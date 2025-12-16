España

El PSOE suma otra denuncia por acoso laboral: el alcalde gallego de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel

El viernes pasado, otra militante presentó una queja a través del canal antiacoso del partido al regidor de Almussafes, en Valencia, Toni González

Xosé Carlos Valcárcel. (PSG)
Parece que el Me Too del PSOE no ha hecho nada más que empezar. La semana pasada fue un lunes a viernes negro, donde varias militantes socialistas denunciaron a diferentes líderes de partido por acoso sexual. Este martes se ha abierto una nueva denuncia a nivel interno. Tal y como ha confirmado EFE, una militante del partido ha denunciado a través del canal interno habilitado por el PSOE al alcalde de Barbadás en Ourense, Xosé Carlos Valcárcel Doval, por supuesto acoso laboral.

Esta sería la segunda denuncia de este tipo recibida en el PSOE y hecha pública. La primera fue conocida este pasado viernes, donde una mujer denunció por partida doble a Toni González, alcalde de Almussafes y vicesecretario del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, por acoso sexual y labora.

A este se le suma ahora Valcárcel, que como ha apuntado EFE, ha sido convocado por la dirección provincial en Ourense a una reunión antes de que a las 20 horas tenga lugar la ejecutiva provincial. A las 16.30 horas, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha convocado una comparecencia de urgencias.

Pero Galicia no da tregua. La noticia llega cuando el alcalde ha firmado, junto a unas 300 personas del partido en Galicia, un manifiesto que critica a la dirección del PSdeG por cómo ha gestionado una denuncia por acoso sexual contra José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, emitida el pasado 10 de diciembre.

Dos días después, la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia, Silvia Fraga, presentó su dimisión tras el escándalo que afectaba a Tomé. Como apuntó esta, su decisión se produjo como consecuencia de sus discrepancias con la dirección del partido en Galicia.

Arranca una nueva jornada de denuncias

Además de los casos de Galicia y Valencia, también presentó tu dimisión el alcalde socialista de Belalcázar, en Córdoba, tras filtrarse los mensajes sexuales que enviaba a una empleada.

El dirigente socialista Francisco Salazar, que iba a ser nombrado por el Comité Federal del PSOE como adjunto a la secretaría de Organización, ha pedido ser apartado de sus funciones tras las informaciones que le acusan de tener comportamientos inadecuados contra mujeres que trabajaban en su equipo. (Fuente: PSOE)

De la misma manera, la crisis alcanzó también la esfera nacional con la dimisión de Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva federal y uno de los supervivientes del núcleo de confianza con el que Pedro Sánchez regresó a Ferraz tras su victoria en las primarias de 2017. Pese a que abandonó su cargo aludiendo a "afrontar otras tareas profesionales y personales“, pero en plena ola de denuncias por acoso sexual. Aunque desde Ferraz señalaron que no existe ninguna denuncia formal vinculada, se abrió una investigación interna para descartar cualquier reclamación pendiente asociada a su figura.

Sin embargo, la pieza clave que ha dado pie a este Me Too socialista ha sido gracias a las denuncias hacia Francisco ‘Paco’ Salazar, exasesor de la Moncloa. Las primeras quejas vinieron en julio, tras conocerse los hechos destapados por elDiario.es, motivo por el que presentó la dimisión de sus cargos. El caso se ha reactivado ahora tras las nuevas denuncias publicadas por el mismo medio a comienzos de diciembre, enviadas por mujeres a través del canal interno del partido.

