Extremadura cierra el círculo político de 2025 igual que empezó: broncas, acusaciones de ‘pucherazo’ y un posible resultado que puede dejar satisfecho solo a Vox

Repasamos las claves de las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre de 2025

El 31 de diciembre de 2024, Pedro Sánchez deseó por redes sociales un 2025 “lleno de avances, justicia e igualdad para todos y todas”. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, dijo que “cualquier portada de 2024 habría hecho caer a un gobierno; si yo fuera Sánchez iría a elecciones en 2025″. El resto de políticos, de un lado y de otro, se dedicó a insultar a sus rivales, a hablar de una España llena de “desafíos y retos” y a criticar el clima de “crispación” y polarización”. Los medios, generalizando, destacaron la vivienda, la necesidad de aprobar unos presupuestos, la inmigración y el crecimiento económico como los principales desafíos de los meses siguientes. Angelina Jolie y Brad Pitt, ese día, anunciaron su divorcio.

12 meses después, Pedro Sánchez ha dicho que “este Gobierno le sienta bien a España y a los españoles les renta este Gobierno”, Alberto Núñez Feijóo ha pedido su dimisión y ha reclamado unas elecciones en 2026, el resto de políticos ha seguido con insultos y asociaciones entre críticas a la “polarización”, y los medios están destacando la vivienda, la necesidad de aprobar unos presupuestos, la inmigración y el crecimiento económico como los principales desafíos de los meses siguientes. Angelina Jolie y Brad Pitt, al menos, siguen divorciados.

Este círculo político se cierra este año con un evento que marcará además la tendencia de 2026: las elecciones de Extremadura, donde las encuestas anticipan —igual que a nivel nacional— una caída del PSOE, la consolidación del PP y el auge de Vox, que tal vez seguirá teniendo la llave que permita la formación del gobierno. La campaña, aunque parezca asombroso, ha estado marcada por la “polarización”, los insultos, los desplantes —con María Guardiola, líder del PP y favorita a repetir como presidenta, negándose a acudir al debate— y las acusaciones infundadas.

María Guardiola, presidenta de Extremadura y candidata del PP. (Carlos Criado/Europa Press)

La última de ellas, y que ha marcado el final de la campaña, ha sido la más grave: PP y Vox enarbolaron la denuncia del “fraude electoral” y del “pucherazo” tras el robo de 124 votos por correo en Fuente de Cantos, Badajoz. La Guardia Civil ha dicho que todos los indicios apuntan a la delincuencia común, pues —según ha informado Infobae— la provincia ha sufrido otros nueve robos similares en oficinas de Correos desde octubre, por parte de ladrones que vaciaron las cajas fuertes (en este caso, de hecho, además de los 124 votos, se llevaron 14.000 euros). Y el viernes por la tarde se informó de que 118 de los 124 afectados ya habían vuelto a votar. Pero nada de esto importó: “Las conclusiones [de la Guardia Civil] dan igual. El derecho a votar se ha hurtado”, ha dicho María Guardiola este viernes. “Se está robando la democracia delante de nuestros ojos. No voy a quedarme callada. No lo vamos a permitir. Basta ya”. El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, pidió hacer “limpieza electoral” ante “un gobierno mafioso, corrupto y acorralado por la corrupción”.

Qué dicen las encuestas

Con estas declaraciones, PP y Vox están buscando soliviantar a su electorado en una carrera ajustada: María Guardiola aspira a la mayoría absoluta, porque para eso convocó elecciones después de no lograr el apoyo de Vox para sus presupuestos, mientras que la formación de Santiago Abascal busca ganar escaños y peso en la región, convirtiéndose en un ‘peaje’ aún más necesario para el PP.

El PSOE, a estas alturas, solo parece esperar que las encuestas se equivoquen, que la anticipada caída no sea tan grave como para convertirse en ‘desplome’, y que el auge de Vox —con Óscar Fernández como candidato— le permita hablar de fracaso del PP si no logra la mayoría absoluta. Un consuelo que, hasta hace poco, en una región que fue un bastión socialista y que el PSOE gobernó durante 32 años, parecía impensable. Su candidato, Miguel Ángel Gallardo, llega debilitado, incapaz de tomar el relevo del fallecido Guillermo Fernández Vara y procesado por un presunto trato de favor al hermano de Pedro Sánchez.

Elecciones Extremadura 2025: Irene de Miguel (Podemos), Miguel Ángel Gallardo (PSOE), María Guardiola (PP), Óscar Fernández (Vox). (Montaje Infobae)

Para decir lo mismo con cifras, en lugar de con palabras, estos son los números que manejan las encuestas. La mayoría absoluta está en 33 escaños, y los sondeos anticipan que el PP estará entre los 28 y los 32 (actualmente suma 28). El PSOE bajaría de 28 —empató con el PP en los pasados comicios— a una horquilla de entre 19 y 22, su peor resultado en 22 años. Vox subiría de 5 a entre 9 y 12, y Unidas Podemos se quedaría alrededor de sus 5 actuales. Si se cumple esto, todo cambiaría para seguir igual.

Este domingo están llamados a votar 890.985 electores, que elegirán a 65 diputados en 1.400 mesas electorales repartidas por la comunidad. De los electores, 860.375 residen en Extremadura y 30.610 en el extranjero (voto CERA). Los colegios abrirán a las 9:00 horas y cerrarán a las 20:00 horas, y los primeros resultados provisionales se conocerán a partir de las 21:30 horas. La difusión de datos se realizará en tiempo real a través de una aplicación y una página web, que también ofrecerán la transmisión en streaming de las ruedas de prensa del Centro de Difusión de Datos. Los resultados definitivos no se conocerán hasta el día 26, según la ley electoral.