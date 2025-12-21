España

Desplome de la participación en Extremadura a las 18 horas: cae 6,48 puntos con respecto a los comicios de 2023

En los últimos comicios a esta hora ya habían votado 491.498 extremeños, mientras que ahora han hecho lo propio 435.753

Ciudadanos ejercen su derecho al
Ciudadanos ejercen su derecho al voto con motivo de las elecciones autonómicas en Extremadura en un colegio electoral, a 21 de diciembre de 2025, en Mérida. (Javier Cintas / Europa Press)

A dos horas del cierre de las urnas, la participación en las elecciones extremeñas se desploma 6,48 puntos con respecto a los comicios de 2023. En los últimos comicios a esta hora ya había votado el 57,12% del electorado (491.498), frente al 50,64% (435.753).

Este domingo están llamados a votar casi 900.000 electores, que elegirán a 65 diputados en 1.400 mesas electorales repartidas por la comunidad. De los electores, 860.375 residen en Extremadura y 30.610 en el extranjero (voto CERA). En este contexto, la caída de la participación ha sido uno de los titulares que deja el 21D ya desde las primeras horas electorales. En el ecuador de la jornada, el dato negativo era del 35,76%, 5,89 puntos por debajo de lo registrado en 2023.

Los candidatos, que como de costumbre han sido los primeros en depositar el sufragio (primero ha sido el de Óscar Fernández y la última María Guardiola), han hecho un llamamiento a la participación, aunque un dato negativo repercute en mayor medida a unos partidos que a otros.

A quién beneficia una alta abstención

Por un lado, una abstención excesiva penalizaría sobre todo al PSOE de Miguel Ángel Gallardo, que trata de evitar lo que podría ser el peor resultado histórico de la formación.

Por el otro lado, una abstención elevada dibujaría un escenario favorable al bloque de derechas. Vox podría salir como el mayor beneficiado indirectamente, ya que podría incrementar su representación hasta los nueve diputados. El partido de extrema derecha, más allá de la alta fidelidad de voto, dispone de una base de votantes especialmente motivada, que tiende a acudir a las urnas incluso en escenarios de baja participación.

Esta circunstancia le permite optimizar su resultado y consolidarse como tercera fuerza política en la región. El PP de María Guardiola también sacaría tajada de un bajón de los votantes socialistas y le ayudaría a afianzar su resultado y recortaría distancias con el objetivo de la mayoría absoluta.

Se espera un conteo rápido una vez cierren las urnas. Según explicó esta semana la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en la presentación del Centro de Difusión de Datos, los primeros datos oficiales de resultados en los municipios se conocerán a partir de las 21:30 horas, aunque la confirmación del ganador no se producirá hasta aproximadamente las 22:30 o 23:00 horas.

