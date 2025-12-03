Hidronefrosis: causas de esta enfermedad en la que se acumula orina dentro los riñones

El origen de la hidronefrosis puede ser una obstrucción mecánica o alguna alteración funcional que impide el drenaje normal de la orina (Urólogo CDMX)

La salud renal es fundamental porque los riñones cumplen funciones vitales: filtran desechos de la sangre, regulan el equilibrio de fluidos y electrolitos, y contribuyen a mantener la presión arterial. En el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) advierte que un cuidado deficiente del riñón, por deshidratación, exceso de sal o automedicación, aumenta el riesgo de enfermedades renales. El Seguro Social de Salud (EsSalud) respalda estas alertas, subrayando la importancia de una adecuada hidratación, dieta equilibrada y atención médica oportuna ante molestias urinarias.

Cuando no se protege la salud renal, se puede desarrollar una serie de enfermedades serias. Una de esas condiciones es la hidronefrosis, en la cual se acumula la orina dentro del riñón. Comprender qué es, cuáles son sus causas y cómo reconocer sus señales es clave para prevenir daños mayores.

Qué es la hidronefrosis

La hidronefrosis se define como la dilatación del sistema colector renal debido a una dificultad para eliminar la orina. En pocas palabras, la orina no puede fluir normalmente desde los riñones hacia la vejiga, y se acumula en el interior del riñón, provocando su hinchazón. Esta condición puede afectar a un riñón o a ambos, y puede manifestarse a cualquier edad.

La hidronefrosis no siempre es una enfermedad por sí sola, sino una señal de que hay un problema en el sistema urinario. Su origen puede ser una obstrucción mecánica o alguna alteración funcional que impide el drenaje normal de la orina. Si no se detecta a tiempo, la acumulación prolongada de orina puede generar daño renal progresivo, cicatrización del tejido y disminución de la capacidad del riñón para filtrar la sangre.

Causas de la hidronefrosis

Los cálculos renales pueden bloquear el paso de orina, dificultando su salida y ocasionando acumulación (Gabinete de Urología y Andrología)

Entre las causas más frecuentes de hidronefrosis figuran:

Obstrucciones congénitas del sistema urinario , por defectos en el desarrollo del riñón, uréter o región donde la orina debe drenar. Por ejemplo una obstrucción en la unión entre riñón y uréter desde el nacimiento.

Reflujo vesicoureteral: una condición en la que la orina fluye en sentido contrario (desde la vejiga de vuelta al riñón) por un defecto estructural o funcional.

Cálculos renales (piedras en el riñón): estos pueden bloquear el paso de orina, dificultando su salida y ocasionando acumulación.

Infecciones de las vías urinarias que inflamaran ureteres o vejiga, alterando el flujo normal de orina.

Masa o tumor (benigno o maligno ) que obstruya el drenaje urinario, ya sea en riñón, uréter, vejiga o estructuras vecinas.

Lesiones o cicatrices en los uréteres producto de cirugías pélvicas, radioterapia o traumas. Esa obstrucción impide el paso normal de la orina.

En mujeres embarazadas, la presión del útero en crecimiento puede interferir con el drenaje de orina, provocando una hidronefrosis temporal.

Cualquiera de estas causas puede alterar el flujo de orina, lo que deriva en la hinchazón del riñón y eventual deterioro de su función.

Síntomas de la hidronefrosis

Una de las causas de la hidronefrosis es la presencia de una masa o tumor que obstruye el drenaje urinario, ya sea en riñón, uréter, vejiga o estructuras vecinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidronefrosis frecuentemente no genera síntomas, sobre todo cuando es leve o se desarrolla lentamente. En esos casos puede pasar desapercibida durante bastante tiempo. Sin embargo, cuando aparecen molestias o complicaciones, estos son los signos más comunes:

Dolor en un costado, en la espalda o en la zona baja del abdomen ; ese dolor puede irradiarse hacia la ingle.

Sensación de urgencia al orinar , micción frecuente o dolor o ardor al orinar.

Sangre en la orina (hematuria), lo que puede alertar sobre obstrucción, infección o daño renal.

Náuseas, vómitos o malestar general si la obstrucción es severa o si hay infección.

Fiebre, escalofríos o síntomas de infección del tracto urinario cuando la orina retenida favorece el desarrollo de bacterias.

En recién nacidos o bebés, a veces no hay síntomas evidentes. Pero puede detectarse con un ultrasonido prenatal o en estudios posteriores.

Es importante tener en cuenta que los síntomas varían según la causa, la duración y la gravedad de la obstrucción. Por eso es fundamental acudir a un médico ante molestias persistentes o signos de alarma como sangre en la orina o dolor intenso.