España

Un alcalde de Valladolid se da de baja del PSOE por los casos de corrupción y acoso sexual: “Hasta aquí, ya basta”

El edil socialista de Montemayor de Pililla llevaba 20 años afiliado cuando comunicó su baja

Sede del ayuntamiento de Montemayor
Sede del ayuntamiento de Montemayor de Pililla. (Ayuntamiento de Montemayor de Pililla)

El alcalde socialista del municipio vallisoletano de Montemayor de Pililla, Noel Serna, ha hecho efectiva su baja del PSOE, motivada por los presuntos casos de corrupción y acoso sexual que han salido de su partido. El regidor, que llevaba 20 años dentro de la estructura socialista, ha dicho “hasta aquí, ya basta” y ha confirmado su salida de la formación política.

Según recogieron varios medios regionales, Serna comunicó su baja como militante del PSOE a través de sus redes sociales. “Un político tiene que ser honrado para servir a sus vecinos con principios y valores”, escribió en su estado de WhatsApp. En declaraciones al Diario de Valladolid, el primer edil valoró que su salida “es un enfado personal” a modo de “crítica” de la crisis nacional que vive el PSOE. El partido se enfrenta a una serie de escándalos por denuncias de acoso sexual y detenciones por casos de corrupción.

Serna planteó su salida el pasado viernes, después de que se anunciara la apertura de un expediente interno al senador del PSOE por Valladolid, Javier Izquierdo. El senador renunció a su cargo como miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE el 11 de diciembre “para afrontar otras tareas profesionales y personales”, afirmó en sus redes sociales. Poco después, se hacía pública una denuncia dentro del canal antiacoso de Ferraz, que apuntaba a Izquierdo.

El regidor de Montemayor de Pililla ha expresado a EFE que entiende que España necesita al PSOE, que es un partido de Estado", pero espera que su salida sea un “toque de atención” para que la formación cambie de rumbo. Así, Serna seguirá al frente del ayuntamiento como independiente.

Un ‘Me too’ socialista

El PSOE no está teniendo un final de año fácil. No hay tregua ni para el partido ni para su líder.

A lo largo de la semana, la formación socialista ha intentado contener el impacto de un goteo constante de denuncias por acoso sexual que han salpicado a varios hombres de confianza de Sánchez. Las últimas acusaciones, conocidas este viernes, han señalado al número dos del PSOE en Valencia, Toni González, y al alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández Rodríguez. Estas denuncias se suman a las ya existentes contra Francisco Salazar, exasesor de la Moncloa, apartado de sus funciones tras ser acusado de “comportamientos inadecuados” por varias subordinadas, según ha revelado elDiario.es este verano. El caso de Salazar ha vuelto a la actualidad tras la aparición de nuevas denuncias enviadas por mujeres a través del canal interno del partido, publicadas por el mismo medio a comienzos de diciembre.

Los escándalos sexuales se unen al encarcelamiento de figuras como José Luis Ábalos, exministro y antiguo secretario de Organización del PSOE, y de su estrecho colaborador Koldo García, por presuntas tramas de corrupción. La presión sobre el Gobierno se ha intensificado con la publicación de los argumentos de la sentencia que ha inhabilitado durante dos años al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

“Serán tres o cuatro garbanzos negros que no tienen que aguar el trabajo del resto”, ha valorado Serna tras su dimisión. El edil ha reclamado que se pidan “disculpas” desde la cúpula del partido ante los escándalos de acoso, que “enturbia” el trabajo de personas que, como en su caso, están en política “por vocación”.

Temas Relacionados

Acoso sexualPolítica EspañaPSOEValladolidCastilla y LeónEspaña-NacionalEspaña-Noticias

