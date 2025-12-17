España

El abono único del Gobierno quiere replicar en España el modelo de transporte de Alemania o Austria para todo el territorio: en qué se diferencia

El nuevo título mensual replica el billete unificado que ha transformado la movilidad en otras zonas de Europa, aunque la iniciativa todavía se enfrenta a retos administrativos

Viajeros en la Estación de
Viajeros en la Estación de Madrid - Puerta de Atocha - Almudena Grandes, en Madrid (España). (Carlos Luján - Europa Press)

El Gobierno trabaja en la implantación de un abono único de transporte a partir del 19 de enero de 2026, una medida con la que pretende transformar el acceso al transporte público en España. La propuesta pasa por unificar en un solo título mensual de 60 euros (30 en tarifa reducida) el uso de Cercanías, autobuses estatales y trenes de Media Distancia, simplificando el sistema y acercando al país a los modelos ya vigentes en varios Estados europeos. Alemania, Austria o Hungría llevan años experimentando con pases nacionales que han cambiado la forma de moverse de millones de ciudadanos, pero también han demostrado la importancia de la cohesión territorial y las limitaciones del alcance de estas soluciones si se aplican de manera parcial.

El contexto español parte de una realidad compleja. Las tarifas del transporte público dependen de distintas administraciones estatales, autonómicas y municipales. Para hacer efectiva la iniciativa del Gobierno, las diferentes administraciones deberán sumarse al convenio que habilitará el Ejecutivo.

Las bonificaciones aplicadas en España a los abonos de Cercanías y Media Distancia desde 2022 han funcionado como ensayo parcial, pero sin una integración estructural. Ahora, queda por ver si la probable exclusión de este abono único de medios de transporte urbano como el metro, tranvías o autobuses locales deja fuera del grupo de beneficiados a muchos ciudadanos que los utilizan de forma habitual.

Cómo funciona el abono único en Europa

La aplicación de abonos de transporte únicos a escala nacional se ha convertido en una tendencia en la política de movilidad en Europa que, según el Observatorio de Movilidad Urbana Europea (EUMO, por sus siglas en inglés), coloca a los tres países que ya cuentan con medidas similares en los puestos de liderazgo en cuanto a calidad de sus sistema de transporte. El caso más citado es el de Alemania, que en 2023 lanzó el Deutschlandticket tras el experimento previo del billete mensual de 9 euros.

El abono permite viajar de forma ilimitada en trenes regionales, metros, tranvías y autobuses de todo el país por 58 euros al mes (aunque el precio subirá a 63 euros a a partir de 2026). Un artículo publicado en la revista Springer Nature apunta a un aumento de desplazamientos en transporte público y una reducción parcial del uso del coche. Al mismo tiempo, los estudios advierten de retos estructurales: la necesidad de una financiación estable entre el Estado y los territorios, y el riesgo de saturación en determinadas líneas si no se acompaña de inversión en infraestructuras y personal.

Austria optó por un modelo más ambicioso y de largo plazo con el KlimaTicket, que cubre casi todo el transporte público del país por 1.400 euros al año o 1.050 en tarifa reducida a partir del próximo enero, el equivalente a unos 116,6 o 87,5 euros al mes. Se trata de un abono anual que integra prácticamente todo el transporte público del país, incluidos trenes regionales y de larga distancia, transporte urbano y autobuses interurbanos. La clave del modelo austríaco no es solo el precio, sino la integración total del sistema, que elimina fronteras administrativas para el usuario y puede ser uno de los grandes retos de la aplicación en España.

En Hungría, el Gobierno introdujo en 2023 un abono nacional mensual válido para trenes y autobuses por 49 euros al mes, con una cobertura más limitada del transporte urbano. Aunque el sistema es menos integral que el alemán o el austríaco, los análisis coinciden en que ha mejorado la accesibilidad al transporte interurbano y ha reducido costes para los usuarios frecuentes, especialmente en desplazamientos laborales.

Otros modelos de transporte unificados

Portugal, por su parte, ha apostado por un modelo híbrido. Su pase ferroviario nacional de 20 euros facilita los viajes en tren regional por todo el país, pero deja fuera gran parte del transporte urbano, que sigue gestionándose a nivel metropolitano. Este enfoque funciona como un paso intermedio hacia la integración, con beneficios claros en cohesión territorial, pero con limitaciones para la movilidad diaria en las grandes ciudades.

Por último, Luxemburgo constituye una excepción en Europa al haber hecho gratuito todo el transporte público. Aunque no es un modelo fácilmente replicable por su tamaño y estructura fiscal, los análisis europeos lo citan como referencia en accesibilidad social y simplicidad, pero el elevado número de personas que necesitan desplazarse fuera del país por motivos de trabajo limita su efectividad.

