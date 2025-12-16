España

Isabel Viña, médica, sobre si las proteínas dañan tus riñones: “La respuesta corta es que no”

Los médicos suelen recomendar limitar la ingesta de proteínas en quienes padecen enfermedad renal crónica, especialmente aquellas de origen animal

Guardar
Se trata de un ajuste
Se trata de un ajuste necesario para no sobrecargar un órgano ya comprometido. (Composición fotográfica/Canva)

El consumo de proteínas ha sido durante mucho tiempo objeto de debate en relación con la salud renal. Muchos creen que comer demasiada proteína puede dañar los riñones, una creencia que algunos expertos ponen en duda.

La médica Isabel Viña, en un reciente video publicado en TikTok, declara de manera directa que “la respuesta corta [a si la proteína daña los riñones] es que no” y explica por qué la relación entre proteínas y riñón depende del estado de salud de este órgano.

La confusión, destaca la experta, surge de la diferencia entre personas con riñones sanos y aquellas con enfermedad renal crónica. Según ella, los riñones de una persona saludable tienen la capacidad de adaptarse a la ingesta de proteínas.

Las proteínas de por sí no son dañinas

“Los riñones de una persona sana tienen la capacidad de adaptar la tasa de filtrado glomerular en función de la ingesta de proteínas, con el fin de metabolizar adecuadamente los metabolitos nitrogenados derivados de la ingesta de proteínas, como pueden ser la creatina, la urea y, en menor medida, el amonio”, explica la especialista.

Sin embargo, en personas con enfermedad renal, esta adaptación se ve comprometida. “Pues que su riñón pierde la capacidad de adaptar el filtrado glomerular a la ingesta de proteínas y no maneja tan bien esos ajustes”, señala la experta. Por esta razón, los médicos suelen recomendar limitar la ingesta de proteínas en quienes padecen enfermedad renal crónica, especialmente aquellas de origen animal.

El cocinero pide consejo a una especialista para hacer más saludables los menús diarios

El motivo de esta restricción es químico: “Porque, además, las proteínas de origen animal tienen mayor cantidad de aminoácidos azufrados, que tienen más carga ácida, que eso dificulta más el metabolismo adecuado de los aminoácidos en el riñón”, aclara.

La médica subraya que, aunque se limita el consumo de proteínas en personas con enfermedad renal, esto no significa que las proteínas de por sí sean dañinas, sino que se trata de un ajuste necesario para no sobrecargar un órgano ya comprometido.

La ingesta de proteínas puede superar la recomendada

La experta también hace hincapié en que en ciertos casos, como en pacientes en diálisis, la ingesta de proteínas puede incluso ser mayor que la de una persona sana. “En estadios avanzados donde hay mucho catabolismo, por ejemplo personas con diálisis, incluso se recomiendan ingestas de proteínas de en torno a 1,3 gramos por kilogramo de peso”, comenta la experta.

También destaca que la cantidad de proteínas necesaria depende del estado de salud y de la etapa de la enfermedad renal. Por otro lado, aborda las recomendaciones de proteínas para la población general. Según ella, la ingesta mínima saludable sería de 0,8 gramos por kilogramo de peso, pero su recomendación personal es algo más elevada.

“Yo, y conforme vamos avanzando en la edad, que tenemos cierta resistencia anabólica, recomendaría en general un rango un poco más amplio, que serían en torno a 1,2 gramos a 1,6 gramos por kilogramo de peso”, explica Isabel Viña. Añade que este rango no es obligatorio, pero que permite mantener una alimentación más conservadora y adecuada para la salud muscular y general.

Con este mensaje, la experta busca aclarar dudas frecuentes sobre la nutrición proteica: “Las proteínas no dañan al riñón y en ciertos estadios de enfermedad renal se restringe”.

Temas Relacionados

RiñonesProteínasProteínaSalud renalEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Una nueva borrasca se desplaza hacia el oeste, en directo: una treintena de incidencias por lluvias en Sevilla y alerta amarilla en Cataluña

Tras el paso de la borrasca Emilia, un nuevo frente acecha al oeste peninsular, con especial incidencia en la provincia de Sevilla y sus alrededores

Una nueva borrasca se desplaza

Cristina gana ‘Operación Triunfo 2025′: Olivia se hace con el segundo puesto y Tinho completa el podio con el tercero

Guille Toledano y Claudia Arenas se han clasificado en el cuarto y quinto puesto, respectivamente, en la final del ‘talent’ de Prime Video

Cristina gana ‘Operación Triunfo 2025′:

“Es el momento de quemarse”: Ayuso pide al PP no ser “tibios” ante la “desgracia” de Sánchez

La Presidenta de la Comunidad de Madrid reclamó a la militancia popular una respuesta apasionada ante la situación nacional durante la cena navideña del partido

“Es el momento de quemarse”:

Cupón Diario de la Once: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 500 mil euros

Cupón Diario de la Once:

Alerta de seguridad alimentaria: deja de consumir este alimento inmediatamente

La AESAN divulgó una alerta sanitaria en la que avisa sobre el contenido potencialmente peligroso en un popular producto alimentario

Alerta de seguridad alimentaria: deja
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Es el momento de quemarse”:

“Es el momento de quemarse”: Ayuso pide al PP no ser “tibios” ante la “desgracia” de Sánchez

Sánchez niega que este sea su peor momento como presidente y descarta rotundo un adelanto: “Tenemos un proyecto que no acaba en 2027″

Pedro Sánchez nombrará a otra mujer como portavoz del Gobierno en sustitución de Pilar Alegría

Interior cesa al jefe de la Policía Nacional en Lleida, un comisario condenado en 2003 por acoso sexual a una subordinada

La UCO señala a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso por inflar un 50% contratos de Enusa adjudicados a Acciona

ECONOMÍA

Precio del aceite de oliva

Precio del aceite de oliva en España este 15 de diciembre

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 15 diciembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Trabajo pacta con los sindicatos más días de permiso por duelo y nuevos derechos para acompañamiento familiar

Precio de la luz sigue subiendo: estas son las tarifas por hora para este martes 16 de diciembre

DEPORTES

Un extenista avisa sobre lo

Un extenista avisa sobre lo que ocurrirá en el Open de Australia: “Djokovic tiene todas las posibilidades de volver a ganar”

Aston Martin empieza a ver los frutos de su trabajo de preparación de cara a 2026: es un candidato real al título en la nueva era de la Fórmula 1

Marc Márquez habla sobre cómo es pilotar una moto de MotoGP: “Son incómodas”

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1