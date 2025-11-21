España

Andreu Buenafuente se retira temporalmente por “exceso de carga laboral”: “Tengo que parar un poco”

El presentador de ‘Futuro imperfecto’ ha cancelado sus compromisos profesionales tres días después de que RTVE anunciase que presentará las Campanadas junto a Silvia Abril

Guardar
Andreu Buenafuente, en 'Futuro Imperfecto'.
Andreu Buenafuente, en 'Futuro Imperfecto'. (RTVE)

Andreu Buenafuente se retira temporalmente por motivos de salud. Apenas tres días después de que RTVE anunciara que será el presentador de las Campanadas 2025-2026 de la cadena pública junto a Silvia Abril, el humorista ha comunicado que cancela indefinidamente sus compromisos profesionales por prescripción médica.

“Por motivos de exceso de carga laboral y por prescripción médica, Andreu Buenafuente se ve obligado a hacer un parón temporal en su agenda profesional para descansar y recuperarse”, han explicado RTVE y la productora El Terrat en un comunicado conjunto.

El anuncio incluye declaraciones del propio Buenafuente, que afirma: “Tengo que parar un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago. Gracias por la comprensión, el apoyo y el cariño”.

Por el momento, el presentador no ha dado más detalles sobre este bache en su salud que le apartará indefinidamente de sus compromisos. RTVE ha revelado en el Telediario que se detienen las grabaciones de Futuro Imperfecto en el prime time de La 1, aunque desde la cadena pública aseguran que los preparativos de las Campanadas siguen su curso y se espera contar con la presencia de Andreu el próximo 31 de diciembre.

Compromisos profesionales

Actualmente, Andreu Buenafuente estaba al frente de Futuro Imperfecto cada jueves en el prime time de La 1. Además, el presentador conduce junto a Berto Romero el pódcast semanal Nadie sabe nada, que actualmente se encuentra en emisión de su temporada 13.

Por otra parte, el cómico y su esposa, Silvia Abril, protagonizaban la obra El Tenoriu en el Teatro Coliseum de Barcelona, donde tenían tres funciones previstas este fin de semana, con el cartel de ‘sold out’ colgado en el pase del domingo 23 de noviembre.

De esta manera, el presentador se ve obligado a aparcar sus compromisos en uno de sus mejores momentos profesionales. Este jueves, el humorista protagonizaba su última aparición televisiva al frente de Futuro Imperfecto, un espacio que ha vuelto a demostrar su buen rendimiento en audiencias con su marca récord: un 14,3% y 1.056.000 espectadores de media.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

Andreu BuenafuenteTVERTVETelevisión EspañaPresentadoresEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada

Patricia Pardo hace un tributo a Rosalía y recrea su halo del pelo: “Ella desafina lo correcto para afinar lo auténtico”

La periodista ha presentado ‘Vamos a ver’ vestida con uno de los ‘looks’ de la cantante y le ha dedicado una retahíla de elogios

Patricia Pardo hace un tributo

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa está obligada a darte tu cesta de Navidad cada año”

La clave para entender esta cuestión reside en el concepto de derecho adquirido, que reconoce que los usos reiterados generan expectativas legítimas en los empleados

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa

Calendario lunar 2025: cómo se verá la luna esta semana desde España

Cada fase lunar nos cuenta una historia diferente. Explora cómo estas transformaciones han guiado calendarios, rituales y mitos a lo largo de la historia

Calendario lunar 2025: cómo se

Xabier Fortes estalla contra Carmen Sastre por señalar a su hijo: “Hay que ser tóxica como el polonio para atacar a un chaval”

La que fuera directora de Contenidos Informativos de RTVE ha acusado al periodista de ‘enchufar’ a su hijo en la cadena pública, ante lo que el presentador ha respondido en redes

Xabier Fortes estalla contra Carmen
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza de la DANA

La jueza de la DANA llama a declarar como testigos a los escoltas y el chófer de Mazón para saber si “oyeron algunas llamadas”

Jose Luis Martínez Almeida pide al delegado del Gobierno “que aclare si las saunas del suegro financiaron las primarias de Pedro Sánchez”

Ayuso reacciona a la condena al fiscal general: “El 20 de noviembre de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia. Son hechos propios de una dictadura”

Pérez Llorca asegura que llamó a Mazón a las 18:57 para preguntarle por la inundación de Utiel: “Fue una conversación muy rápida”

Laura Vargas, una colombiana que vive en España: “Por esta razón te puede parar la policía aquí”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa está obligada a darte tu cesta de Navidad cada año”

David Jiménez, abogado y economista, explica cuánto tiempo puede estar una casa a nombre de un fallecido

Un jubilado italiano trabaja 30 horas en la pescadería de su primo para hacerle un favor y la Seguridad Social le reclama la devolución de 19.000 euros de su pensión

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 21 noviembre

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”