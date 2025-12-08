Espana agencias

Airbus ha completado la adquisición de los activos de Spirit que se repartió con Boeing

La operación implica la integración de varias plantas estratégicas en Estados Unidos, Francia, Marruecos, Irlanda del Norte y Escocia, junto con la llegada de más de 4.000 personas a la plantilla de la compañía europea

El grupo europeo Airbus incorporó a más de 4.000 trabajadores tras hacerse cargo de centros productivos estratégicos que Spirit AeroSystems poseía en Estados Unidos, Francia, Marruecos, Irlanda del Norte y Escocia. Según informó EFECOM, estos activos industriales pasaron a formar parte de Airbus después de finalizar el proceso de adquisición, que también incluyó una compensación por 439 millones de euros, pendiente de revisión, y pagos adicionales relacionados con obligaciones previas estipuladas en contratos de compraventa. El acuerdo tuvo lugar en el contexto de un reparto de activos entre Airbus y Boeing, ante el riesgo de quiebra del proveedor estadounidense.

La operación representa una reorganización significativa en la industria aeronáutica internacional. EFECOM detalló que Airbus incorporó la planta de Kinston, en Carolina del Norte, responsable de fabricar secciones del fuselaje para el modelo A350. En Europa, la factoría de Saint Nazaire, en Francia, especializada igualmente en el fuselaje del A350, pasó al control de la compañía europea. En Casablanca, Marruecos, se sumó una planta focalizada en la producción de componentes para los modelos A321 y A220.

Además, la adquisición comprende la capacidad productiva de alas y del fuselaje central del modelo A220, ubicada en Belfast, Irlanda del Norte. Prestwick, en Escocia, también quedó incorporada a Airbus, con instalaciones dedicadas a producir componentes de ala para los modelos A320 y A350. Según información del comunicado difundido por el grupo europeo y recogida por EFECOM, la fabricación de torres A220, que anteriormente se realizaba en las instalaciones de Wichita (Estados Unidos), será transferida a las planta de Saint Eloi, en Toulouse, Francia.

Spirit AeroSystems ganó relevancia internacional por su papel como proveedor de aeroestructuras para la aviación comercial. De acuerdo con EFECOM, en 2024 la compañía enfrentó dificultades que abrieron posibilidades de quiebra. Ante este contexto, Boeing y Airbus acordaron un reparto de los activos industriales, con el objetivo de preservar la cadena de suministro y evitar disrupciones en la fabricación de aeronaves.

EFECOM informó que la actuación de Airbus incluye un ajuste en el precio final de la transacción, que podría variar tras la auditoría pactada. El grupo también recibirá cantidades específicas para saldar compromisos contractuales asumidos anteriormente por Spirit AeroSystems. El acuerdo se enmarca en la tendencia del sector aeronáutico a garantizar el suministro constante de componentes esenciales y minimizar riesgos asociados a proveedores estratégicos en dificultades financieras.

El reparto de activos entre dos de los principales fabricantes mundiales de aviones comerciales implica la integración de procesos productivos, mano de obra especializada y la transferencia de centros clave para garantizar el desarrollo de los modelos A350, A321, A220 y A320. Según explicó EFECOM, la operación fortalece la posición de Airbus dentro de la industria y consolida la presencia de la compañía en cadenas de producción ubicadas en América, Europa y África del Norte.

La estructura industrial transferida incluye tanto plantas de producción de grandes componentes como centros dedicados exclusivamente a partes del fuselaje y las alas, piezas fundamentales para el ensamblaje de aeronaves comerciales. El movimiento asegura la continuidad del flujo de fabricación para los distintos modelos de Airbus, a la vez que estabiliza el empleo de miles de trabajadores provenientes de Spirit AeroSystems.

El medio EFECOM resaltó que el acuerdo firmado retira a Spirit AeroSystems de la ecuación de suministro directo para los modelos clave de Airbus, pasando a ser una firma absorbida dentro de la cadena industrial de la compañía europea. La decisión de distribuir los activos entre Airbus y Boeing buscó evitar la quiebra de uno de los principales fabricantes de aeroestructuras del mundo, lo que hubiese generado una interrupción significativa en la producción global de aviones comerciales.

De acuerdo a lo consignado por EFECOM, el proceso de integración ya inició. Las plantas pasarán a desempeñar roles definidos en la arquitectura industrial de Airbus, mientras los más de 4.000 empleados incorporados comenzarán a formar parte de la plantilla de la compañía europea. La transacción queda sujeta a una última revisión para validar completamente los términos económicos y contractuales del acuerdo.

