España

La Siberia Extremeña protagonista por un día en la agenda de Feijóo

El presidente del Partido Popular ha visitado varios pueblos de la comarca de cara a respaldar la candidatura de María Guardiola

Guardar
Alberto Núñez Feijóo visita la
Alberto Núñez Feijóo visita la Siberia Extremeña (Composición Infobae)

En plena campaña para las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, la agenda nacional del Partido Popular ha recalado este lunes en la Siberia Extremeña, una de las comarcas con mayor personalidad geográfica y patrimonial de Extremadura y, a su vez, una de las más olvidadas.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al secretario general extremeño del partido Abel Caballero, ha dedicado la jornada a respaldar a la candidata María Guardiola en varios municipios de la zona, en una ruta que ha puesto el foco mediático en un territorio poco acostumbrado a recibir visitas de líderes estatales.

Tras una breve parada en Herrera del Duque y una visita a la fábrica de Burmar Sweets, en Talarrubias Feijóo ha participado finalmente en una comida-mitin en Puebla de Alcocer, la localidad que cerraba su recorrido por La Siberia. En sus comparecencias públicas, el líder popular no ha profundizado en referencias a la comarca como tal, más allá de apuntar a las premisas clave de la campaña de la candidata a la presidencia de la Junta.

Núñez Feijóo en su discurso
Núñez Feijóo en su discurso en Extremadura (Jose Manuel Rodríguez Casillas)

La Siberia, una comarca singular

Quien viaja a La Siberia descubre un paisaje único dentro de Extremadura: un mosaico de dehesas, sierras suaves, embalses inmensos y poblaciones dispersas que han mantenido tradiciones y ritmos propios.

Declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2019, la comarca reúne pueblos que aún conservan una arquitectura popular reconocible, una gastronomía vinculada al campo y un patrimonio ligado a la rica historia de la región.

Panorámica de La Siberia Extremeña
Panorámica de La Siberia Extremeña (turismo la siberia)

En su paso por Talarrubias, Feijóo fue recibido en una de las industrias punteras del entorno, que sostiene a buena parte de la población local. En Herrera del Duque aportó la imagen más urbana del recorrido: uno de los municipios más dinámicos de La Siberia, con comercio, servicios y un casco histórico que conserva vestigios medievales y renacentistas. Ambos enclaves forman parte del eje que articula la vida comarcal y abren la puerta a un territorio que combina naturaleza, patrimonio y tranquilidad a partes iguales.

Puebla de Alcocer, patrimonio y horizonte

El itinerario concluyó en Puebla de Alcocer, asentado en una ladera que mira al embalse de La Serena y a las llanuras que lo rodean. El pueblo, de calles empedradas es conocido por su imponente castillo medieval, uno de los miradores más espectaculares de Extremadura.

Alberto Núñez Feijóo junto al
Alberto Núñez Feijóo junto al alcalde de Puebla de Alcocer, Gonzalo Hernán, en la comida-mitin del 12 de diciembre de 2025 (Jose Manuel Rodríguez Casillas)

Aunque Feijóo no pudo visitarlo, sí aludió al proyecto de abrir el restaurante, una iniciativa en la que se trabaja desde hace meses. El líder popular comentó que le gustaría ser invitado una vez se produzca la apertura, según han confirmado a este medio fuentes presentes en el evento.

Además del castillo, Puebla de Alcocer reúne elementos que narran su propia historia: la iglesia parroquial, antiguas casas solariegas, el museo dedicado al Gigante Extremeño y pequeñas plazas que preservan el carácter rural de la comarca. Su ubicación convierte al municipio en uno de los balcones naturales de La Siberia, con vistas que resumen la combinación de paisaje y patrimonio que define al territorio.

La localidad cuenta además con un rico conjunto monumental y natural que atrae a multitud de viajeros

La jornada política deja así una estampa poco habitual, la de La Siberia ocupando un espacio central en la conversación pública. Más allá de discursos y mítines, la visita ha servido para recordar el valor de una comarca que avanza paso a paso, con proyectos turísticos y culturales, pero que a su vez, se mantiene a la espera del merecido reconocimiento por parte de las instituciones a un entorno que conserva una de las identidades más singulares de Extremadura.

Temas Relacionados

ExtremaduraPuebla de AlcocerPPSiberia ExtremeñaAlberto Núñez FeijóoElecciones Extremadura 2025María GuardiolaPueblosPueblos de EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estos son los números ganadores del sorteo de Eurojackpot de este 12 de diciembre

Como cada viernes, aquí están los ganadores del premio de Eurojackpot dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Estos son los números ganadores

Bonoloto: estos son los ganadores del sorteo del 12 de diciembre

Como cada viernes, aquí están los resultados del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto: estos son los ganadores

Número ganador de Euromillones del 12 de diciembre

Como cada viernes, aquí están los ganadores del sorteo de Euromillones dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Número ganador de Euromillones del

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del

Carlos III anuncia “buenas noticias”: su tratamiento contra el cáncer puede reducirse el año que viene

Esta intervención, grabada el 27 de noviembre en Clarence House y emitida por Channel 4, ha formado parte de un programa especial dedicado a la lucha contra el cáncer

Carlos III anuncia “buenas noticias”:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dimite la secretaria de Igualdad

Dimite la secretaria de Igualdad del PSOE en Galicia por discrepancias con el partido tras las denuncias de acoso sexual contra José Tomé

Nueva denuncia de acoso sexual (y también laboral) en el PSOE contra el alcalde de Almussafes: el ‘Me too’ continúa

La Justicia rechaza el recurso de dos venezolanos que reclamaban la nacionalidad española por origen sefardí: “No basta con pertenecer a una familia de apellido frecuente en España”

Este es el momento de tu vida en el que deberías dejar de conducir, según un estudio

Las encuestas sobre las autonómicas del 21D en Extremadura: el PP sigue siendo el más votado, Vox da un salto, el PSOE se desploma y Podemos crece, pero poco

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Sebastián Ramírez, abogado: “A partir de 2026 todos los patinetes eléctricos tendrán que estar registrados y tener seguro”

La Unión Europea bloquea indefinidamente 210.000 millones de euros rusos con los que podría financiar la reparación de Ucrania

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 12 diciembre

DEPORTES

Rafa Nadal pasa por quirófano:

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”

Garbiñe Muguruza y la “batalla de los sexos” en el tenis: “Un júnior me habría ganado siendo yo número 1”

El atleta español Mo Katir rompe su silencio tras la sanción por dopaje: “Entreno cada día y mi objetivo es claro: Los Ángeles”

Los ultras polacos del Jagiellonia Białystok tienden una emboscada a dos autobuses con aficionados del Rayo y dejan diez personas heridas

Gareth Bale habla de cómo fue su etapa en el club blanco: “Fui un poco ingenuo al ir al Real Madrid y no saber lo duro que era”