Sánchez cierra la campaña cargando

Juventudes Socialistas de Asturias exige un Congreso Federal Extraordinario del PSOE tras los casos de acoso

Juventudes Socialistas de Asturias exige

El único diputado de Podemos en Aragón acusa al partido de no querer hacer primarias para elegir candidatos

El representante regional planteó severas objeciones a la consulta, denunciando “fraude democrático” por excluir propuestas alternativas y limitar la elección a una lista única, situación que, afirma, restringe el poder de decisión de la militancia

El único diputado de Podemos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El resultado de las elecciones

El resultado de las elecciones en Extremadura: con el 90% escrutado, el PP gana sin la mayoría absoluta, mientras el PSOE se hunde al peor resultado de su historia

El sondeo Sigma Dos dibuja un desplome histórico del PSOE en Extremadura y un PP que arrasa hasta casi duplicar en escaños a los socialistas

Desplome de la participación en Extremadura a las 18 horas: cae 6,48 puntos con respecto a los comicios de 2023

Un hombre de Murcia recibe una indemnización de 20.000 euros por no haber sido advertido del riesgo de acortamiento de pene en una cirugía

El ‘Ohio extremeño’, la localidad que históricamente vaticina los resultados de las elecciones, ya tiene su predicción

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 5 Super

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Más de 350 millones de euros: el daño del fraude digital sobre la economía española

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

DEPORTES

La Copa África, la peor

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores

Jugó en el Málaga y el Rayo antes de pasar a transportar camiones con droga por Europa: “Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol”

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento

Kini Carrasco, de atleta paralímpico a número dos por Cáceres en las listas del PP en las elecciones de Extremadura