Andreu Buenafuente se retira temporalmente por “exceso de carga laboral”: “Tengo que parar un poco”

Andreu Buenafuente se retira temporalmente por motivos de salud. Apenas tres días después de que RTVE anunciara que será el presentador de las Campanadas 2025-2026 de la cadena pública junto a Silvia Abril, el humorista ha comunicado que cancela indefinidamente sus compromisos profesionales por prescripción médica.

“Por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica, Andreu Buenafuente se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse”, han explicado RTVE y la productora El Terrat en un comunicado conjunto.

El anuncio incluye declaraciones del propio Buenafuente, que afirma: “Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño”.

Por el momento, el presentador no ha dado más detalles sobre este bache en su salud que le apartará indefinidamente de sus compromisos. RTVE ha revelado en el Telediario que se detienen las grabaciones de Futuro Imperfecto en el prime time de La 1, aunque desde la cadena pública aseguran que los preparativos de las Campanadas siguen su curso y se espera contar con la presencia de Andreu el próximo 31 de diciembre.

Compromisos profesionales

Actualmente, Andreu Buenafuente estaba al frente de Futuro Imperfecto cada jueves en el prime time de La 1. Además, el presentador conduce junto a Berto Romero el pódcast semanal Nadie sabe nada, que actualmente se encuentra en emisión de su temporada 13.

Por otra parte, el cómico y su esposa, Silvia Abril, protagonizaban la obra El Tenoriu en el Teatro Coliseum de Barcelona, donde tenían tres funciones previstas este fin de semana, con el cartel de ‘sold out’ colgado en el pase del domingo 23 de noviembre.

De esta manera, el presentador se ve obligado a aparcar sus compromisos en uno de sus mejores momentos profesionales. Este jueves, el humorista protagonizaba su última aparición televisiva al frente de Futuro Imperfecto, un espacio que ha vuelto a demostrar su buen rendimiento en audiencias con su marca récord: un 14,3% y 1.056.000 espectadores de media.

