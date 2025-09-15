España

Carlo Costanzia padre prepara una demanda contra Mar Flores tras la publicación de sus memorias

El aristócrata italiano habría recurrido a sus abogados después de las revelaciones de la modelo en Mar en calma y en televisión.

Alba García

Carlo Costanzia en una imagen
Carlo Costanzia en una imagen de archivo. (Mediaset España)

Lo que parecía un viaje íntimo hacia la paz interior de Mar Flores se ha convertido, en apenas unos días, en el centro de una nueva tormenta mediática. El pasado 10 de septiembre salía a la venta Mar en calma, las memorias de la modelo, en las que repasa su vida desde un lugar que ella misma define como “el perdón y no el rencor”. Sin embargo, sus páginas —y sobre todo sus palabras en televisión— no han sentado nada bien a una de las figuras más relevantes de su pasado: Carlo Costanzia di Costigliole, conde italiano y padre de su hijo mayor.

Según adelantó la periodista Silvia Taulés en el programa D Corazón, el aristócrata habría decidido dar un paso al frente y recurrir a la vía judicial. “Se enfrentará a una demanda. Me lo han confirmado hoy. Carlo Costanzia (padre) lleva toda la semana… Está en horas bajas, pero aun así ha hablado con sus abogados y va a demandarla por todo lo que ha escrito y por todo lo que ha dicho y vaya a decir”, aseguró Taulés. Una frase contundente que refleja el malestar del conde, que atraviesa un momento personal complicado y que, aun así, parece dispuesto a no dejar pasar por alto lo narrado por su ex.

Mar Flores. (Europa Press)

El detonante no ha sido solo el libro. La propia Mar Flores, en su reciente entrevista en Y ahora Sonsoles, confesó que su relación con Costanzia “empezó con pasión y terminó con terror”, relatando episodios de malos tratos y la dolorosa experiencia de cuando él se llevó a su hijo sin consentimiento. Un episodio que también mencionó en El Hormiguero, donde sus declaraciones fueron especialmente duras: “Mi hijo no desapareció un fin de semana, sino muchas semanas, y yo tenía que ir a Telecinco a ponerme la minifalda y bailar al lado de las Mamachicho como si nada pasase”.

Este tipo de testimonios, pronunciados ahora con crudeza en prime time, habrían superado los límites de lo tolerable para el conde. De ahí que sus abogados estén revisando cada línea del libro y cada intervención mediática. Según la periodista, la intención sería demandar no solo por lo ya publicado, sino también por cualquier futura declaración que pueda dañar su imagen.

Carlo Costanzia y Mar Flores, en una imagen promocional de 'DecoMasters'. (RTVE)

La historia entre ambos viene de lejos. Mar Flores y Carlo Costanzia se conocieron en los 90 y se casaron a los seis meses, impulsados por la pasión y la inminente llegada de un hijo. Lo que empezó como un cuento de hadas pronto se tornó en un relato de celos, acusaciones y rupturas. Se separaron en 1999, pero sus vidas siguieron entrelazadas por la paternidad. Ahora, más de dos décadas después, la relación vuelve a ocupar titulares, aunque esta vez desde los juzgados.

Por su parte, Mar insiste en que su intención no es abrir heridas, sino contar “su verdad”. “Esta es la historia de mi vida y, por primera vez, la cuento yo. Esta es mi historia, la verdad”, aseguró en ¡Hola! y ha repetido en televisión. Para ella, el libro ha sido un ejercicio de liberación. Para él, en cambio, un motivo de batalla legal.

Vídeo promocional de la visita de Carlo Costanzia al programa 'De Viernes' en Telecinco

Lo que queda claro es que el supuesto “mar en calma” se ha agitado más que nunca, y que esta historia, lejos de cerrarse, podría sumar un nuevo y sonado capítulo en los tribunales.

