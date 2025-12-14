Una mujer entra en un quirófano para quitarse un tumor y descubren un bebé a punto de nacer: “Estaba embarazada, pero su útero estaba vacío”

Mujer embarazada que se extiende crema en la barriga. (Freepik)

Una mujer de 41 años ha descubierto que estaba embarazada cuando ingresó en el quirófano para que le extirparan un tumor ovárico de 10 kilos. El bebé, que se encontraba casi a término (embarazo muy próximo a completarse), se había desarrollado fuera del útero.

Según ha revelado el hospital Cedars Sinai de Los Ángeles en un comunicado de prensa, los médicos han calificado este caso como “milagroso”. Suze López, enfermera de Bakersfield, California (EEUU), tenía programada una operación para eliminar un quiste ovárico que llevaba años creciendo. Sin embargo, los resultados de una prueba de embarazo rutinaria previa a la cirugía revelaron la sorpresa. Esta situación resultó ser una alegría por completo para Suze López, quien llevaba 17 años intentando tener un segundo hijo.

El médico encargado fue John Ozimek, y lo primero que hizo fue estabilizar la presión arterial de Suze López. Además, solicitó una resonancia mágnetica, análisis de sangre y una ecografía. “Suze estaba embarazada, pero su útero estaba vacío”, declaró el médico. Las pruebas de imagen posteriores confirmaron que se trataba de un embarazo ectópico abdominal. Una condición extremadamente rara en la que el feto se desarrolla fuera del útero, en este caso cerca del hígado. Los especialistas señalaron que este tipo de embarazos conllevan un riesgo muy elevado tanto para la madre como para el bebé y que es excepcional que lleguen a término.

Ante la complejidad del caso, el centro médico organizó una intervención coordinada en la que participaron cerca de 30 profesionales. Entre ellos, se encontraban ginecólogos, oncólogos, especialistas en medicina materno-fetal, anestesistas y personal de cuidados intensivos neonatales.

Durante la operación, el ginecólogo oncólogo Michael Manuel logró extraer primero el enorme quiste dermoide para facilitar el nacimiento del bebé y minimizar los riesgos de hemorragia. Tras un alumbramiento tan inhabitual y peligroso, el recién nacido, llamado Ryu, llegó al mundo con un peso de 3,6 kilos y presentó un buen estado de salud general. Aun así, fue trasladado a la unidad neonatal para observación.

Embarazo ectópico abdominal

Todo embarazo comienza con un óvulo fecundado, que suele continuar con su adhesión al revestimiento del útero. Esto sucede en un embarazo normal, sin embargo, un embarazo ectópico es una de las formas más raras de gestación extrauterina.

Se produce cuando el óvulo fecundado se implanta en la cavidad abdominal, fuera del útero, pudiendo adherirse a órganos como el hígado, el intestino o grandes vasos sanguíneos. Según la revista Progresos de Obstetricia y Ginecología, su incidencia es muy baja. Aproximadamente, se halla uno de cada 10.000 nacimientos y conlleva un riesgo muy elevado.

La supervivencia fetal es excepcional, ya que la placenta no puede desarrollarse de forma segura fuera del útero. Además, el diagnóstico de este tipo de embarazo resulta especialmente complejo y, en muchos casos, se realiza de forma tardía debido a que los síntomas pueden ser leves o confundirse con otras patologías abdominales.

En cuanto al tratamiento, este depende del estado clínico de la paciente y del momento del diagnóstico. En casos estables y detectados precozmente, puede optarse por un tratamiento médico. Por otro lado, en situaciones avanzadas o con riesgo vital suele ser necesaria una intervención quirúrgica de alta complejidad, como en el caso de Suse López.