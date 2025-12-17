España

Una niña de tres años muere desnutrida: sus padres seguían una dieta vegetariana de mantequilla, lentejas y yogur

Los padres llegaron a plantearse incinerar su cuerpo en el jardín trasero antes de contactar con la funeraria

Guardar
Una niña de tres años
Una niña de tres años muere desnutrida. (Pexels)

Penélope tenía tres años y, oficialmente, no existía. No figuraba en ningún registro civil. Nunca había ido a la escuela y jamás había sido examinada por un médico. Vivía con sus padres en una vivienda de Hayes, al oeste de Londres, lejos de las miradas externas y al margen de cualquier control institucional. Según la acusación, en ese aislamiento absoluto, la niña fue debilitándose lentamente hasta morir de hambre.

El 17 de diciembre de 2023, la policía encontró su cuerpo “muy demacrado” envuelto en una sábana. Estaba extremadamente delgada, irreconocible para una niña de su edad. La autopsia confirmó lo que era evidente: la causa de la muerte fue la desnutrición.

Pero el examen forense reveló algo más que hambre. Penélope tenía marcas en el cuello que, según se explicó en el tribunal, eran “consistentes con el uso de ataduras”. En las manos presentaba lesiones “infligidas con un objeto afilado como un cuchillo”. No eran heridas accidentales ni recientes, sino señales de una vida marcada por el deterioro físico y el abandono.

Para la Fiscalía, esas lesiones encajan en un patrón de maltrato prolongado. El fiscal Philip McGhee fue tajante al exponer el caso: los padres “maltrataron a su hija durante un largo período de tiempo” y “la dejaron morir de hambre deliberadamente”, expuso.

Una dieta y una vida al límite

En la casa donde vivía Penélope, la comida era escasa y repetitiva. Según la acusación, la dieta familiar, de carácter vegetariano, se reducía a “yogur, lentejas y mantequilla”. Para una niña de tres años, esa alimentación era insuficiente y carente de nutrientes esenciales.

La Fiscalía sostiene que el deterioro físico de la menor no pudo pasar desapercibido para sus padres. Su pérdida de peso, su debilidad y su estado general eran, según el tribunal, señales claras de una desnutrición grave que se prolongó durante meses.

Un bebé come alimentos sólidos
Un bebé come alimentos sólidos (Happy Family Organics)

Invisible para todos

Penélope no solo pasó hambre: pasó desapercibida. Sus padres, Jaskiret Singh Uppal, de 36 años, y Manpreet Jatana, de 34, ambos vegetarianos y de origen indio, nunca registraron su nacimiento. Tampoco le proporcionaron atención médica ni educación. Según se explicó en la vista judicial, la pareja se había “aislado del resto del mundo”, lo que impidió que los servicios sociales detectaran la situación.

Cuando la niña falleció, el aislamiento continuó. Incluso, los acusados llegaron a plantearse incinerar su cuerpo en el jardín trasero de la vivienda antes de contactar con la funeraria, según la Fiscalía.

Un estudio apunta a que una dieta baja en carbohidratos sería beneficiosa para adultos con diabetes tipo 1.

Los padres lo niegan todo

Uppal y Jatana compadecieron por videoconferencia desde las prisiones de HMP Pentoville y Bronzefield ante el Tribunal Central de la Corona de Londres. Allí se declararon inocentes de asesinato y también negaron los cargos de homicidio involuntario, causar o permitir la muerte de un menor y crueldad infantil.

La pareja, que se conoció en la universidad, llevaba tiempo sin trabajar y vivía en una casa propiedad del padre de Uppal. A día de hoy, permanecen en prisión preventiva hasta la celebración del juicio, fijado para el 11 de enero de 2027.

Temas Relacionados

HomicidioAsesinatoBebéMuerte InfantilMaltrato InfantilNutriciónNutrición EspañaJusticiaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 17 diciembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la

Rajoy explica por qué tuvo que “subir los impuestos y reducir el gasto” a los diez días de llegar al Gobierno: “La realidad nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer”

El expresidente del Gobierno entre 2011 y 2018 ha acudido a Segovia para presentar su libro ‘El arte de gobernar’, publicado en octubre

Rajoy explica por qué tuvo

El emotivo anuncio de Navidad que homenajea a los que ya no están: con la tecnología como protagonista y Zaragoza como escenario

Movistar ha lanzado un anuncio que pone el foco en la familia, así como en su importancia en las fechas navideñas

El emotivo anuncio de Navidad

Condenan a trece años por maltratar y violar a su pareja como “primer castigo” por hablar con un vecino: “El segundo será cortarte el pelo”

El acusado tiene prohibido acercarse a la víctima a más de 500 metros de distancia

Condenan a trece años por

Hacienda pone la lupa en los préstamos familiares: pedir dinero a tus padres puede salir muy caro si es una donación encubierta

El Supremo advierte de que los préstamos “de palabra” entre la familia pueden acabar en sanciones si Hacienda los considera donaciones

Hacienda pone la lupa en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rajoy explica por qué tuvo

Rajoy explica por qué tuvo que “subir los impuestos y reducir el gasto” a los diez días de llegar al Gobierno: “La realidad nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer”

La UE, España y Reino Unido cierran el texto legal del acuerdo sobre Gibraltar seis meses después de anunciarlo

Ayuso acusa a Moncloa de querer “reventar” la sanidad y servicios públicos de Madrid “para su pancarta en el 2026 y 2027”

El Supremo sanciona a una fiscal con 800 euros por “filtrar” el borrador de una sentencia

El Gobierno acuerda implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración Pública a partir de febrero

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 17 diciembre

Hacienda pone la lupa en los préstamos familiares: pedir dinero a tus padres puede salir muy caro si es una donación encubierta

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Golpe a la banca: el Supremo obliga a los bancos a pagar las costas si el consumidor gana la apelación por cláusulas abusivas

Amazon y sindicatos acuerdan reducir el ERE de Barcelona hasta los 791 empleados con una indemnización mínima de 7.000 euros

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Atlético Baleares y el Atlético de Madrid

Los motivos de la ruptura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero: diferencias en la filosofía de trabajo y el plan de desarrollo profesional del tenista

Carlos Alcaraz anuncia que Ferrero deja de ser su entrenador: “Si nuestros caminos deportivos tenían que separarse debía ser desde la cima”

Gonzalo di Renzo, el delantero del Talavera que nunca pensó que se enfrentaría al Real Madrid, aunque soñaba con ello: “Nosotros vamos a competir. Yo quiero ganar”

Dos goles en el tramo final clasifican al Barcelona ante un combativo Guadalajara