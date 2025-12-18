España

La nieve llega a España: estás son las regiones en las que nevará, según la Aemet

De cara al fin de semana, según la previsión, las temperaturas continuarán bajando

Varios niños juegan en la calle bajo la nieve, a 19 de enero de 2024, en Zaragoza. (Marcos Cebrián / Europa Press)

La lluvia será la protagonista un día más en buena parte de España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de chubascos en el litoral mediterráneo del sureste peninsular, también en Melilla e Ibiza, mientras que un frente “bastante activo” bañará a Galicia, Asturias y al norte y el oeste de Castilla y León. Las lluvias que serán abundantes en Galicia, pero además estarán acompañadas de rachas muy fuertes de viento y temporal marítimo.

“Las olas en las costas gallegas podrán superar los 7 metros, así que, precaución, recomendable no acercarse a playas, espigones o acantilados”, pide el portavoz del organismo público, Rubén del Campo. El fuerte oleaje ha llevado a la Aemet a activar el aviso naranja -que supone “riesgo importante”- en las regiones bañadas por el Cantábrico. En nivel amarillo -que implica “riesgo bajo ”-, en este caso por fuertes rachas de viento, están Cantabria, A Coruña, Lugo y Navarra.

A Coruña, Pontevedra y Melilla también tiene activo el nivel amarillo por precipitaciones. Estas lluvias serán la antesala de la nieve que llegará con una bajada del mercurio el fin de semana. No obstante, este jueves las temperaturas diurnas aún serán templadas, sobre todo en el sureste y en el Cantábrico. Así, en Euskadi y Cantabria se rondarán los 18 grados de temperatura máxima, al igual que en el valle del Guadalquivir y en zonas de la costa mediterránea andaluza. En ciudades como Almería se rondarán los 20 grados.

Mapa de alertas meteorológicas para este jueves, 18 de diciembre de 2025. (Aemet)

El viernes, el frente que bañará hoy Galicia irá avanzando de oeste a este y dejará lluvias a su paso en la mayor parte de la península. Serán menos probables en el sureste peninsular. En cambio, serán fuertes y persistentes en las comunidades cantábricas, también en el norte de Castilla y León, sin descartarlo en Cataluña. La cota de nieve bajará a lo largo del día desde 1.600 metros a 1.200 metros en el noroeste peninsular. El mercurio experimentará un tímido descenso que se irá agudizando con el desarrollo del resto de la semana. De hecho, en buena parte de Castilla y León y de la zona centro, las temperaturas diurnas quedarán por debajo de 10 grados.

El sábado lloverá en Cataluña y en Baleares, sin descartarlo en otras zonas del este peninsular por el frente que se irá desplazando. No obstante, llegará otro nuevo hacia el noroeste peninsular, de modo que lloverá en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y el noroeste de Castilla y León. Serán “fuertes y persistentes” en Galicia. Las temperaturas, más bajas. La cota de nieve estará en torno a 1.200 metros en el noroeste de la península y en torno a 1.400 metros en los Pirineos.

Dónde se esperan nevadas

El domingo, según la previsión, es probable que las lluvias se extiendan a buena parte del territorio peninsular y a Baleares, aunque en el sureste serán más débiles y dispersas. “Las temperaturas continuarán bajando y con ellas la cota de nieve, de manera que probablemente nevará no solo en las montañas de la península, sino también en cotas más bajas, sobre todo en el norte peninsular”, apunta el portavoz. De este modo, podría nevar en zonas de la meseta norte. El descenso térmico continuará en los días siguientes. Así, la semana del día de Navidad arrancará con frío y heladas en el interior.

Fuertes rachas de viento en Canarias

En el archipiélago canario, el protagonista durante el resto de la semana será el viento. Este jueves, la previsión marcha ráfagas intensas en las cumbres y lluvias en el norte de las islas de mayor relieve. Aunque la intensidad del viento será algo menor el viernes y durante el fin de semana, el viento seguirá soplando con fuerza y continuarán las nubes y las lluvias en el norte de las islas más montañosas, sin descartar alguna lluvia más aislada en otras zonas del archipiélago. En cuanto al mercurio, la temperatura se mantendrá estable, con máximas cerca de los 20 grados en las zonas de costa.

