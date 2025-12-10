Si se te enciende esta luz, no tienes que ir al taller: un mecánico explica cómo solucionarlo (Montaje Infobae)

“Se te ha encendido esta luz en el cuadro y va acompañado de un poquito más altas las revoluciones, sobre todo cuando estás a ralentí”, plantea Juan José Ebenezer, mecánico de profesión y divulgador a través de su perfil de TikTok, @talleresebenezer, en el que cuenta con más de 340.000 seguidores.

Si uno se identifica con esta situación, que no tema: “No tienes que llevar el coche al taller”, asegura el mecánico, explicando que “lo que está haciendo es regenerar el filtro de partículas, que no se cambia, se limpia. Si ves eso, simplemente no pares”, recomienda.

“El coche te está avisando de que está haciendo una regeneración del filtro de partículas”, explica. No es algo de lo que avisen todos los coches, pero en caso de que el propio lo haga, lo único que se debe hacer es seguir conduciendo, andar “unos kilómetros” y permitir “que el coche haga esa limpieza, porque si la cortas lo que vas a hacer es estropear el aceite, porque vas a meter combustible dentro”, además de que “no regenera el filtro de partículas” y puede acabar dañándolo, creando una avería que obligará a acudir al taller.

El filtro de partículas de un coche (Wikimedia Commons)

Cómo funciona el filtro de partículas y cómo evitar averías

Desde el portal web de Repsol secundan lo que explica el mecánico. El filtro de partículas es un dispositivo que se encuentra en el sistema de escape de coches diésel y de algunos modelos de gasolina cuya función es atrapar las partículas sólidas que resultan de la combustión interna del motor. Estas partículas son dañinas para la salud y el medioambiente, y de ahí que se evite que salgan al exterior del vehículo: el filtro captura incluso las partículas más finas para que las emisiones del coche tengan la mínima toxicidad posible.

Estas partículas se queman (y transforman en dióxido de carbono y agua) cuando las temperaturas del interior del vehículo son lo suficientemente altas en un proceso llamado regeneración, y de ahí que sea necesario no detener el vehículo cuando este indique que se está llevando a cabo. Juan José lo explica: “Lo paramos sin darnos cuenta de que está en proceso y así saturamos y atascamos el filtro de partículas”.

El filtro de partículas funciona de forma automática. El filtro se va llenando mientras el coche circula y, cuando la cantidad alcanza determinados límites, se inicia por sí solo el proceso de regeneración. Lo único que se debe hacer cuando se ilumine esta señal es continuar conduciendo a una velocidad constante, o en todo caso algo más alta: “Nos ponemos a dar vueltas, dejamos que el coche termine esa regeneración y nos ahorramos un dinero en el taller y la propia asistencia al taller”, explica el mecánico.

Desde Repsol recomiendan también hacer algún trayecto largo a la semana, además de evitar utilizar el coche para trayectos cortos frecuentemente, ya que no permiten que el vehículo alcance la temperatura suficiente para iniciar el proceso. Tampoco es recomendable conducir a revoluciones excesivamente altas, porque la cantidad de residuos que se genera es mayor. En general, para todas las partes del vehículo, lo mejor es que la conducción sea suave y eficiente.