Feijóo suspende su agenda por una gripe: tenía previsto un viaje a Bruselas, mítines en Extremadura y copa de Navidad con Periodistas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, atiende a los medios tras la visita a la fábrica de Quesos del Casar, a 5 de diciembre de 2025, en Extremadura. (Carlos Criado/Europa Press)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha suspendido este miércoles su agenda debido a un proceso gripal, según han confirmado a Infobae España fuentes del partido. Este miércoles tenía previsto viajar a Bruselas para participar en la reunión del Partido Popular Europeo (PPE).

También iba a asistir esta tarde a la copa de Navidad con los periodistas que se ocupan de forma habitual de la cobertura de la información del PP.

El líder de la oposición, volcado durante toda la semana en la recta final de la campaña electoral extremeña, ha tenido que cancelar sus apariciones en los mítines previstos este miércoles y jueves junto a la candidata y presidenta de la Junta, María Guardiola. Sí pudo asistir este martes al acto celebrado en las localidades pacenses de Zahínos y Jérez de los Caballeros.

Noticia en ampliación