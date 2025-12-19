Antonio, experto en venta y mantenimiento de vehículos: “Un coche automático suele durar más que uno manual”

El mantenimiento de un coche es más caro que el de un manual (Freepik / Montaje Infobae)

La duda entre comprar un coche automático o manual se ha convertido en una cuestión recurrente entre los conductores que buscan renovar su vehículo. En los últimos años, los coches automáticos han ganado una notable popularidad y se han consolidado como una de las opciones más demandadas en el mercado. La comodidad en la conducción y la mejora tecnológica de las transmisiones han impulsado este crecimiento, al tiempo que los fabricantes centran cada vez más sus esfuerzos en este tipo de cambio.

Este avance del coche automático se aprecia especialmente en los nuevos modelos híbridos y eléctricos, donde el cambio manual ha desaparecido prácticamente por completo. Además, la incorporación de tecnologías como el control de crucero adaptativo, sistemas de asistencia a la conducción y la integración con aplicaciones de navegación inteligente ha hecho que muchos conductores valoren aún más la comodidad y seguridad de los automáticos. Sin embargo, a pesar de esta tendencia al alza, la elección sigue generando dudas entre los compradores, que deben valorar factores como la durabilidad, el coste de mantenimiento y el uso que harán del vehículo en su día a día.

Entre los conductores persiste una percepción extendida que resume bien el debate: “Yo creo que los automáticos dicen que duran más, pero las reparaciones son más caras”. Esta afirmación refleja el principal temor de muchos compradores, que ven en el coche automático una opción cómoda y moderna, pero potencialmente más costosa a largo plazo.

La durabilidad y los costes de mantenimiento son un aspecto a valorar

Antonio (@autosabraham en redes sociales) tiene años de experiencia en la venta de coches de segunda mano y confirma que esta idea tiene una base real. “El coche automático suele durar más que el manual, pero es verdad que es más costoso el mantenimiento por la sencillez del manual”, explica. Según el especialista, las transmisiones automáticas actuales están diseñadas para reducir el desgaste del motor y minimizar errores humanos, algo habitual en los coches manuales cuando no se utilizan correctamente.

No obstante, esta mayor durabilidad suele ir acompañada de un mayor coste en las revisiones y reparaciones. Frente a ello, el coche manual sigue destacando por su simplicidad mecánica, lo que permite intervenciones más económicas y una mayor facilidad de mantenimiento, un aspecto que muchos conductores siguen valorando.

El tipo de conducción, clave en la elección

Más allá de la durabilidad y el mantenimiento, el uso habitual del vehículo es determinante a la hora de elegir. “Yo te diría personalmente que si haces viajes largos y carretera, optaría por el manual. Y si usas todos los días el coche en ciudad y buscas comodidad, optaría por el automático”, señala Antonio. En entornos urbanos, el cambio automático facilita una conducción más relajada y cómoda, especialmente en situaciones de tráfico denso.

Para recorridos largos por carretera, el coche manual continúa siendo una opción válida y eficiente para muchos conductores. En cualquier caso, los expertos coinciden en que no existe una opción universalmente mejor. “Recuerda que no hay uno mejor que otro, sino que tienes que elegir la opción más correcta para ti”, concluye Antonio, subrayando la importancia de adaptar la decisión a las necesidades personales.