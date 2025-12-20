Llega el invierno a España con nevadas en Madrid y la mitad norte: la Aemet avisa de la llegada de un nuevo frente que dejarán lluvias en estas comunidades

Varias personas disfrutan de la nieve, a 9 de diciembre de 2024, en Pedrafita do Cebreiro, Lugo, Galicia (España). (Carlos Castro/Europa Press)

Este domingo 21 de diciembre, empieza el invierno astronómico en España. Aunque a la llegada de la estación más fría todavía le quedan algunas horas, sus efectos ya empezaron a notarse hace semanas: las nevadas y la bajada de las temperaturas han sido protagonistas en varios días del mes de diciembre.

Según ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los próximos días antes de la llegada de las Navidades propiamente dichas estarán “marcados por la influencia de las bajas presiones, con el paso de borrascas y frentes que dejarán lluvias en amplias zonas del país y nevadas, no solo en zonas de montaña, sino también en cotas más bajas”, señaló Rubén del Campo, portavoz del organismo público.

Este sábado, como ha sido habitual en los días anteriores, se espera una jornada de inestabilidad: la nieve, las lluvias, los fuertes vientos y los fenómenos costeros marcarán la tónica general de las próximas horas por la llegada de un nuevo frente al país. Así, “habrá chubascos repartidos por buena parte del territorio que localmente serán fuertes en Baleares, Cataluña y también en Galicia”.

De hecho, en estas zonas se han activado alertas amarillas y naranjas por distintas situaciones: en Ibiza, Formentera, Mallorca, Menorca, Barcelona y Girona por lluvias, mientras que las provincias de Galicia enfrentan una jornada de fenómenos costeros, nevadas y precipitaciones en forma de lluvia (con peligro importante por mala mar en A Coruña y Pontevedra).

El invierno astronómico llega a España con frío y nieve. (Europa Press)

La nieve cubrirá las montañas de la mitad norte, “donde bajará la cota hasta unos 800 a 900 metros, por lo que también podrán verse copos en zonas más bajas, especialmente en zonas de la meseta norte próximas a las montañas”. De hecho, tanto León como Zamora se encuentran este sábado en alerta amarilla por acumulación de nieve en 24 horas de 10 centímetros por encima de 1200 metros bajando a 1000, un aviso que continuará el día siguiente.

Con respecto a las temperaturas, estas volverán a experimentar un ligero descenso, dejando máximas por debajo de los 10 grados en puntos como Albacete, Logroño, Lugo, Soria o Zamora, y mínimas que no alcanzarán los 4 en León, Lleida, Oviedo, Palencia o Teruel.

Posible nieve en las carreteras el domingo

El domingo continuará la inestabilidad: “Una borrasca ejercerá su influencia en el tiempo de España, con precipitaciones en prácticamente todo el país”, explica Rubén del Campo. Estas serán menos probables en la costa del Mediterráneo, así como más abundantes en Galicia, Pirineos y Andalucía.

La previsión de la Aemet del 15 al 21 de diciembre de 2025. (Aemet)

Con la entrada del invierno astronómico, nevará en áreas más bajas porque la cota de nieve se situará hasta los 700-800 metros en el noroeste peninsular. “Podría nevar en la meseta norte, especialmente en la zona oriental de Castilla y León”. Además, en el resto de la península, “la cota de nieve tampoco estará mucho más alta, en torno a unos 1.000 metros”. Por este motivo, el portavoz de la Aemet recomienda “consultar el estado de las carreteras, pues la nieve podría afectar al tráfico rodado”.

Los termómetros seguirán bajando este día, “con heladas en el norte y centro peninsular y ambiente frío también en las horas centrales del día”. Por ejemplo, en gran parte de Castilla y León las máximas no superarán los 6 grados y en la zona centro estarán por debajo de los 8.