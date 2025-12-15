Pedro Sánchez nombrará a otra mujer como portavoz del Gobierno en sustitución de Pilar Alegría

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y Pilar Alegría durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 11 de junio de 2025. (Fernando Sánchez - Europa Press)

Cuando Pilar Alegría deje la portavocía del Gobierno para ser la nueva candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pedro Sánchez nombrará a otra mujer como portavoz, aunque aún no se sabe quién será.

Tampoco ha desvelado si la nueva persona que ocupará en cargo en sustitución de Alegría es alguien que ya forma parte del Gabinete ni ha concretado la fecha en la que se realizará ese cambio.

En una conversación informal con periodistas en la tradicional copa de Navidad, el presidente ha explicado que tras Isabel Celaá, María Jesús Montero, Isabel Rodríguez y Pilar Alegría, quiere seguir la línea de apostar por una mujer en la portavocía del Gobierno después de que la actual ministra de Educación deje su cargo -algo que hará previsiblemente antes de que acabe el año-.

El único cambio en el Gobierno

Ese será, por ahora, el único cambio que prevé hacer el presidente en el Gobierno pese a la insistencia de sus socios en la coalición, Sumar, de hacer modificaciones de calado ante la situación “insoportable” tras los últimos casos de corrupción y de acoso dentro del partido. La líder de Sumar y vicepresidenta segunda de Gobierno, Yolanda Díaz, volvía a pedir esa remodelación después de que la semana pasada exigiera en una entrevista en La Sexta de forma contundente “un cambio profundo”.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. (Gabriel Luengas - Europa Press)

En el Ejecutivo, sin embargo, reducen la urgencia para acometer esa ‘crisis de Gobierno’ y acotan las modificaciones que se llevaran a cabo a cambios puntuales en función de los candidatos y del calendario electoral de las autonomías, desde Extremadura, pasando por Aragón, Castilla y León o Andalucía. Pilar Alegría saldrá del Gobierno para ser candidata y saldrá, según explicaba ella misma, con propuestas como blindar el parque público de vivienda y con muchas energías para afrontar el nuevo ciclo. Aunque también tendrá aún que confeccionar las listas electorales y aunque aún tiene que ver cuáles serán los cambios que ella misma aplicará, ha descartado una revolución en esas listas.

Sánchez sigue viendo en su Gobierno un proyecto sólido que además “nada tiene que ver” con lo que pase en las elecciones autonómicas. Fuentes del Gobierno consideran que no hay que leer los comicios en clave nacional, sino que creen que el problema lo tiene la derecha con la ultraderecha.

Ha aprovechado para apuntar que es curioso que los “adalides” de la estabilidad estén convocando elecciones en sus comunidades, en referencia a los comicios anticipados en Extremadura y Aragón.