La Siberia Extremeña protagonista por un día en la agenda de Feijóo

Alberto Núñez Feijóo visita la Siberia Extremeña (Composición Infobae)

En plena campaña para las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, la agenda nacional del Partido Popular ha recalado este lunes en la Siberia Extremeña, una de las comarcas con mayor personalidad geográfica y patrimonial de Extremadura y, a su vez, una de las más olvidadas.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al secretario general extremeño del partido Abel Caballero, ha dedicado la jornada a respaldar a la candidata María Guardiola en varios municipios de la zona, en una ruta que ha puesto el foco mediático en un territorio poco acostumbrado a recibir visitas de líderes estatales.

Tras una breve parada en Herrera del Duque y una visita a la fábrica de Burmar Sweets, en Talarrubias Feijóo ha participado finalmente en una comida-mitin en Puebla de Alcocer, la localidad que cerraba su recorrido por La Siberia. En sus comparecencias públicas, el líder popular no ha profundizado en referencias a la comarca como tal, más allá de apuntar a las premisas clave de la campaña de la candidata a la presidencia de la Junta.

Núñez Feijóo en su discurso en Extremadura (Jose Manuel Rodríguez Casillas)

La Siberia, una comarca singular

Quien viaja a La Siberia descubre un paisaje único dentro de Extremadura: un mosaico de dehesas, sierras suaves, embalses inmensos y poblaciones dispersas que han mantenido tradiciones y ritmos propios.

Declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2019, la comarca reúne pueblos que aún conservan una arquitectura popular reconocible, una gastronomía vinculada al campo y un patrimonio ligado a la rica historia de la región.

Panorámica de La Siberia Extremeña (turismo la siberia)

En su paso por Talarrubias, Feijóo fue recibido en una de las industrias punteras del entorno, que sostiene a buena parte de la población local. En Herrera del Duque aportó la imagen más urbana del recorrido: uno de los municipios más dinámicos de La Siberia, con comercio, servicios y un casco histórico que conserva vestigios medievales y renacentistas. Ambos enclaves forman parte del eje que articula la vida comarcal y abren la puerta a un territorio que combina naturaleza, patrimonio y tranquilidad a partes iguales.

Puebla de Alcocer, patrimonio y horizonte

El itinerario concluyó en Puebla de Alcocer, asentado en una ladera que mira al embalse de La Serena y a las llanuras que lo rodean. El pueblo, de calles empedradas es conocido por su imponente castillo medieval, uno de los miradores más espectaculares de Extremadura.

Alberto Núñez Feijóo junto al alcalde de Puebla de Alcocer, Gonzalo Hernán, en la comida-mitin del 12 de diciembre de 2025 (Jose Manuel Rodríguez Casillas)

Aunque Feijóo no pudo visitarlo, sí aludió al proyecto de abrir el restaurante, una iniciativa en la que se trabaja desde hace meses. El líder popular comentó que le gustaría ser invitado una vez se produzca la apertura, según han confirmado a este medio fuentes presentes en el evento.

Además del castillo, Puebla de Alcocer reúne elementos que narran su propia historia: la iglesia parroquial, antiguas casas solariegas, el museo dedicado al Gigante Extremeño y pequeñas plazas que preservan el carácter rural de la comarca. Su ubicación convierte al municipio en uno de los balcones naturales de La Siberia, con vistas que resumen la combinación de paisaje y patrimonio que define al territorio.

La localidad cuenta además con un rico conjunto monumental y natural que atrae a multitud de viajeros

La jornada política deja así una estampa poco habitual, la de La Siberia ocupando un espacio central en la conversación pública. Más allá de discursos y mítines, la visita ha servido para recordar el valor de una comarca que avanza paso a paso, con proyectos turísticos y culturales, pero que a su vez, se mantiene a la espera del merecido reconocimiento por parte de las instituciones a un entorno que conserva una de las identidades más singulares de Extremadura.