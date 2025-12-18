España

Helena Rodero, farmacéutica, sobre la camomila para el pelo: “Si un producto aclara el cabello es porque tiene que llevar alguna sustancia que lo dañe”

Según la experta, los pigmentos naturales de la camomila aportan brillo y matizan tonos en cabellos claros, pero no logran aclarar cabellos oscuros sin la adición de agentes químicos como el peróxido de hidrógeno

La farmacéutica Helena Rodero en
La farmacéutica Helena Rodero en un montaje. (Canva/TikTok/helena.rodero)

El interés por el cuidado del cabello ha experimentado un auge notable, impulsado en parte por la proliferación de consejos y tendencias en redes sociales. La camomila se ha consolidado como uno de los ingredientes más populares en productos destinados al cuidado del cabello, especialmente por su supuesta capacidad para aclarar el tono de manera gradual y natural.No obstante, la farmacéutica Helena Rodero ha advertido de los riesgos asociados al uso de este producto para aclarar el cabello.

Rodero, que está especializada en salud capital y comparte consejo a través de su cuenta de TikTok (@helena.rodero), explica que la creencia de que estos productos son inocuos por su origen natural es errónea, ya que en realidad pueden provocar daños significativos en la fibra capilar. “Lo que aclara el pelo de los productos con camomila no es la camomila en sí, sino es que llevan agua oxigenada. O sea, tú te lo pones porque crees que es más natural, que te va a aclarar el cabello y no te lo va a dañar, y lo que te encuentras es un destrozo”, señala. En este sentido, la farmacéutica ha subrayado que cualquier producto que aclare el cabello necesariamente contiene sustancias que pueden resultar perjudiciales, y ha alertado sobre el uso reiterado y descontrolado de estos productos, que puede desembocar en un deterioro irreversible del cabello.

La farmacéutica ha incidido en que la oferta de champús, lociones y acondicionadores con camomila que prometen un aclarado natural es muy amplia, pero la mayoría de estos productos incluyen agua oxigenada en su composición. Rodero ha señalado que muchas personas aplican estos productos sin control, lo que agrava los daños, y ha añadido que la exposición al sol tras su uso intensifica aún más el deterioro capilar. “Además alguien le ha dicho que si se expone al sol, aclara más... y eso lo daña mucho más, todo un despropósito”, ha afirmado Rodero.

La composición real de la camomila y su efecto en el cabello

En cuanto a la composición de la camomila, Rodero ha aclarado que esta planta no contiene ningún agente antioxidante capaz de aclarar el cabello. La camomila aporta dos pigmentos naturales: la apigenina, un flavonoide de tono dorado, y el azuleno, un terpenoide de color azul. Ambos pigmentos poseen propiedades antioxidantes beneficiosas para la protección de la fibra capilar y actúan como colorantes. Estos compuestos se depositan en la cutícula del cabello, proporcionando reflejos a los cabellos rubios y castaños claros. La apigenina contribuye al brillo dorado, mientras que el azuleno ayuda a matizar los tonos anaranjados, mejorando el aspecto de los cabellos rubios.

¿Cuantas veces a la semana debo lavarme el pelo?

Rodero ha recomendado el uso de productos que emplean extractos de manzanilla para aportar color ya que estos productos se limitan a realzar los reflejos y el brillo sin recurrir a agentes agresivos. Sin embargo, ha advertido de que en cabellos oscuros, los pigmentos de la camomila no son suficientes para lograr un aclarado visible, por lo que muchos productos recurren a la incorporación de peróxidos, que sí pueden dañar la estructura capilar.

