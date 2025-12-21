La abstención se dispara hasta el 62,70% y firma la jornada electoral más desmovilizada en la historia de Extremadura

Papeletas en el colegio electoral ubicado en el Colegio Inés de Suárez de Plasencia, este domingo. (EFE/ Eduardo Palomo)

La jornada electoral en Extremadura ha estado condicionada de principio a fin por una participación claramente a la baja, un factor que ha marcado el desarrollo del día y que sitúa a la abstención como uno de los grandes elementos de análisis político. Los datos oficiales difundidos tras el cierre del escrutinio han confirmado una tendencia descendente que ya se había ido apuntando durante la jornada y que deja el porcentaje final de votantes en el 62,70%, el más bajo registrado en la historia autonómica, con una abstención del 37,29%.

El primer avance de participación, ofrecido a las 14.00 horas, ya apuntaba a un escenario poco habitual. A esa hora, únicamente el 35,76% del electorado había acudido a votar, un dato que reflejaba un descenso significativo respecto a anteriores convocatorias y que encendía las primeras alertas sobre una jornada marcada por la desmovilización. Lejos de corregirse con el paso de las horas, la tendencia se mantuvo durante toda la tarde.

A las 18.00 horas, cuando todavía restaban dos horas para el cierre de las urnas, la participación se situaba en el 50,64%. El dato confirmaba el desplome respecto a los últimos comicios autonómicos, en los que a esa misma hora ya había votado un porcentaje sensiblemente superior del censo. La comparación con 2023 evidenciaba una caída de varios puntos porcentuales, reforzando la idea de que la movilización del electorado estaba siendo notablemente menor.

Con el cierre de los colegios electorales a las 20.00 horas y una vez concluido el recuento, el resultado final ha despejado cualquier duda: Extremadura ha firmado la jornada electoral con mayor abstención de su historia democrática, superando los registros más negativos conocidos hasta ahora y consolidando una tendencia de progresivo alejamiento de una parte del electorado respecto a las urnas.

Ciudadanos ejercen su derecho al voto con motivo de las elecciones autonómicas en Extremadura en un colegio electoral, a 21 de diciembre de 2025, en Mérida. (Javier Cintas / Europa Press)

Antecedentes de una participación menguante

El contexto histórico permite dimensionar el alcance del dato registrado en esta convocatoria. Hasta ahora, la participación más baja en Extremadura se había producido en las elecciones autonómicas de 2019, cuando votó el 69,26% del censo y la abstención alcanzó el 30,74%. Aquellos comicios marcaron un punto de inflexión que no se ha logrado revertir en las convocatorias posteriores.

En 2023, los últimos comicios autonómicos, la participación se situó en el 70,35%, con una abstención del 29,65%, una ligera mejora que no fue suficiente para recuperar los niveles históricos de movilización. El 62,70% registrado ahora no solo empeora esos datos, sino que establece un nuevo mínimo histórico en la comunidad.

El contraste resulta aún más evidente si se compara con 1995, cuando Extremadura alcanzó la mayor participación jamás registrada, con un 78,30% de votantes y una abstención limitada al 21,70%. Frente a aquel escenario de alta movilización, la fotografía actual refleja un cambio profundo en el comportamiento electoral.

Consecuencias en el tablero político

La baja participación no es un fenómeno neutro desde el punto de vista político y tiene un impacto directo en el reparto de escaños. A lo largo del día, los principales candidatos realizaron llamamientos a la participación, conscientes de que un escenario de abstención elevada puede alterar los equilibrios habituales y favorecer a determinadas formaciones en detrimento de otras.

Más allá de ese efecto general, el análisis postelectoral apunta a la llamada ‘abstención de castigo’ como uno de los elementos clave para explicar el desplome de la participación. Se trata de votantes tradicionales del PSOE que, lejos de trasladar su apoyo a otras fuerzas políticas, han optado por no acudir a las urnas como expresión de desencanto. Una retirada silenciosa del voto que no suma a otros partidos, pero que resta de forma decisiva.

Ese desapego se ha ido fraguando a lo largo de los últimos meses y se vincula a varios factores acumulados. Entre ellos, los escándalos que han rodeado al Gobierno, las denuncias internas de acoso que, según el punto de vista de los votantes, no habrían recibido una respuesta clara por parte de la dirección socialista, y la imputación del candidato a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, en el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El resultado ha sido una desmovilización especialmente visible en territorios donde el voto socialista ha sido históricamente mayoritario. En lugar de provocar un trasvase directo de apoyos hacia otras formaciones, ese malestar se ha traducido en una ausencia en las urnas. Una suma de ausencias que ha amplificado el efecto de la abstención y que ha terminado por contribuir de forma decisiva a que Extremadura registre la mayor abstención de su historia electoral.