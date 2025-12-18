La SEPI ha decidido buscar 70 talentos en directivos de otras empresas tras estallar los casos ‘Leire’ y ‘Koldo’ que han manchado de corrupción la empresa pública

La exmilitante socialista Leire Díez a su salida de la Audiencia Nacional. (Diego Radamés./ Europa Press)

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda y que está en el accionariado de 14 empresas, busca nuevos talentos para poder nutrir sus perfiles directivos. La decisión se tomó después de que estallara el ‘caso Koldo‘ en febrero de 2024 y ante las informaciones que llegaban a la cúpula de la SEPI que también vinculaban en actividades corruptas a su exdirector, Vicente Fernández. Este fue detenido hace unos días junto a la llamada ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez. La Audiencia Nacional cree que Fernández y Leire formaron una estructura para el cobro de comisiones presuntamente ilegales entre los años 2021 y 2023, para lo que contaron con la ayuda de “diversos cargos públicos”.

La investigación ahonda en cinco operaciones que suman 132,9 millones de euros: el rescate otorgado por la SEPI a la empresa Tubos Reunidos SA por un valor de 112,8 millones de euros; la adjudicación de un contrato público por parte de Mercasa (empresa pública del sector de la alimentación) a la firma Servinabar, propiedad de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán; el tercer contrato bajo sospecha pertenece al Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA) en favor de una unión temporal de empresas por un importe de 2,8 millones de euros; la cuarta operación salpica a la empresa pública Enusa, para la que Leire Díez también trabajó; la última es la concesión de una ayuda otorgada por la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) a la sociedad Arapellet (perteneciente a Forestalia) por valor de 17,32 millones de euros. Por todos ellos, los detenidos cobraron unos 750.000 euros en labores de intermediación.

En septiembre de 2024, cuando ya había saltado el ‘caso Koldo’ pero se llevaba en secreto el caso Leire, el Comité de Dirección de la SEPI aprobó un modelo de liderazgo para la organización, que se configuró “como un enfoque o marco conceptual que describe las características, cualidades, comportamientos y estrategias que las personas deben adoptar para conseguir el logro de los objetivos que persigue la entidad”. En este contexto, la SEPI quería “disponer de información sólida sobre determinados perfiles directivos y su encaje en las competencias identificadas como esenciales para SEPI y sus empresas”.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (Álex Zea./ Europa Press)

¿Cómo? A través de evaluaciones realizadas por una empresa especializada que aporte, no solo su experiencia en procesos de selección en posiciones de alta dirección, sino también la necesaria independencia que permita apoyar la toma de decisiones en datos y conclusiones objetivos y transparentes. Por eso empezó a licitar en julio de este año un “servicio de consultoría para la valoración e identificación del talento en perfiles directivos”. La presidenta de la Sepi, Belén Gualda, a las órdenes directas de la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero, empezó a prescindir en la primavera de 2024 de al menos cinco directivos vinculados a Vicente Fernández.

Examinar a 70 candidatos

El contrato, que se adjudicó a finales de noviembre, tiene por objeto que una consultora especializada valore a candidatos, “de acuerdo con las competencias definidas en la SEPI, para posiciones directivas y de alta dirección”. Los trabajos se concretarán con la presentación a la Dirección de Personas, Relaciones Laborales, Transformación Digital y Servicios Generales de la SEPI de un informe con la valoración de las competencias y su adecuación al modelo de liderazgo “para un máximo de 70 candidatos/as preseleccionados/as por la SEPI, con toda la información necesaria que justifique la valoración y ponderación de cada uno/a de ellos/as”. Este trabajo lo hará por 42.350 euros la empresa GSG METRICS S.L.

“El servicio demandado debe tener en cuenta que es fundamental que sea realizado con seriedad, excelencia, confidencialidad e innovación. A este respecto, será SEPI la que, en su caso, comunique a las personas evaluadas el destino de los puestos para los que se realiza la valoración”, señala la SEPI, que da un margen de dos años para realizar este trabajo. Actualmente, la SEPI cuenta con una presidencia, una vicepresidencia, y diez direcciones. La SEPI tiene el control mayoritario de Correos, Navantia, Tragsa, Mercasa, Grupo Hunosa, Enusa, Ensa, EFE, Sepides, Mayasa, Cetarsa, el Hipódromo de la Zarzuela, Saeca y Cofivacasa.