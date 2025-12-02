El Ejército del Aire y del Espacio recibirá los tres primeros Eurofighter para sustituir a los F18 a principios de 2026

El Ejército del Aire y del Espacio recibirá los tres primeros aviones Eurofighter para sustituir a los antiguos cazas F-18, en el marco del Proyecto Halcón, a principios de 2026.

Así lo ha anunciado este martes el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), general Francisco Braco, aunque no ha precisado la fecha concreta de recepción de las aeronaves, que sustituirán a los F-18 desplegados en la Base Aérea de Gando (Canarias).

El Proyecto Halcón es un programa para reforzar las capacidades del Ejército del Aire. Está dividido en dos fases. La primera prevé la adquisición de 20 Eurofighter hasta 2030 y la segunda está dotada con 25 cazas adicionales. En total, la flota española de este modelo de aviones llegará a las 115 aeronaves.

Por otro lado, en un encuentro con medios de comunicación, el JEMA ha trasladado que el Ejército del Aire y del Espacio también dispondrá de los tres primeros aviones de patrulla marítima Airbus C-295 MSA en 2026, de los ocho comprometidos. Reemplazarán a los CN-235 Vigma, en servicio desde 2008, y serán fundamentales en operaciones contra el narcotráfico y misiones de búsqueda y rescate.

CON LA VISTA PUESTA EN EL PRÓXIMO AÑO

El general Braco ha esbozado algunos de los planes que el Ejército del Aire tiene para 2026, y se ha centrado en los despliegues y en varios eventos para conmemorar el centenario de los primeros grandes vuelos de aviadores españoles.

Así, ha adelantado que el Ejército del Aire "mantendrá y aumentará" su esfuerzo en el flanco este de la OTAN y en ejercicios y adiestramientos internacionales. Así, se desplegará en Australia junto a la Fuerza Aérea alemana, según ha concretado.

Sobre las efemérides, ha resaltado que los cien años del primer gran vuelo español, el del Plus Ultra que llegó a Buenos Aires (Argentina), se celebrará en enero. Para celebrarlo, el Ejército del Aire pretende desplegar a la Patrulla ASPA, sus helicópteros de vuelo acrobático, en Brasil, Uruguay y Argentina a principios del próximo año.

Asimismo, se celebrarán el centenario de los vuelos de la Escuadrilla Elcano que viajó a Filipinas en abril; y el de la Patrulla Atlántida en diciembre, según ha detallado el general Braco.

Por otra parte, en marzo tendrá lugar una demostración de los proyectos desarrollados y en proceso de la Base Aérea Conectada Sostenible e Inteligente (BACSI), un plan para diseñar las bases aéreas del futuro, más operativas y eficientes aprovechando las nuevas tecnologías, en la Base Aérea de Albacete.