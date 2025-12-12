Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con el partido tras las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

Silvia Fraga. (Europa Press)

La secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia, Silvia Fraga, ha presentado su dimisión tras el escándalo de acoso sexual que ha afectado al presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé. La decisión de Fraga se ha producido como consecuencia de sus discrepancias con la dirección del partido en Galicia.

Según informaron fuentes de la dirección gallega del partido a diversos medios, la dimisión de Fraga tiene su origen en un desacuerdo sobre la gestión y comunicación interna de la primera reacción oficial, emitida tras hacerse público el caso, en la que no participó en la redacción ni fue mencionada, apareciendo solo citada la responsable de Organización, Lara Méndez.

El comunicado objeto de controversia pedía a Tomé la entrega de sus actas como diputado y concejal y afirmaba que no existía conocimiento de los hechos, con el argumento de que el protocolo interno garantiza el anonimato. “Porque no podemos tenerlo al garantizar el anonimato el protocolo que activa el partido”, recogía la nota.

Silvia Fraga acudió a la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSdeG celebrada este viernes para comunicar verbalmente su decisión de renunciar, retirándose del lugar sin participar en el resto del encuentro, según ha informado EFE. La ahora exsecretaria de Igualdad tampoco asistió a una convocatoria organizada por el PSOE para sus secretarias de Igualdad en la sede central, pensada específicamente para abordar el impacto de las denuncias de acoso sobre la estructura del partido.

Lucha contra el machismo

Respecto a la comunicación pública, Fraga fue la responsable del comunicado difundido la noche anterior a la prensa gallega donde dio a conocer un manifiesto dirigido a reforzar la lucha contra el machismo, aunque, según EFE, no ha respondido a los intentos de contactar para ampliar su versión.

Durante un receso en la reunión ejecutiva, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reveló que en octubre había recibido de terceros una denuncia de acoso contra Tomé, y que este la desmintió tajantemente cuando fue consultado de forma directa. No obstante, en sus declaraciones públicas, Besteiro evitó pronunciarse acerca de la renuncia de Fraga, que se conoció solo posteriormente.

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. (Europa Press)

La situación en torno a José Tomé se complicó tras formalizar su dimisión como presidente provincial, motivada por la acusación de acoso sexual, aunque aún no ha entregado su acta de diputado, como exige el PSdeG y reclama el BNG, su socio de gobierno en la Diputación. Tomé comunicó, al abandonar la presidencia, su decisión de permanecer como diputado no adscrito, paso que podría convertirlo en actor clave para la elección de su sucesor, ya que la diferencia del bipartito frente al Partido Popular es de un solo escaño.

Manteniéndose la crisis en la dirección provincial, el PSdeG propuso a la Ejecutiva Federal la creación inmediata de una Comisión Gestora en Lugo, con Luis Ángel Lago Lage, cercano a Besteiro, como responsable provisional.