Puente descarta rescatar los peajes de la AP-9 y la AP-66 por su alto coste y recuerda que aún no son ilegales

El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha descartado el rescate de los peajes de la AP-9, en Galicia, y de la AP-66, entre Asturias y León, por su alto coste. "Habría que, primero, salvar dificultades jurídicas muy serias y segundo abonar indemnizaciones 'milmillonarias', de muchos miles de millones", ha dicho. Además, ha recordado que, jurídicamene, aún no han sido declarados ilegales.

Puente se ha pronunciado en estos términos en una entrevista publicada por el diario asturiano La Nueva España recogida por Europa Press. Fue el pasado mes de julio cuando la Comisión Europea emitió un dictamen motivado en el que requería a España respetar las normas de la UE en materia de contratación pública, en particular con respecto a los contratos de concesión. En el documento señalaba que las ampliaciones de la concesión de los peajes tendrían que haber seguido un procedimiento de licitación acorde a la normativa de la UE. España presentó alegaciones.

Óscar Puente precisa en la mencionada entrevista que la Comisión Europea ha expresado una "opinión" sobre la ilegalidad de la concesión, pero ha recalcado que será en todo caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien tendrá que pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la concesión.

Ha asegurado que "rescatar esa concesión es un tema complejísimo desde el punto de vista jurídico y costosísimo desde el punto de vista económico". "No se puede trasladar al ciudadano que queremos tren de alta velocidad hasta el último rincón, por supuesto autovía, liberar los peajes, los mejores trenes y luego decirles que además os voy a bajar los impuestos", ha insistido.

"Me sorprende el morro que le echa la Xunta de Galicia y el PP en este tema. Cuando si esa concesión está en vigor es porque el señor Aznar en el año 2000, faltando 23 años para que esa concesión venciera, la amplió por otros 25 hasta 2048", ha criticado.

Asimismo, el Ministro ha señalado que el Gobierno "está exprimiendo el limón al máximo" y que "lo máximo que podemos hacer es lo que estamos haciendo que es bonificar" a los usuarios recurrentes, que en algunos casos llega al 75%.