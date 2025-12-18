PSOE acusa a Feijóo de agitar "el bulo del pucherazo" en Extremadura para tapar la subida de Vox y acoso en el PP

El PSOE ha acusado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de agitar "el bulo del pucherazo" en Extremadura tras el robo de votos en esta comunidad que la Guardia Civil ha vinculado con la delincuencia común.

A juicio de los socialistas Feijóo despliega esta "burda cortina de humo" para tapar los "casos de acoso" en el entorno de la presidenta extremeña y candidata del PP, María Guardiola. "Su conductor, condenado por coacciones a su expareja y el alcalde de Navalmoral de la Mata" señalado por una exconcejala. También, por "el nerviosismo de la presidenta, ante un Vox al que el PP ha blanqueado y les come el terreno".

Los socialistas sospechan además que el PP busca invisibilizar que su líder nacional tendrá que acudir el 9 de enero al juzgado que investiga la dana para explicar la información que le proporcionó el entonces presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, el día de las riadas.

124 VOTOS EN TRES OFICINAS

Los socialistas cargan contra el PP después de que Guardiola denunciase el robo este mismo jueves, a tres días de las elecciones. "Están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos", alertó, incidiendo en que "alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir".

A su vez, Feijóo exigió al Gobierno de Pedro Sánchez que explique el robo de votos por correo y que aclare por qué "ocultó" intentos de robo en otras oficinas de Correos la semana pasada.

La Guardia Civil ha cifrado en 124 votos los sustraídos de las oficinas de Correos de tres pueblos de la provincia de Badajoz: Fuente de Cantos, Santa Amalia y Torremejía, además de un botín de 14.000 euros y lo ha vinculado con la delincuencia común.

LO REDUCE A "CONSPIRACIONES"

En los últimos días se produjeron además otros dos de robos en las oficinas postales de Talavera la Real y Villafranco del Guadiana que se están investigando, según fuentes de la Guardia Civil.

El PSOE ve a Feijóo "en el extrarradio de la democracia" y considera que está alimentando el bulo del pucherazo sin pruebas "al más puro estilo trumpista" y le exigen que dé explicaciones de los mencionados casos y no caiga en "conspiraciones".

"Menos conspiraciones y más explicaciones. La ciudadanía merece saber por qué Guardiola protegió al alcalde de Navalmoral de la Mata y no a la víctima. Que dé explicaciones en el debate electoral de RTVE, al que se niega a acudir", señalan desde Ferraz.