María Guardiola, tras ganar las elecciones en Extremadura: “Pedimos más confianza y hemos obtenido mucha más confianza”

Pasadas las once y media de la noche, la ganadora de las elecciones autonómicas de Extremadura, María Guardiola, comparecía ante los medios para valorar el resultado electoral del PP: “Pedimos más confianza y hemos obtenido mucha más confianza”. Entre vítores y aplausos, la candidata popular ha hecho un balance positivo de los 29 escaños obtenidos, uno más que en 2023, y focaliza su discurso en la debacle socialista. “Hemos ganado claramente las elecciones”, ha afirmado Guardiola, aunque no podrá gobernar en solitario tras no alcanzar los 33 asientos necesarios en la Asamblea regional que otorgan la mayoría absoluta.

Minutos antes de la aparición de Vox, el Partido Popular se autodenominaba como “primer partido” en Extremadura. No obstante, Guardiola pierde 10.888 votantes en unas elecciones en las que la extrema derecha sale reforzada. Es el partido liderado por Óscar Fernández el que obtiene mejores resultados: once escaños, seis más que en 2023, cuando superó la barrera del 5% y entró en la Asamblea regional.

De 338 municipios que hay en la comunidad autónoma, Guardiola ha señalado durante la rueda de prensa que su formación política gana en “más de 225 municipios”. Palabras como ‘claramente’ y ‘rotundidad’ han sido recurrentes en un discurso plagado de interrupciones de los asistentes a la sede regional del partido, al grito de ‘presidenta’. “Los extremeños han confiado con mucha rotundidad en nosotros”, indicaba Guardiola, a la par que aseguraba a sus votantes actuar por el bien de la comunidad, en todo momento.

En relación con el apoyo de Alberto Núñez Feijóo, ausente en el cierre de la campaña electoral, a la candidata extremeña, no ha trascendido ninguna valoración pública de los resultados, más allá de una conversación privada por videoconferencia con la ganadora de las elecciones. Feijóo ha felicitado a Guardiola por su triunfo, así como por una subida de votantes y por sacarle casi 18 puntos al PSOE. Del mismo modo, Guardiola sí tenía palabras en su discurso para el líder de los populares. La candidata agradecía la implicación de Feijóo durante la campaña electoral y “por estar siempre al lado de Extremadura”. También agradecía a los alcaldes y concejales que la han acompañado durante estos meses desde que convocó elecciones autonómicas.

Guardiola incide en la debacle del PSOE como sinónimo de victoria electoral

“Que a nadie le quepa ninguna duda que vamos a seguir liderando el cambio que empezamos en 2023″, señalaba una eufórica Guardiola ante el peor resultado del Partido Socialista en la región extremeña. Una comunidad de tradición socialista vira a la derecha y allana el camino para las próximas elecciones de Aragón, Castilla y León y Andalucía, a lo largo de 2026. “Han rechazado los bulos, la corrupción y el bloqueo”, apuntaba la presidenta reelecta, en referencia al ‘caso David Sánchez’ y los sucesivos casos de abuso sexual que acechan al PSOE estatal.

Guardiola indica que mañana mismo dará comienzo a la ronda de diálogos con las distintas fuerzas políticas, aunque no ha incidido si está abierta a pactar con todos los partidos. “Asumimos la responsabilidad de formar Gobierno”, como ya matizó tras conseguir 28 escaños en 2023. Por aquel entonces, se negó en un primer momento a formar coalición con Vox, al señalar que no podía estar junto "a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes, y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI”. Tras estas declaraciones, sí pactó con la ultraderecha y formalizó un Gobierno que rompió por la incapacidad de aprobar presupuestos para el próximo año.

La presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha pedido a los extremeños que acudan a votar "masivamente" el domingo en defensa de la democracia y de la libertad, ha dicho, después de que la Guardia Civil haya abierto una investigación sobre los robos en las oficinas de Correos de tres localidades extremeñas. (Fuente: María Guardiola / X)

Tellado califica de “paliza” los 29 escaños populares frente a los 18 socialistas

Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, ha valorado en directo el resultado de su partido tras la comparecencia de María Guardiola. “Es una paliza al Partido Socialista”, señalaba al inicio de sus palabras, así como repetía en su perfil de X. A continuación, Tellado ha repetido una sucesión de datos que muestran la derrota electoral del PSOE en la región extremeña. Además, indicaba que “esto no ha hecho más que empezar”.