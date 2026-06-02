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Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: del encuentro de los hermanos Mikel y Juanma Iturriaga a las actrices Nya de la Rubia y Neus Sanz

Los cuatro invitados estarán en el programa hasta el próximo jueves 4 de junio

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Juanma y Mikel Iturriaga en 'Pasapalabra' (Atresmedia)
Juanma y Mikel Iturriaga en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

Pasapalabra renueva desde este martes 2 de junio y hasta el jueves 4 de junio a sus cuatro invitados: Nya de la Rubia, Neus Sanz, Mikel Iturriaga y Juanma Iturriaga, que acompañarán a los concursantes en las pruebas previas al rosco en un momento marcado por la sentencia que obligará a Atresmedia a dejar de utilizar esa característica prueba final del concurso.

Durante estas tres entregas, los cuatro famosos se repartirán entre los equipos azul y naranja para ayudar a acumular segundos antes de la prueba final, dentro de una mecánica que el formato de Antena 3 renueva cada tres programas y que mezcla perfiles de la interpretación, la música, el periodismo y la divulgación gastronómica y televisiva.

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El concurso presentado por Roberto Leal mantiene así su fórmula habitual de relevos breves entre invitados. Su papel consiste en intervenir en varias rondas de apoyo a los concursantes, con una aportación que influye de forma directa en el tiempo disponible antes del bote de Pasapalabra. La selección de esta semana reúne dos nombres de la interpretación, una artista vinculada también a la música y a la presentación, y dos hermanos con trayectorias públicas muy distintas.

Hablamos con la ganadora de ‘Pasapalabra’ sobre el impacto de la victoria, el desgaste mental del concurso y la sensación agridulce de cerrar una etapa que ha marcado su vida

Quién es Nya de la Rubia

Nya de la Rubia, nombre artístico de Isabel Estefanía de la Rubia Badante, nació el 27 de agosto de 1986 en Sevilla. Procede de una familia vinculada a la música: su madre es cantante de copla y su padre guitarrista. Antes de abrirse paso como actriz y cantante, participó con 16 años en Miss Sevilla, donde fue segunda dama de honor y Miss Fotogenia. Con 19 años se mudó a Madrid y en 2015 debutó en el cine con Toro, de Kike Maíllo, cuya banda sonora incluyó su canción Tú no me quieres.

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En televisión, uno de sus papeles más conocidos fue el de la Guardia Civil Lola Requena en Mar de plástico, serie en la que también puso voz al tema principal, Ya no puedo más. Después participó en La Peste, El Continental, Gigantes y Servir y proteger. Su trayectoria musical incluye un primer trabajo discográfico lanzado a los 26 años y la participación en 2012 en la canción y el vídeo de 5 segundos, producidos por Paco Ortega y Alejandro Sanz. También copresentaba Somos Música en Canal Sur y no es su primera vez en Pasapalabra.

Nya de la Rubia cantando en Canal Sur
Nya de la Rubia cantando en Canal Sur

Mikel Iturriaga en ‘Pasapalabra’

También llega a Pasapalabra Mikel Iturriaga, nacido el 12 de diciembre de 1967 en Bilbao. Es filólogo, periodista, presentador de televisión y crítico gastronómico, y estudió Filología Hispánica en la Universidad de Deusto antes de trasladarse a Madrid para cursar un máster en periodismo y después a Barcelona para estudiar gastronomía en la Escuela de Hostelería Hofmann.

A lo largo de su carrera ha colaborado en medios como El País de las Tentaciones, Loquesea.com, Ya.com, La Vanguardia, Rolling Stone y Marie Claire. Fue además redactor jefe del diario ADN, creó el blog culinario Ondakín, premiado por Canal Cocina, y más tarde puso en marcha El Comidista en El País.

Mikel Iturriaga en un pódcast de RTVE Play
Mikel Iturriaga en un pódcast de RTVE Play

Su trayectoria audiovisual incluye colaboraciones en Canal+ y Telemadrid, un programa de cocina en La Sexta, su participación en Liarla Pardo, un canal de YouTube y la presentación de Banana Split en La 2 de TVE. También ha publicado libros de recetas y cocina. Mikel Iturriaga es hermano de Juanma Iturriaga, con quien coincide ahora en Pasapalabra. En el plano personal, está casado con su marido y mantiene su vida privada alejada del foco mediático, mientras en redes sociales comparte sobre todo contenido relacionado con sus proyectos y sus recetas.

Quién es Neus Sanz

Neus Sanz Escobar nació hace 51 años en Igualada, en Barcelona. Empezó a trabajar antes de cumplir la mayoría de edad en la compañía teatral La Cubana y dio el salto a la televisión en TV3, tras años de trabajo en Cataluña, antes de iniciar una nueva etapa profesional en Madrid. Su carrera en la pequeña pantalla incluye títulos como Casi perfectos, aunque su personaje más recordado es Rita Peláez en Los hombres de Paco. También participó en Volver, la película de Pedro Almodóvar, y en el videoclip de Todo me da igual, del grupo Pignoise.

Neus Sanz con el elenco de 'Los Hombres de Paco' (Europa Press)
Neus Sanz con el elenco de 'Los Hombres de Paco' (Europa Press)

Entre 2011 y 2013 formó parte de El barco en Antena 3, donde interpretó a Salomé Palacios, la cocinera del Estrella Polar. Después fichó por Telecinco para B&b, de boca en boca, estrenada en febrero de 2014, y ha trabajado en obras de teatro como Cubanades, Asesinas, Sexos, Un pedacito de mí y La llamada. Uno de sus últimos proyectos fue Regreso a las Sabinas, en Disney+. A lo largo de su carrera ha recibido reconocimientos como el premio a la mejor actriz en el Concurso del Plano Secuencia del Corovell y el Premio Rondando en el Festival de Cine y Discapacidad de Málaga.

Juanma Iturriaga en ‘Pasapalabra’

Juanma Iturriaga nació el 4 de febrero de 1959 en Bilbao y desarrolló su carrera como jugador de baloncesto. Formado en las categorías inferiores del Loiola Indautxu, medía 1,95 metros y jugaba como alero o escolta, además de haber sido 90 veces internacional con la selección española absoluta. Tras jugar la temporada 1975/76 en el Loyola Indautxu, fichó por el Real Madrid en 1976 y permaneció en el club 12 temporadas, hasta 1988. Entre sus logros figura la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984.

Juanma López Iturriaga comentando su episodio de estafa (X/ @colgadosdelaro)
Juanma López Iturriaga comentando su episodio de estafa (X/ @colgadosdelaro)

Se retiró del deporte en 1990, pero siguió vinculado al baloncesto y a los medios. Presentó Inocente, inocente, colaboró con El País y Gigantes del Basket y trabajó como comentarista de partidos ACB en Telemadrid y TVE. En el ámbito personal, está casado con la fotógrafa y artista visual Ruth Peche y tiene dos hijos, Candela y Mikel. Al margen, su participación en Pasapalabra se producirá en estas entregas previas al cambio futuro del rosco en Antena 3.

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