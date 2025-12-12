España

La recta final de ‘Gran Hermano 20′: el adiós a cinco concursantes y la reacción de los finalistas al conocer la cancelación del programa

Mediaset adelanta la final del espacio presentado por Jorge Javier Vázquez tras confirmar la fecha de la gran final

Christian, finalista de 'GH 20'
Christian, finalista de 'GH 20' (Mediaset)

A solo una semana de que se conozca el nombre del ganador de Gran Hermano 20, el ritmo del concurso se ha acelerado hasta un punto inédito. La gala emitida la noche de este jueves, 11 de diciembre, se convirtió en un episodio determinante para encarar la recta final del reality. En apenas unas horas, se sucedieron expulsiones fulminantes, se proclamaron los cinco finalistas, se anunció la fecha exacta de la final y los concursantes reaccionaron en directo a la cancelación anticipada del formato. El plató, además, vivió reencuentros tensos y otros que sirvieron para cerrar heridas abiertas desde hacía semanas.

Desde el inicio de la gala, la expresión de los participantes dejaba claro su desconcierto. Los habitantes de la casa de Tres Cantos entraron al programa bajo la premisa de que la edición se prolongaría hasta febrero, tal como figuraba en los contratos firmados. Sin embargo, los datos de audiencia, que no han acompañado al formato, llevaron a Mediaset a adelantar el final. Aunque los concursantes intuían que algo se estaba gestando, no esperaban confirmarlo mediante una cadena de expulsiones consecutivas que dejó la casa irreconocible.

Jorge Javier Vázquez en 'GH
Jorge Javier Vázquez en 'GH 20' (Mediaset)

La mecánica elegida para esta criba resultó insólita incluso para la trayectoria del reality. Nada de nominaciones ni de deliberaciones en pleno. “Os vais a enfrentar en duelos, tendréis que desafiar a un compañero y la audiencia decidirá, en cada votación, quién sigue y quién se va”, explicó Jorge Javier Vázquez, sin rodeos. Los enfrentamientos derivaron en la salida inesperada de Joon, Aroa, Edurne y Jonay, cuatro concursantes que no imaginaban abandonar la aventura en la misma noche. Sus reacciones, cargadas de sorpresa y resignación, reflejaron el desconcierto general.

Cinco finalistas se disputarán el gran premio

Con el tablero despejado, el programa anunció oficialmente a los cinco finalistas: Raúl, Rocío, Desirée, Cristian y Aquilino. Ellos serán quienes opten al maletín en la gala definitiva, un reto para el que contarán con el apoyo de los denominados “jefes de campaña”. Cada finalista eligió a un exconcursante para que defendiera su candidatura: Raúl se decantó por Edurne, Rocío por Josema, Desirée por Mamadou, Cristian por Joon y Aquilino por Aroa. El trabajo de cada equipo será decisivo en los pocos días que restan para que la audiencia tome su decisión final.

La fecha de la gran final quedó también fijada para el 18 de diciembre, tal como confirmó Jorge Javier Vázquez. Además, avanzó que la semifinal tendrá lugar el domingo y estará conducida por Ion Aramendi. El presentador, fiel a su estilo irónico, dejó un comentario que generó risas en el plató: “Os lo tengo que decir, ¡qué rápido se me ha pasado esta edición!”. Tras conocer que el concurso ha sido recortado y que la edición concluirá antes de lo previsto, los concursantes reaccionaron desde dentro de la casa con una mezcla de humor y resignación. Desirée, tirando de ingenio, comentó: “ha durado más ‘Uno de GH 20’ que ‘GH 20’”, provocando carcajadas entre sus compañeros.

Aquilino se convierte en finalista
Aquilino se convierte en finalista de la edición y Edurne dice adiós a 'GH 20' (Mediaset)

Con los finalistas ya definidos y el calendario cerrado, la audiencia se prepara para vivir los últimos capítulos de esta edición. Paralelamente, dentro de la casa ya circulan rumores sobre el posible estreno de GH El reencuentro después de Navidad, un proyecto que, según apuntan diversas voces del sector, podría servir como antesala de Supervivientes 2026. Todo indica que Mediaset ya mueve ficha para su próxima gran apuesta televisiva.

