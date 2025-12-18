España

Juan José Ebenezer, mecánico: "Si cambias el líquido de freno y a los 6 meses se estropea, seguramente estás cometiendo este error"

El mecánico relata, a través de su canal de TikTok, cómo solventar problemas diarios que suceden por la acumulación de porquería en los tubos donde se vierte el líquido de frenos

Juan José Ebenezer, mecánico, explica
Juan José Ebenezer, mecánico, explica en su canal de TikTok varias calves para velar por el cuidado de los automóviles. En este caso, aborda el líquido de frenos y cómo mantenerlo óptimamente. / Freepick

“¿Cambias el líquido de freno y en apenas seis meses otra vez se te pone malo?" Con esta pregunta empieza Juan José Ebenezer, mecánico, uno de sus últimos vídeos en su canal de TikTok. Sus seguidores, ya habituados a los consejos de Ebenezer sobre cómo conservar automóviles en buen estado, acuden a la red social en busca de respuestas mundanas con las que evitar la entrada en el taller de los coches particulares.

“Eso tiene una explicación muy sencilla”, sigue el mecánico en su publicación de TikTok. “Seguro que cuando te tocaba cambiarlo no lo has cambiado”, asegura, “por lo tanto, ese líquido ha deteriorado parte del interior del circuito”. El experto ha relatado qué ocurre cuando se vierte el líquido nuevo: “Se te vuelve a contaminar en poco tiempo de los residuos que ha dejado el circuito” antiguo. La consecuencia directa, sugiere Ebenezer, consiste en que habrá que cambiar “de forma más anticipada” el líquido de frenos.

El especialista en mecánica ha centrado la atención en la importancia de realizar los cambios del líquido de frenos siguiendo el cronograma recomendado para evitar problemas en el sistema. Según explica Ebenezer, la falta de mantenimiento oportuno no solo compromete la eficacia del fluido, sino que daña el interior del circuito, generando residuos que afectan incluso al líquido nuevo. Por ello, el mecánico en TikTok advierte que retrasar el cambio programado no significa un ahorro real, sino una multiplicación de gastos a corto y mediano plazo, sumada a posibles problemas de seguridad en la conducción.

Cuánto y cuándo cambiar el líquido, según especialistas

Diversos expertos en redes sociales recomiendan sustituir el líquido de frenos cada dos años o entre 30.000 y 40.000 kilómetros, aunque el intervalo puede variar según el fabricante y las condiciones de uso del vehículo. La razón técnica es sencilla: el líquido DOT (uno de los más habituales) es higroscópico, es decir, absorbe agua del ambiente, lo que disminuye progresivamente la eficacia del sistema y puede provocar fallos inesperados.

En los talleres profesionales, la comprobación del estado del líquido incluye medir el punto de ebullición con instrumentos específicos. Si no se actúa a tiempo, los componentes metálicos internos se ven afectados por la corrosión y el residuo. El resultado: la vida útil del sistema de frenos se reduce drásticamente, según informan los especialistas consultados por Infobae América.

Averías y costos de postergar el mantenimiento

Uno de los puntos principales de la advertencia de Juan José Ebenezer gira en torno al coste económico de no hacer el mantenimiento cuando corresponde. “Si no quieres que te pase eso, simplemente cámbialo cuando te toca”, espeta en el vídeo. “No lo apures mucho, porque si no después vas a tener que pagar lo que no has hecho antes en cambios sucesivos y más rápido si no quieres tener el líquido malo”, sostiene el mecánico. La acumulación de residuos obliga a cambios más frecuentes y puede derivar en averías más graves, como la sustitución del cilindro maestro, latiguillos y pinzas.

Ahorrar hoy puede salir caro mañana, sugiere el mecánico. Si el propietario deja de lado las revisiones regulares alegando economía, el gasto se trasladará irremediablemente a futuras reparaciones. Además, está en juego la seguridad del conductor y de los acompañantes, ya que la pérdida de eficacia en los frenos puede conducir a accidentes graves.

Otros líquidos esenciales para la seguridad

Además del líquido de frenos, los especialistas recuerdan la importancia de revisar otros fluidos básicos para el funcionamiento seguro del vehículo. Antes de cualquier viaje o trayecto prolongado es fundamental comprobar el nivel y el estado del líquido refrigerante, el aceite de motor y el líquido limpiaparabrisas. La falta de atención a cualquiera de estos elementos puede traducirse no solo en averías, sino en un riesgo grave para la conducción.

Ángel Gaitán, el mecánico ‘influencer’ de TikTok que encadena críticas por su ayuda en la DANA: su coche de 200.000 euros y su colaboración con Iker Jiménez.

“Los mantenimientos, si lo haces en su fecha, te ahorras averías y te ahorras dinero, aunque creas que a priori te lo estás gastando”, concluye Ebenezer. La recomendación final es clara: un cambio de líquido de frenos a tiempo previene daños al sistema y evita gastos inesperados. El papel de la prevención en el mantenimiento automotor es insustituible y, como subrayan tanto los mecánicos como los expertos en seguridad, omitirlo nunca es una buena decisión.

