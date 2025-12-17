España

Santos Cerdán se acoge a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado: “Nadie está buscando la verdad, ni aquí ni en el Congreso”

Después de hacer este anuncio, ha dado un discurso escrito en el que ha defendido su “inocencia” y si que ha hecho diferentes comentarios a las preguntas de los senadores

Guardar
El exsecretario de organización del
El exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán (Fernando Sánchez - Europa Press)

El exsecretario del PSOE, Santos Cerdán, estaba citado a declarar en la Comisión de Investigación y ha comenzado explicando que se va a acoger a su derecho a no declarar, pero ha decidido dar un discurso en el que ha defendido su “inocencia”. Durante las preguntas de la senadora de UPN si que está haciendo comentarios sobre sus preguntas, defendiendo que no tiene nada que ver con Servinabar o la causa.

“Se está persiguiendo a un diputado de forma directa, en una técnica típica de la Inquisición en la que no se respeta ninguna garantía. Nadie está buscando la verdad, ni aquí ni en el Congreso”, ha asegurado.

Ha cargado contra los medios, criticando como se ha “generado un titular diario”: “La empresa de Cerdán, el socio de Cerdán, se está atacando mi presunción de inocencia desde el principio, para lapidarme en la plaza pública”.

En este discurso, ha seguido también su estrategia habitual, que pasa por intentar deslegitimar los audios grabados por Koldo García, la prueba inicial con la que fue imputado en el caso. “Que una grabación esté en un sistema operativo que no existía, es imposible, a no ser que sean manipulados”, ha criticado.

Por ello, ha explicado que “no querría dar sentido a esta comparecencia”, destacando que no fue notificado con los 15 días de obligación. “Me voy a defender porque soy inocente, no soy un corrupto y ya se verá”, ha explicado.

(Noticia en ampliación)

Temas Relacionados

Santos CerdánPSOECorrupciónCaso KoldoTribunales EspañaPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Nuria Roure, experta en sueño: “Estos son los tres errores que te impiden dormir profundamente”

Los despertares nocturnos o la dificultad para alcanzar un correcto descanso influye en el bienestar personal y la calidad de vida de quienes los sufren

Nuria Roure, experta en sueño:

La Aemet prevé fuertes lluvias y nevadas en cotas bajas: estas son las regiones más afectadas

La llegada de varios frentes que dejará precipitaciones generalizadas, nevadas en cotas bajas y un ambiente invernal durante los próximos días

La Aemet prevé fuertes lluvias

RTVE presenta su programación para la Navidad 2025: grandes estrenos, el regreso de tradiciones emblemáticas y dos especiales

El ente público cuenta con una extensa parrilla televisiva que incluye desde el último concierto de Joaquín Sabina a estrenos de Disney para los más pequeños

RTVE presenta su programación para

El momento de tu vida en el que deberías dejar de conducir una moto

En España no hay una edad máxima para conducir, como tal: a partir de los 65 años uno debe renovarlo cada menos tiempo, pero la decisión final, salvo en casos concretos, depende de cada cual

El momento de tu vida

El día que Ana Obregón se refugió en Jeffrey Epstein tras incendiarse su casa: “Jeff se convirtió en mi ángel de la guarda en Nueva York”

Este martes, 16 de diciembre, ‘The New York Times’ reveló que el polémico financiero pudo acceder a familias adineradas españolas gracias a su relación con la actriz

El día que Ana Obregón
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El momento de tu vida

El momento de tu vida en el que deberías dejar de conducir una moto

Miguel Ángel Mejías, abogado, explica el truco para no perder el carnet de conducir por puntos: “Es totalmente legal”

La Armada prepara su primer dron marítimo de superficie para el combate: el SEAD23 tendrá un sistema de armamento

Vigilan buques rusos cerca de las costas españolas: la Armada sigue dos unidades del Kremlin en aguas de interés

Improcedente el despido de una vendedora de lotería que fue acusada de leer un libro durante su jornada laboral por no haber una sanción previa

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

La firma de hipotecas alcanza máximos desde 2010 mientras el tipo de interés cae a mínimos en casi tres años

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy miércoles 17 de diciembre

Manuel Requena, abogado: “Casarse en gananciales es la forma más rápida de perder tu patrimonio si tienes un accidente”

La crítica del multimillonario José Elías a las nuevas generaciones: “Llaman esclavitud a trabajar ocho horas”

DEPORTES

Gonzalo di Renzo, el delantero

Gonzalo di Renzo, el delantero del Talavera que nunca pensó que se enfrentaría al Real Madrid, aunque soñaba con ello: “Nosotros vamos a competir. Yo quiero ganar”

Dos goles en el tramo final clasifican al Barcelona ante un combativo Guadalajara

Aitana Bonmatí gana su tercer premio The Best consecutivo: “Es un gran honor para mí”

Álvaro Arbeloa, uno de los candidatos a sustituir a Xabi Alonso en el Real Madrid: el espartano del banquillo blanco que dirige al Castilla

La nueva norma de la ATP para combatir el calor de cara a 2026: pausas de 10 minutos y suspensión de partidos si se superan los 32 grados