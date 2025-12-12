Empieza el desalojo de la casa de ‘Gran Hermano 20’: los cinco finalistas y la fecha del último programa

Imágenes de la gala de 'Gran Hermano 20' del 11 de diciembre. (Mediaset España)

Telecinco ha decidido mover ficha y acelerar el final de Gran Hermano 20 en un intento por capear unas audiencias que no han acompañado a esta edición. El reality, que pretendía renovar el formato con nuevas dinámicas y un casting más diverso tras una larga ausencia, no ha logrado conquistar al público. Y lo que en principio iba a durar hasta febrero de 2026 se convertirá ahora en un cierre exprés antes de Navidad.

El giro de guion es de tal calibre que ni los propios concursantes lo vieron venir. Ellos, que entraron en la casa firmando meses de encierro, se enteraron en directo de que el final estaba a la vuelta de la esquina. Y la gala más reciente lo dejó todo patas arriba: expulsiones múltiples, duelos inesperados, cinco finalistas proclamados en una sola noche y la confirmación de que el 18 de diciembre habrá ganador.

La gala presentada por Jorge Javier Vázquez fue un festival de sorpresas. Para empezar, la mecánica: nada de nominaciones, nada de listas. En su lugar, “duelos” directos entre los concursantes. Uno retaba a otro, y la audiencia decidía quién se quedaba y quién hacía las maletas. Una especie de “camión de la mudanza” versión turbo que dejó a más de uno sin palabras.

Duelos relámpago, caras de shock y una semifinal inminente

Así cayeron Joon, Aroa, Edurne y Jonay, expulsados en cuestión de minutos mientras el resto de la casa trataba de asimilar el ritmo frenético. No era para menos. Todos intuían que la edición se había acortado, pero no imaginaban semejante acelerón. Y mucho menos que la gala acabaría con cinco finalistas ya proclamados: Raúl, Rocío, Desirée, Cristian y Aquilino.

Los cinco, además, escogieron a sus jefes de campaña entre los exconcursantes recientemente expulsados. Raúl se quedó con Edurne; Rocío con Josema; Desirée eligió a Mamadou; Cristian a Joon; y Aquilino a Aroa. Desde ya, todos trabajan para que uno de ellos se alce con el maletín el jueves 18.

Reacciones, resignación y humor en la casa ante la cancelación

El anuncio de la cancelación adelantada del reality también dejó caras de resignación, aunque no faltó el humor. Desi resumió el sentir general con una frase que levantó carcajadas: “Ha durado más Uno de GH 20 que GH 20”.

Mientras tanto, en el plató se vivieron momentos de tensión y también de reconciliación. Paula, por ejemplo, se mostró arrepentida de su acercamiento con Aquilino dentro de la casa. Aseguró que es “muy cariñosa”, pero que quizá debería haber marcado más distancia para no herirlo. También confirmó que su relación fuera del programa marcha viento en popa y que está comprometida con su novio José María.

Pero no todo fue introspección. Paula, acompañada por Mamadou y José Manuel, no dudó en tachar a Jonay de “falso”, comentario que podrán discutir cara a cara ahora que él también está fuera.

Reencuentros, abrazos y el ‘reality’ que vendrá después

La gala también regaló uno de esos momentos emotivos que tanto gustan al fandom de GH: el abrazo de la paz entre Patricia y Almudena tras semanas de rifirrafes. Ambas decidieron dejar atrás su conflicto con unas palabras sinceras y un gesto que calmó la tensión en el plató.

Ahora, la cuenta atrás es definitiva. Este domingo 14 de diciembre llega la semifinal y el jueves 18 se celebrará la gran final que pondrá fin a una edición breve pero intensa. Mientras tanto, en los pasillos de Mediaset suena ya con fuerza el proyecto que tomará el relevo: GH El reencuentro, una edición con famosos que serviría de puente hasta Supervivientes 2026.