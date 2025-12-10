Cientos de legionarios se dirigen a Eslovaquia: 800 militares del Ejército de Tierra renuevan la misión española de la OTAN

Legión de Almería (Ejército de Tierra)

La Legión Española es la protagonista principal de la más reciente renovación de una de las misiones exteriores cruciales de España. Eslovaquia destaca como uno de los países situados en el flanco oriental europeo que ha sido objeto de un refuerzo militar debido a la cercanía con Rusia y las frecuentes incursiones aéreas del Kremlin reportadas en los últimos meses.

Desde el año 2024, el Ejército de Tierra efectúa un aporte esencial, con el despliegue de 800 militares españoles en el territorio eslovaco. Esta participación se integra en una misión más amplia, que abarca también a Estonia y Rumania, y busca cooperar de manera coordinada en el refuerzo del flanco oriental. España también cumple un papel relevante en la defensa aérea de Lituania, mediante el Destacamento Vilkas.

El pasado lunes, Almería despidió al contingente que tiene como destino Eslovaquia, compuesto mayoritariamente por legionarios de la F-E SVK. Se trata de una operación incluida en los apoyos militares de la OTAN, una alianza que considera la separación respecto de Rusia una de las principales amenazas a neutralizar en el panorama estratégico actual.

La legión a su paso en el desfile del Día de la Fiesta Nacional junto a la tradicional cabra

Legionarios a Eslovaquia

La Brigada “Alfonso XIII” II de La Legión ha despedido este 8 de diciembre en la base “Álvarez de Sotomayor” de Viator (Almería) al contingente F-E SVK, integrado por más de 800 militares que, durante diciembre, se desplegarán en Eslovaquia como parte de la misión de la OTAN para reforzar el flanco Este.

Se integrarán en la Brigada Multinacional en ese país, MN BDE SVK. La contribución española se releva cada seis meses y marca actos oficiales de despedida, como el realizado este lunes, que coincidió con la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona de la Infantería. El acto estuvo presidido por el teniente general Antonio Romero Losada, director del CIFAS, acompañado por militares del Tercio “Don Juan de Austria” 3º de La Legión y el contingente SVK-V.

La rotación incluye personal de otras unidades, que completaron programas de instrucción en Viator, Granada y el CENAD de San Gregorio (Zaragoza). El contingente realizó ejercicios avanzados de combate urbano, coordinación con blindados y formación en primeros auxilios. España actúa como Nación Marco del grupo multinacional de combate que la OTAN mantiene en Lešt, Eslovaquia, con unos 800 efectivos y 200 vehículos para reforzar la disuasión aliada.

Videoconferencia con los contingentes españoles dn Líbano, Eslovaquia y en la Operación Atalanta (Ministerio de Defensa)

Despliegue español en el flanco oriental

Actualmente, España mantiene desplegados unos 1.600 militares en Eslovaquia, Letonia, Rumanía y Lituania, lo que constituye su mayor presencia exterior. En Eslovaquia, lidera una Brigada Multinacional, incluyendo helicópteros Tigre y NH-90. En Letonia y Rumanía, los contingentes españoles superan los 600 y 240 militares respectivamente, participando en tareas de vigilancia y defensa aérea.

España también ha ofrecido a la OTAN tres cazas Eurofighter, un avión A400M y un radar aéreo para la operación ‘Centinela Oriental’, destinada a reforzar la frontera con Rusia tras las recientes incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de Polonia y otros países bálticos. Además, en Lituania, España lidera la misión de ‘policía aérea’ con ocho cazas y ha enviado un sistema antidrones ‘Crow’ para proteger infraestructuras críticas.