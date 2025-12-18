Carlo Costanzia recrudece la guerra con Mar Flores y vuelve a ‘¡De viernes!’ para anunciar medidas legales contra ella: los invitados de esta semana

Carlo Costanzia Di Costigliole, en el avance de '¡De viernes!' del 19 de diciembre. (Mediaset España)

Telecinco ha anunciado los cuatro invitados que acudirán esta semana al programa ¡De viernes!. Entre los entrevistados de la noche estará Carlo Costanzia di Costigliole, que regresará al plató del formato para anunciar medidas legales contra su exmujer, Mar Flores, en medio de una guerra mediática que no tiene tregua entre ellos.

El regreso de Carlo Costanzia padre al plató de ¡De viernes! se produce en un momento de máxima expectación. El italiano ha decidido volver al programa para responder a las acusaciones que Mar Flores ha vertido sobre él tanto en sus memorias como en recientes intervenciones televisivas.

Según ha adelantado Mediaset España, Costanzia aprovechará su presencia para anunciar su intención de emprender medidas legales contra la modelo. Este movimiento llega después de que se especulase con un posible veto por parte de la cadena tras su última entrevista y tras la repercusión de las declaraciones de Flores en sus memorias, donde acusa de maltrato al padre de su primogénito.

Paola Olmedo responde sobre su divorcio con José María Almoguera

La noche también contará con la intervención de Paola Olmedo, quien se sentará en el plató para responder a las declaraciones realizadas la semana pasada por José María Almoguera en el mismo programa. Almoguera, hijo de Carmen Borrego, culpó a Olmedo de estar frenando el proceso de divorcio. Según la nota de prensa del programa, Olmedo revelará los motivos por los que aún no se han firmado los papeles y aportará nuevos detalles sobre su relación con la familia Campos. La que fuera colaboradora de Tardear ofrecerá así su versión de los hechos y tratará de aclarar los motivos del retraso en la formalización del divorcio.

Junko, viuda de Bernardo Pantoja, rompe su silencio

El programa ha anunciado también la participación de Junko, viuda de Bernardo Pantoja, quien hablará por primera vez en televisión en el que se presenta como el ‘Scoop’ de la semana. Según ha informado Telecinco, Junko abordará cómo fue su relación con el padre de Anabel Pantoja y el vínculo entre padre e hija. Además, ofrecerá un duro retrato de Isabel Pantoja y desvelará detalles sobre el trato que el clan familiar dispensó al hermano de la tonadillera. Su testimonio se espera como uno de los momentos más destacados de la noche, al tratarse de su primera intervención pública en un plató.

La nueva vida de Pocholo Martínez-Bordiú

Por último, Pocholo Martínez-Bordiú regresará a la televisión para anunciar su decisión de dejar la noche y emprender un nuevo rumbo vital. En la entrevista, el aristócrata repasará también las etapas más intensas de su carrera televisiva. Su presencia servirá para repasar algunos de los momentos más recordados de su trayectoria y para explicar los motivos de su cambio de vida.

La emisión de este viernes se enmarca en una estrategia de Telecinco para mejorar sus datos de audiencia tras el descenso registrado la semana anterior. Y es que el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona se enfrenta a la final de la duodécima edición de La Voz en Antena 3, lo que añade presión a la cadena para captar la atención del público con una noche cargada de testimonios y anuncios de gran interés mediático.