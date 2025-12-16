España

Lo que revelan los audios de los bomberos el día de la DANA: desbordamientos desde “primera hora”, un rescate en Utiel y la orden de retirarse del barranco del Poyo a las 14:42

‘Infobae España’ ha tenido acceso a las comunicaciones que la jueza de la DANA ha incorporado a la causa judicial

Conversación entre un bombero que vigilaba el Barranco del Poyo durante el día de la DANA y el centro de mando entre las 14:38 y 14:42

La jueza de la DANA ha incorporado a la causa los audios de las conversaciones que se mantuvieron el 29 de octubre de 2024 en las radios de los Bomberos que fueron desplegados para vigilar los caudales y atender a diferentes emergencias. Unas comunicaciones, a las que ha tenido acceso Infobae España, que están acotadas entre 12:00 y las 15:30 y estaban almacenadas en el sistema ‘CoordCom’, la caja negra del Centro de Coordinación de Emergencias que registra las comunicaciones y las decisiones operativas.

En ellos, se pueden escuchar diferentes conversaciones entre los bomberos y la central, en las que hablan sobre desbordamientos desde primera hora de la mañana, de un rescate que realizaron ese día a una persona dependiente en Utiel y la polémica orden de retirarse del barranco del Poyo a las 14:42.

La jueza instructora del juzgado número 3 de Catarroja está así investigando el fallido dispositivo de vigilancia de la rambla del Poyo el 29 de octubre de 2024, el día en el que fallecieron 230 personas debido al temporal.

Un río desbordado desde primera hora

A la 13:47, unas ocho horas antes de que se enviara el Es-Alert para avisar a la población, un bombero de Alzira mantuvo una conversación con la central de mando, en la que indicaba una situación de producida por un desbordamiento:

Bombero Alzira: Vale, central, te comunico un poco de la situación. Ahora mismo, aquí en la zona de Carlet hacia Catadau, no está lloviendo, ¿vale? El único problema es que el río baja bastante fuerte, se ha desbordado esta mañana a primera hora, está todo, todo bastante anegado. El río sigue bajando con bastante fuerza y bastante caudal.

[Se corta comunicación]

Central de mando: Víctor Alzira [identificador de esta patrulla] se ha cortado comunicación. Me he quedado cuando me has dicho que está bajando muy fuerte, que esta mañana se ha desbordado a primera hora y que estaba todo muy embarrado”.

Conversación entre un bombero en Alzira y el centro de mando el día de la DANA a la 13:47

Bombero Alzira: Afirmativo, Central. Está todo bastante embarrado, todo lleno de agua. Y lo que te estaba comentando es que nos hemos encontrado un tráiler con la cabeza tractora dentro del agua y su ocupante ha salido sin problema. Lo único que está el camión, el tráiler, la cabeza tractora metida en la rambla.

Central de mando: Vale, perdona. Se ha cortado comunicación otra vez. ¿Puedes repetir?

Bombero Alzira: Vale, central. La comunicación es que el río baja con bastante caudal, baja bastante fuerte y en una rambla nos hemos encontrado con un tráiler con la cabeza dentro del agua y el ocupante está a salvo.

El barranco del Poyo

En cuanto al barranco del Poyo, se mantuvo la primera conversación entre la unidad de bomberos forestales de Buñol, compuesta por un vehículo ligero y autobomba, y la central a las 12:54, en la que desde la segunda les indican “os vamos a movilizar al barranco del Poyo para vigilar el nivel del agua”. “Vale, recibido”, es la respuesta del bombero.

Barranco del Poyo (Europa Press)
Barranco del Poyo (Europa Press)

A las 14:38, tras varias comunicaciones de la situación, vuelven a hablar:

Bombero Buñol: Atención central, recibes a Bravo Víctor Buñol.

Central de mando: Adelante.

Bombero Buñol: Sí, Central. Nos encontramos en la escala de la A-3 de nuevo y el nivel ha bajado considerablemente. Habrá unos 40 cm. ¿Tenéis instrucciones para nosotros?

Central de mando: Recibida información. Voy a consultar los mandos, a ver si me indican otra cosa.

A las 14:42 llega la respuesta desde la central:

Bombero Buñol: Bravo Víctor Buñol para central.

Central de mando: Sí, adelante para Buñol. Retiraros a base.

Bombero Buñol: Vale, Recibido.

Se desconoce quién es la persona que da esta orden ni con que mando consultó, ya que desde la Generalitat indican que no ha sido “posible la identificación de los nombres de las personas intervinientes", por “no disponer de personal especializado para su realización, ni de sistemas automáticos acreditados”. El barranco del Poyo se acabaría desbordando completamente ese día pasadas las 18:00 de la tarde.

El rescate de una persona dependiente en Utiel

Otra de las historias que recoge estos audios es el rescate llevado a cabo por los bomberos a lo largo de la jornada de una persona dependiente en Utiel. La primera comunicación es de las 13:52:

Central de mando: Bravo Víctor, Bravo Víctor, Requena y Alfa Víctor de central.

Bombero Requena: Sí, adelante para Requena.

Central de mando: Vale, es para que acudáis a Utiel, a calle José Echegaray, número 10. Es un bajo. Se trata de una persona con movilidad reducida que no puede subir a la primera planta.

Bombero: De acuerdo, recibido.

La siguiente conversación se mantuvo a las 14:05, en la que se presentaron los primeros problemas:

Central de mando: Adelante para Central.

Bombero: Sí, buenas tardes, para informarle que no podemos acceder a la calle José Echegaray de Utiel. Está todo cortado por Policía Local porque el río se ha desbordado. Si es urgente, ya intentaremos acceder a pie.

Central de mando: Vale, ¿ustedes están junto a Policía Local?

Bombero: Sí, afirmativo. Y está toda acordonado, no se puede acceder por ningún lado.

Central de mando: Vale, ellos han informado del rescate de una mujer de ochenta años que estaba dentro de la vivienda, ¿ellos han podido hablar con ella al menos o acceder de alguna forma?

Bombero: No tenía ninguna noticia

Central de mando: Vale, recibido.

Vecinos limpiando el barro producido
Vecinos limpiando el barro producido por la DANA en las calles de Utiel, 31 Octubre 2025. (Helena Margarit Cortadellas)

Ya a las 14:14, el bombero indica que es “imposible acceder a la vivienda”, a lo que la central responde que van a “intentar gestionarlo”. Sin embargo, a las 14:42 se mantiene la última de las conversaciones con una buena noticia:

Bombero: Buenas tardes. Al final hemos podido acceder a la vivienda. Hemos subido a la persona mayor con movilidad reducida a la segunda planta y nos hemos retirado.

