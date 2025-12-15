España

Sánchez niega que este sea su peor momento como presidente y descarta rotundo un adelanto: “Tenemos un proyecto que no acaba en 2027″

Recuerda que el suyo es un gobierno “contrastado en múltiples crisis” pero “no resta gravedad” a las informaciones que apuntan a casos de acoso en el PSOE

La condena al fiscal general del Estado, el ingreso en prisión de los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, la catarata de acusaciones de acoso en el seno del partido, la crisis con el socio de coalición, la gran dificultad para legislar o dos inminentes elecciones autonómicas, Extremadura y Aragón, en las que parte en franca desventaja. El ala socialista del Gobierno considera, con todo, que no es el momento político más complejo que le ha tocado gestionar, sino que “lo fue la pandemia”.

Fuentes del Ejecutivo señalan que Pedro Sánchez se encuentra fuerte y que no solo no contempla un adelanto electoral en 2026, que no solo pone la mirada en 2027, sino que ya mira al nuevo mandato que le dieran las urnas. Lo más urgente en el sentido práctico es mantener unida la coalición, y Sumar pide cambios drásticos tras el caso Salazar. En este sentido, Sánchez no hará grandes movimientos, o no forzado por la urgencia. El presidente valora que “queda por delante toda una segunda parte de la legislatura”.

La forma en la que el PSOE quiere mantener a Sumar es con un “impulso a la agenda”, pero en cuanto a nombres, a rostros, los cambios serán “puntuales” y “en función del calendario electoral”. El más inmediato es la salida de Pilar Alegría, ministra de Educación y Deporte, que será candidata en Aragón. Su relevo en la Portavocía “será mujer”. Los socialistas aceptan una “reflexión” sobre el estado de las cosas precisamente por el ecuador, pero no detenerse, tampoco con iniciativas hoy improbables como los Presupuestos. Se intentarán “a pesar de todo”, sostiene el entorno de María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

“No restamos gravedad”

“Tenemos un proyecto que no acaba en 2027″. Sánchez insiste en que, pese a sus dudas durante aquellos cinco días en los que planteó una dimisión, ya tomó la determinación de continuar y presentarse a las próximas generales. “Tengo responsabilidades, yo no eludo y entiendo el momento”, ha comentado en un corrillo informal con periodistas este lunes. Y subraya: “La legislatura va a durar”.

Una de las fortalezas de Sánchez es que considera que ninguno de los aliados parlamentarios desea que caiga su gobierno, pero de Sumar a ERC ,no parecen dispuestos a que el PSOE cierre en falso el machismo en sus filas, los casos destapados. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, así como Sánchez, defienden que el suyo “es el primer partido” que estableció y está poniendo en marcha protocolos de denuncia. Otras fuentes apuntan que quienes están manchando el nombre de la organización “son pocos y están perimetrados”, discurso semejante al que se mantiene con la presunta corrupción, al limitarla a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.

“El problema lo tiene la derecha con la ultraderecha”

“Llevamos ocho años, hemos atravesado de todo, y la gran paradoja es que estamos en forma”, asegura el presidente. “Somos un gobierno contrastado en múltiples crisis y me encuentro con ganas de continuar”. Dice Sánchez saber ver la polvareda “con perspectiva” y calma, pero puntualiza que “sin restar gravedad” a mucho de lo que lee y conoce.

Sobre los próximos procesos electorales, el jefe del gobierno quita hierro a los presumibles resultados, desfavorables. “No deja de ser curioso que los adalides de la estabilidad están convocando elecciones”. Se refiere al PP y sus acuerdos con Vox, todos malogrados. Afirma que “la dinámica de las autonómicas nada tiene que ver con unas generales” y zanja que la izquierda no tiene un problema, que “el problema lo tiene la derecha con la ultraderecha”. En 2023, los pactos PP-Vox no evitaron que meses después Sánchez revalidara una mayoría.

Con una mirada al “momento en España y el mundo”, Sánchez valora su gobierno como “un contrapunto interesante”, poniendo como ejemplos la inmigración o la postura frente a Israel. La derecha suma una nueva victoria con el triunfo de José Antonio Kast en Chile.

