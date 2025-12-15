España

Pedro Sánchez nombrará a otra mujer como portavoz del Gobierno en sustitución de Pilar Alegría

El presidente confirma que la portavocía del Gobierno la ocupará otra mujer, pero no pone fecha ni nombre a la sustituta de Alegría

Guardar
El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y Pilar Alegría durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 11 de junio de 2025. (Fernando Sánchez - Europa Press)

Cuando Pilar Alegría deje la portavocía del Gobierno para ser la nueva candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pedro Sánchez nombrará a otra mujer como portavoz, aunque aún no se sabe quién será.

Tampoco ha desvelado si la nueva persona que ocupará en cargo en sustitución de Alegría es alguien que ya forma parte del Gabinete ni ha concretado la fecha en la que se realizará ese cambio.

En una conversación informal con periodistas en la tradicional copa de Navidad, el presidente ha explicado que tras Isabel Celaá, María Jesús Montero, Isabel Rodríguez y Pilar Alegría, quiere seguir la línea de apostar por una mujer en la portavocía del Gobierno después de que la actual ministra de Educación deje su cargo -algo que hará previsiblemente antes de que acabe el año-.

El único cambio en el Gobierno

Ese será, por ahora, el único cambio que prevé hacer el presidente en el Gobierno pese a la insistencia de sus socios en la coalición, Sumar, de hacer modificaciones de calado ante la situación “insoportable” tras los últimos casos de corrupción y de acoso dentro del partido. La líder de Sumar y vicepresidenta segunda de Gobierno, Yolanda Díaz, volvía a pedir esa remodelación después de que la semana pasada exigiera en una entrevista en La Sexta de forma contundente “un cambio profundo”.

La ministra de Educación, Formación
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. (Gabriel Luengas - Europa Press)

En el Ejecutivo, sin embargo, reducen la urgencia para acometer esa ‘crisis de Gobierno’ y acotan las modificaciones que se llevaran a cabo a cambios puntuales en función de los candidatos y del calendario electoral de las autonomías, desde Extremadura, pasando por Aragón, Castilla y León o Andalucía. Pilar Alegría saldrá del Gobierno para ser candidata y saldrá, según explicaba ella misma, con propuestas como blindar el parque público de vivienda y con muchas energías para afrontar el nuevo ciclo. Aunque también tendrá aún que confeccionar las listas electorales y aunque aún tiene que ver cuáles serán los cambios que ella misma aplicará, ha descartado una revolución en esas listas.

Sánchez sigue viendo en su Gobierno un proyecto sólido que además “nada tiene que ver” con lo que pase en las elecciones autonómicas. Fuentes del Gobierno consideran que no hay que leer los comicios en clave nacional, sino que creen que el problema lo tiene la derecha con la ultraderecha.

Ha aprovechado para apuntar que es curioso que los “adalides” de la estabilidad estén convocando elecciones en sus comunidades, en referencia a los comicios anticipados en Extremadura y Aragón.

Temas Relacionados

PSOEGobierno de EspañaPedro SánchezPolitica EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Pasta amatriciana, una receta italiana con un toque picante e ideal para comer en temporadas frías

Es una preparación sencilla con la que puedes ampliar tu repertorio gastronómico

Pasta amatriciana, una receta italiana

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 4 de la Triplex

Las 10 series más vistas en Netflix esta semana

Cada uno de los títulos de este listado son dignas de maratón

Las 10 series más vistas

Un hombre compra una casa frente al mar por 227.000 euros y en menos de tres meses la autoridades deciden demolerla

El derrumbe forzado de una vivienda en Suffolk reaviva el debate sobre los riesgos ambientales y urbanísticos que amenaza el litoral

Un hombre compra una casa

María Patiño se pronuncia sobre la marcha de Kiko Matamoros: “Me he sentido sola, no me ha llamado nadie”

La presentadora ha apuntado a las “faltas de respeto” del colaborador y confiesa haberse sentido responsable de su salida

María Patiño se pronuncia sobre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez niega que este sea

Sánchez niega que este sea su peor momento como presidente y descarta rotundo un adelanto: “Tenemos un proyecto que no acaba en 2027″

Interior cesa al jefe de la Policía Nacional en Lleida, un comisario condenado en 2003 por acoso sexual a una subordinada

La UCO señala a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso por inflar un 50% contratos de Enusa adjudicados a Acciona

La jueza pide aclarar si pueden recuperarse los mensajes de WhatsApp borrados que el jefe de gabinete de Mazón intercambió con el expresident el día de la DANA

El PP presiona a Yolanda Díaz para que deje de “fingir enfado” y fuerce la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Trabajo pacta con los sindicatos más días de permiso por duelo y nuevos derechos para acompañamiento familiar

Precio de la luz sigue subiendo: estas son las tarifas por hora para este martes 16 de diciembre

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

‘La Caixa’, El Corte Inglés, CaixaBank, Telefónica e Inditex: los ‘motores’ que más contribuyen al crecimiento económico de España

DEPORTES

Un extenista avisa sobre lo

Un extenista avisa sobre lo que ocurrirá en el Open de Australia: “Djokovic tiene todas las posibilidades de volver a ganar”

Aston Martin empieza a ver los frutos de su trabajo de preparación de cara a 2026: es un candidato real al título en la nueva era de la Fórmula 1

Marc Márquez habla sobre cómo es pilotar una moto de MotoGP: “Son incómodas”

Ilia Topuria denuncia un intento de extorsión: “Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1