España

Una mujer entra en un quirófano para quitarse un tumor y descubren un bebé a punto de nacer: “Estaba embarazada, pero su útero estaba vacío”

El recién nacido, llamado Ryu, llegó al mundo con un peso de 3,6 kilos y presentó un buen estado de salud general

Guardar
Mujer embarazada que se extiende
Mujer embarazada que se extiende crema en la barriga. (Freepik)

Una mujer de 41 años ha descubierto que estaba embarazada cuando ingresó en el quirófano para que le extirparan un tumor ovárico de 10 kilos. El bebé, que se encontraba casi a término (embarazo muy próximo a completarse), se había desarrollado fuera del útero.

Según ha revelado el hospital Cedars Sinai de Los Ángeles en un comunicado de prensa, los médicos han calificado este caso como “milagroso”. Suze López, enfermera de Bakersfield, California (EEUU), tenía programada una operación para eliminar un quiste ovárico que llevaba años creciendo. Sin embargo, los resultados de una prueba de embarazo rutinaria previa a la cirugía revelaron la sorpresa. Esta situación resultó ser una alegría por completo para Suze López, quien llevaba 17 años intentando tener un segundo hijo.

El médico encargado fue John Ozimek, y lo primero que hizo fue estabilizar la presión arterial de Suze López. Además, solicitó una resonancia mágnetica, análisis de sangre y una ecografía. “Suze estaba embarazada, pero su útero estaba vacío”, declaró el médico. Las pruebas de imagen posteriores confirmaron que se trataba de un embarazo ectópico abdominal. Una condición extremadamente rara en la que el feto se desarrolla fuera del útero, en este caso cerca del hígado. Los especialistas señalaron que este tipo de embarazos conllevan un riesgo muy elevado tanto para la madre como para el bebé y que es excepcional que lleguen a término.

Médicos que atienden a su
Médicos que atienden a su paciente en camilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la complejidad del caso, el centro médico organizó una intervención coordinada en la que participaron cerca de 30 profesionales. Entre ellos, se encontraban ginecólogos, oncólogos, especialistas en medicina materno-fetal, anestesistas y personal de cuidados intensivos neonatales.

Durante la operación, el ginecólogo oncólogo Michael Manuel logró extraer primero el enorme quiste dermoide para facilitar el nacimiento del bebé y minimizar los riesgos de hemorragia. Tras un alumbramiento tan inhabitual y peligroso, el recién nacido, llamado Ryu, llegó al mundo con un peso de 3,6 kilos y presentó un buen estado de salud general. Aun así, fue trasladado a la unidad neonatal para observación.

Embarazo ectópico abdominal

Todo embarazo comienza con un óvulo fecundado, que suele continuar con su adhesión al revestimiento del útero. Esto sucede en un embarazo normal, sin embargo, un embarazo ectópico es una de las formas más raras de gestación extrauterina.

Se produce cuando el óvulo fecundado se implanta en la cavidad abdominal, fuera del útero, pudiendo adherirse a órganos como el hígado, el intestino o grandes vasos sanguíneos. Según la revista Progresos de Obstetricia y Ginecología, su incidencia es muy baja. Aproximadamente, se halla uno de cada 10.000 nacimientos y conlleva un riesgo muy elevado.

Una mujer embarazada. (Europa Press)
Una mujer embarazada. (Europa Press)

La supervivencia fetal es excepcional, ya que la placenta no puede desarrollarse de forma segura fuera del útero. Además, el diagnóstico de este tipo de embarazo resulta especialmente complejo y, en muchos casos, se realiza de forma tardía debido a que los síntomas pueden ser leves o confundirse con otras patologías abdominales.

En cuanto al tratamiento, este depende del estado clínico de la paciente y del momento del diagnóstico. En casos estables y detectados precozmente, puede optarse por un tratamiento médico. Por otro lado, en situaciones avanzadas o con riesgo vital suele ser necesaria una intervención quirúrgica de alta complejidad, como en el caso de Suse López.

Temas Relacionados

EmbarazadaMilagrosBebéDar a luzMaternidadRecién nacidoMédicosEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Ana Boyer y Fernando Verdasco anuncian que serán padres de una niña: “La nueva incorporación a la familia si todo va bien”

La hija de Isabel Preysler ha anunciado que su cuarto bebé junto al tenista será una niña

Ana Boyer y Fernando Verdasco

¿Qué investiga la UCO en el nuevo ‘caso Leire Díez’? Irregularidades en contratos públicos, empresas pantalla y compra de propiedades en Marbella

Junto a la presunta ‘fontanera’ del PSOE, se encuentran como investigados Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández

¿Qué investiga la UCO en

Diciembre se encamina como el mes más violento por ataques de género: 5 mujeres asesinadas en menos de una semana

Los agresores son más violentos y en los últimos 10 años se ha observado que el 50% de los crímenes se han cometido con arma blanca

Diciembre se encamina como el

La costa mediterránea se está llenando de tortugas y no es una buena señal: el avance del cambio climático pone en riesgo a la especie

Las altas temperaturas hacen que nazcan más hembras, lo que limita el desarrollo natural del animal

La costa mediterránea se está

Quiénes son los nuevos multimillonarios españoles en 2025, según la lista de ‘Forbes’

El informe destaca la aparición de una nueva generación y subraya que la transferencia de riqueza se está acelerando

Quiénes son los nuevos multimillonarios
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Qué investiga la UCO en

¿Qué investiga la UCO en el nuevo ‘caso Leire Díez’? Irregularidades en contratos públicos, empresas pantalla y compra de propiedades en Marbella

La Justicia rechaza una indemnización a una profesora que sufrió la torsión de varios dedos mientras separaba a dos alumnos que estaban peleando

Pedro Sánchez promete lucha en sus peores momentos: “Cuando a mí me preguntan si estoy cansado, yo digo ‘este Gobierno es incansable’”

El PP repite en Aragón la jugada de Extremadura, pero las encuestas anticipan el mismo resultado: rozaría la mayoría absoluta, pero puede seguir necesitando a Vox

La batalla legal por las visitas de unos abuelos a su nieto en Navarra: un detective, un perro compartido y una sentencia que marca un precedente

ECONOMÍA

Quiénes son los nuevos multimillonarios

Quiénes son los nuevos multimillonarios españoles en 2025, según la lista de ‘Forbes’

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 14 diciembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1

DEPORTES

Así es Paddy Pimblet, el

Así es Paddy Pimblet, el enemigo de Ilia Topuria: su habilidad en el grappling y cómo empezó su rivalidad con el luchador hispanogeorgiano

El exfutbolista del Atlético que colgó las botas prematuramente con una abultada cartera de inversiones: “Tuve sueldos de entre 40.000 y 150.000 € y me compré 9 pisos”

Jorge Martín habla sobre su grave accidente en el GP de Qatar: “Me dijo que estaba seguro de que iba a morir”

El cambio climático también afecta al deporte: “Es un riesgo que los grandes eventos se realicen en verano si no se hace un proceso de aclimatación previo”

Rafa Nadal pasa por quirófano: “Es un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”