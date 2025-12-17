Santos Cerdán se acoge a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado: “Nadie está buscando la verdad, ni aquí ni en el Congreso”

El exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán (Fernando Sánchez - Europa Press)

El exsecretario del PSOE, Santos Cerdán, estaba citado a declarar en la Comisión de Investigación y ha comenzado explicando que se va a acoger a su derecho a no declarar, pero ha decidido dar un discurso en el que ha defendido su “inocencia”. Durante las preguntas de la senadora de UPN si que está haciendo comentarios sobre sus preguntas, defendiendo que no tiene nada que ver con Servinabar o la causa.

“Se está persiguiendo a un diputado de forma directa, en una técnica típica de la Inquisición en la que no se respeta ninguna garantía. Nadie está buscando la verdad, ni aquí ni en el Congreso”, ha asegurado.

Ha cargado contra los medios, criticando como se ha “generado un titular diario”: “La empresa de Cerdán, el socio de Cerdán, se está atacando mi presunción de inocencia desde el principio, para lapidarme en la plaza pública”.

En este discurso, ha seguido también su estrategia habitual, que pasa por intentar deslegitimar los audios grabados por Koldo García, la prueba inicial con la que fue imputado en el caso. “Que una grabación esté en un sistema operativo que no existía, es imposible, a no ser que sean manipulados”, ha criticado.

Por ello, ha explicado que “no querría dar sentido a esta comparecencia”, destacando que no fue notificado con los 15 días de obligación. “Me voy a defender porque soy inocente, no soy un corrupto y ya se verá”, ha explicado.

