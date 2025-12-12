España

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con el partido tras las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

Silvia Fraga no comparte la postura adoptada por la cúpula del partido en Galicia ante la situación

Guardar
Silvia Fraga. (Europa Press)
Silvia Fraga. (Europa Press)

La secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia, Silvia Fraga, ha presentado su dimisión tras el escándalo de acoso sexual que ha afectado al presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé. La decisión de Fraga se ha producido como consecuencia de sus discrepancias con la dirección del partido en Galicia.

Según informaron fuentes de la dirección gallega del partido a diversos medios, la dimisión de Fraga tiene su origen en un desacuerdo sobre la gestión y comunicación interna de la primera reacción oficial, emitida tras hacerse público el caso, en la que no participó en la redacción ni fue mencionada, apareciendo solo citada la responsable de Organización, Lara Méndez.

El comunicado objeto de controversia pedía a Tomé la entrega de sus actas como diputado y concejal y afirmaba que no existía conocimiento de los hechos, con el argumento de que el protocolo interno garantiza el anonimato. “Porque no podemos tenerlo al garantizar el anonimato el protocolo que activa el partido”, recogía la nota.

Silvia Fraga acudió a la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSdeG celebrada este viernes para comunicar verbalmente su decisión de renunciar, retirándose del lugar sin participar en el resto del encuentro, según ha informado EFE. La ahora exsecretaria de Igualdad tampoco asistió a una convocatoria organizada por el PSOE para sus secretarias de Igualdad en la sede central, pensada específicamente para abordar el impacto de las denuncias de acoso sobre la estructura del partido.

Lucha contra el machismo

Respecto a la comunicación pública, Fraga fue la responsable del comunicado difundido la noche anterior a la prensa gallega donde dio a conocer un manifiesto dirigido a reforzar la lucha contra el machismo, aunque, según EFE, no ha respondido a los intentos de contactar para ampliar su versión.

Durante un receso en la reunión ejecutiva, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reveló que en octubre había recibido de terceros una denuncia de acoso contra Tomé, y que este la desmintió tajantemente cuando fue consultado de forma directa. No obstante, en sus declaraciones públicas, Besteiro evitó pronunciarse acerca de la renuncia de Fraga, que se conoció solo posteriormente.

El presidente de la Diputación
El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. (Europa Press)

La situación en torno a José Tomé se complicó tras formalizar su dimisión como presidente provincial, motivada por la acusación de acoso sexual, aunque aún no ha entregado su acta de diputado, como exige el PSdeG y reclama el BNG, su socio de gobierno en la Diputación. Tomé comunicó, al abandonar la presidencia, su decisión de permanecer como diputado no adscrito, paso que podría convertirlo en actor clave para la elección de su sucesor, ya que la diferencia del bipartito frente al Partido Popular es de un solo escaño.

Manteniéndose la crisis en la dirección provincial, el PSdeG propuso a la Ejecutiva Federal la creación inmediata de una Comisión Gestora en Lugo, con Luis Ángel Lago Lage, cercano a Besteiro, como responsable provisional.

Temas Relacionados

PSOEGaliciaAcoso SexualEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Kiko Matamoros abandona ‘No somos nadie’ y revela entre lágrimas su nuevo proyecto: “Quiero compensar lo que no he hecho bien en mi vida”

El colaborador se suma al resto de rostros de ‘Sálvame’ que han causado baja en el espacio de Canal Quickie

Kiko Matamoros abandona ‘No somos

Sebastián Ramírez, abogado: “A partir de 2026 todos los patinetes eléctricos tendrán que estar registrados y tener seguro”

En una búsqueda por mejorar la seguridad vial, la DGT promueve una ley para los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) con sanciones de hasta 1.000 euros

Sebastián Ramírez, abogado: “A partir

El método 6-6-6: una rutina sencilla para hacer ejercicio mientras caminas

Este reto se ha consolidado como una propuesta de bienestar que invita a transformar pequeños momentos en hábitos saludables

El método 6-6-6: una rutina

David, terapeuta: “Corregir tu postura es muy fácil, pero no puedes hacerlo de forma consciente. Tienes que crear un patrón”

Tener una buena posición corporal ayuda a evitar dolores y lesiones y tiene una conexión directa con la salud mental

David, terapeuta: “Corregir tu postura

La Unión Europea bloquea indefinidamente 210.000 millones de euros rusos con los que podría financiar la reparación de Ucrania

El Banco Central ruso ha denunciado a la entidad belga Euroclear, que cuenta con 185.000 millones de sus activos, por las pérdidas derivadas del uso “directo o indirecto” de estos fondos soberanos sin su consentimiento

La Unión Europea bloquea indefinidamente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Nueva denuncia de acoso sexual

Nueva denuncia de acoso sexual (y también laboral) en el PSOE contra el alcalde de Almussafes: el ‘Me too’ continúa

La Justicia rechaza el recurso de dos venezolanos que reclamaban la nacionalidad española por origen sefardí: “No basta con pertenecer a una familia de apellido frecuente en España”

Este es el momento de tu vida en el que deberías dejar de conducir, según un estudio

Las encuestas sobre las autonómicas del 21D en Extremadura: el PP sigue siendo el más votado, Vox da un salto, el PSOE se desploma y Podemos crece, pero poco

María Corina Machado critica al Gobierno de Sánchez por no apoyar a los venezolanos: “La historia juzgará lo que ha faltado”

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “A partir

Sebastián Ramírez, abogado: “A partir de 2026 todos los patinetes eléctricos tendrán que estar registrados y tener seguro”

La Unión Europea bloquea indefinidamente 210.000 millones de euros rusos con los que podría financiar la reparación de Ucrania

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 diciembre

Mario, español viviendo en Australia: “Durante la temporada de la uva sueles hacer entre 5.600 euros y 11.300 en dos meses”

José Elías, empresario, sobre la Lotería de Navidad: “Es el engaño del siglo”

DEPORTES

Rafa Nadal pasa por quirófano:

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”