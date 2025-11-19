España

La razón por la que usar una plaza de discapacidad sin permiso puede salir caro, según un abogado

Aparcar en lugares reservados conlleva una elevada multa económica

La razón por la que usar una plaza de discapacidad sin permiso puede salir caro / Composición Infobae España

Aparcar en plazas reservadas para personas con discapacidad en parkings de uso público, como el del supermercado, puede conllevar una sanción económica elevada. La Ley de Seguridad Vial extiende la aplicación de las normas de tráfico a los espacios privados abiertos a un grupo de personas indeterminadas.

Así lo explica el abogado Francisco Franco en uno de sus vídeos de su cuenta de TikTok, donde expone un caso de una persona relatando que un vehículo ha estacionado en dos plazas reservadas para personas con movilidad reducida y decidió avisar a la Policía Local. Esta prueba audiovisual ha servido para aclarar una duda frecuente: qué ocurre si se aparca en plazas reservadas y si tiene consecuencias legales.

La multa por aparcar en plazas reservadas

Según el profesional legal, el artículo dos de la Ley de Seguridad Vial establece que “aquellas vías o terrenos privados utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios se regirán por las normas de tráfico”. Por tanto, estacionar en una plaza reservada para personas con discapacidad en estos espacios puede ser sancionado conforme al artículo setenta y seis de la misma ley, con multas que pueden alcanzar los 200 euros.

Las consecuencias de ocupar de forma indebida una de estas plazas no se limitan únicamente a la sanción económica. El RACE ha subrayado que, aunque algunos conductores puedan pensar que estacionar “solo un momento” para realizar algún recado no tiene mayor repercusión, este comportamiento dificulta considerablemente la movilidad de quienes dependen de estos espacios reservados. Además, la organización ha recordado que la multa siempre se puede recurrir si la persona considera que no procede el pago.

Por qué existen las plazas para discapacitados

El motivo de la existencia de estas plazas diferenciadas radica en las necesidades particulares de quienes presentan movilidad reducida. Según ha explicado el RACE, estos aparcamientos cuentan con una anchura superior a la habitual, lo que facilita que los usuarios puedan descender del coche con mayor comodidad, ya sea para utilizar una silla de ruedas o para desplazarse con muletas. De este modo, se garantiza que las personas que realmente requieren este tipo de acceso dispongan del espacio necesario para maniobrar con seguridad.

Cuántas plazas de aparcamiento para movilidad reducida hay en España

No hay un censo nacional exacto para el número de plazas de movilidad reducida en toda España, ya que las competencias están descentralizadas por comunidades autónomas. Sin embargo, se sabe que comunidades autónomas como Madrid tienen alrededor de 12.000 plazas.

Las ventas de coches en España crecen un 5,3% en enero.

El Ayuntamiento de Madrid ha intensificado sus esfuerzos para reducir el uso indebido en las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida, logrando una disminución significativa de las infracciones en la última década. Según informó el propio consistorio, la capital española contaba, en 2024, con 12.078 plazas destinadas a este colectivo y las campañas de inspección y control llevadas a cabo por los Agentes de Movilidad han sido determinantes para este descenso.

Según recogió El Debate, en 2023, los Agentes de Movilidad realizaron seis campañas específicas de vigilancia centradas en las plazas y autorizaciones para personas de movilidad reducida. Durante estas actuaciones, se revisaron 4.605 reservas y controlaron a 5.852 vehículos. Como resultado, se denunciaron 381 vehículos y intervenido 27 tarjetas fraudulentas. Las infracciones detectadas se han concentrado principalmente en los distritos de Centro, Chamberí y Salamanca.

En Madrid, el número de denuncias por uso irregular de plazas exclusivas para personas con movilidad reducida ha experimentado una caída del 65,7 % en la última década, pasando de 4.669 en 2014 a 1.603 en 2023. Además, el empleo fraudulento de tarjetas también ha descendido un 45 % en el mismo periodo: en 2014 se retiraron 453 tarjetas, mientras que en 2023 la cifra se ha reducido a 248.

