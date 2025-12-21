España

El sondeo Sigma Dos dibuja un desplome histórico del PSOE en Extremadura y un PP que arrasa hasta casi duplicar en escaños a los socialistas

Los populares rozan la mayoría absoluta con hasta 32 escaños, mientras el PSOE cae a su peor resultado histórico y Vox queda sin capacidad real de bloqueo

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta, María Guardiola, vota en las elecciones del 21D (CARLOS CRIADO/ EUROPA PRESS)

El Partido Popular habría ganado las elecciones autonómicas anticipadas en Extremadura con una holgada ventaja sobre el PSOE y se situaría a las puertas de la mayoría absoluta, según el único sondeo a pie de urna realizado durante la jornada electoral, el elaborado por Sigma Dos para el diario El Mundo. De confirmarse estos datos, el PP casi duplicaría en escaños a los socialistas y permitiría a María Guardiola revalidar la Presidencia de la Junta sin necesidad de acuerdos complejos. El escenario que dibuja el sondeo deja a Vox en una posición incómoda, ya que solo una suma de su voto en contra junto a IU/Podemos y el PSOE podría impedir la investidura de la candidata popular, una hipótesis que en términos políticos supondría un coste difícilmente asumible para la formación de Santiago Abascal.

El estudio de Sigma Dos para El Mundo otorga al PP el 44,9% de los votos y una horquilla de entre 30 y 32 escaños, lo que supone una mejora de entre dos y cuatro diputados respecto a las elecciones de hace dos años. El escaño número 33, el que marca el umbral de la mayoría absoluta en la Asamblea extremeña, quedaría aún en el aire, aunque con opciones reales de caer del lado popular una vez concluido el escrutinio definitivo. En cualquier caso, incluso sin alcanzar ese último diputado, el mapa parlamentario resultante haría estéril cualquier intento de bloqueo si Vox optara por no alinearse con la izquierda.

El PSOE, por su parte, encajaría un desplome sin precedentes en la historia reciente de la comunidad. El partido obtendría entre 16 y 18 escaños, lo que supone perder entre 10 y 12 respecto a la anterior legislatura, con un 24,7% de los sufragios. Se trata de un resultado históricamente bajo para una formación que, bajo los liderazgos de Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, siempre había superado con holgura el 40% del voto en Extremadura. El candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, imputado en el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se convierte así en el rostro visible de una debacle que trasciende el ámbito autonómico.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, vota en las elecciones de Extremadura este 21D (Europa Press)

El cálculo de Guardiola y el factor Vox

Si finalmente el PP se quedara en la horquilla de 30 a 32 escaños, la jugada política de Guardiola se interpretaría en clave de acierto estratégico. El adelanto electoral le habría permitido desprenderse del peso de Vox en la gestión diaria, especialmente en lo relativo a la aprobación de los presupuestos autonómicos, condicionados hasta ahora por las líneas rojas del partido de Abascal en materias como inmigración o la Agenda 2030. Además, el resultado dejaría en evidencia la magnitud del retroceso socialista y reforzaría la idea, defendida en Génova, de que la presidenta extremeña ha sabido leer el momento político.

El sondeo también abre la puerta a un escenario más favorable aún para los populares: la consecución del ansiado escaño 33. De materializarse, no solo consolidaría el liderazgo interno de Guardiola, que se reivindicaría como la primera “baronesa” del PP en adelantar elecciones para desmarcarse de Vox, sino que marcaría el inicio del ciclo electoral que la dirección nacional del partido quiere culminar con la salida de Pedro Sánchez de La Moncloa.

Estas elecciones se han planteado desde el principio en clave nacional. Para el PSOE, Extremadura era el primer test para medir el desgaste provocado por los cercos judiciales y los escándalos de corrupción que rodean al presidente del Gobierno. La decisión de Sánchez de avalar a un candidato directamente vinculado a su entorno personal, en referencia al caso de su hermano David Sánchez, ha convertido el resultado socialista en un termómetro directo de su situación política. En este contexto, el desempeño de Gallardo se interpreta como un resultado imputable al propio Sánchez y a los problemas judiciales que investigan la UCO y la UDEF.

Abstención de castigo y la izquierda alternativa

Otro de los factores clave de la jornada habría sido la denominada “abstención de castigo”. Se trata de votantes tradicionales del PSOE que, desencantados por los escándalos del Gobierno y por las denuncias internas de acoso ignoradas por la dirección, habrían optado por no acudir a las urnas sin transferir su voto a otras fuerzas. Este fenómeno explicaría en buena medida la magnitud del batacazo socialista en una comunidad donde el partido había ganado 10 de las 11 elecciones autonómicas celebradas hasta ahora.

Vox, pese a mejorar ligeramente sus resultados de hace dos años, no habría logrado el crecimiento que le otorgara un papel decisivo. Según Sigma Dos, la formación obtendría en torno a un 15,3% de los votos y entre 9 y 11 escaños, apenas un par más que la candidatura de IU/Podemos. Ni siquiera la implicación personal de Abascal en la campaña durante semanas habría sido suficiente para convertir a Vox en una pieza imprescindible para la investidura.

La izquierda a la izquierda del PSOE obtiene, en cambio, un resultado significativo. La coalición de IU y Podemos, con el apoyo simbólico de Sumar, lograría entre 7 y 8 escaños y un 11,5% de los votos. Un dato que supone un revés para Yolanda Díaz y su proyecto, ya que los mejores resultados llegan en territorios donde IU vertebra la candidatura, Podemos se integra plenamente y Sumar queda en un segundo plano, sin presencia directa en las listas.

