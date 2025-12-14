Los límites éticos de “mantener vivo” a un animal muerto: cómo la clonación se convierte en una práctica cuestionable para la dignidad de tu mascota

Cómo la clonación se convierte en una práctica cuestionable para tu mascota (Pexels)

Rostros conocidos de Hollywood, líderes políticos y deportistas de élite han recurrido a un sistema bastante cuestionable en el siglo xxi: la clonación de mascotas. El fenómeno, impulsado por empresas como Viagen y recientemente introducido en España por Ovoclone, crece a un ritmo acelerado y de dudosa ética científica. “La ciencia de mantenerlos vivos”, promociona Viagen en su página, la empresa líder en clonación de animales a la que diversas celebridades han acudido.

Así lo han hecho algunas figuras públicas como a actriz y cantante, Barbra Streisand, quien en 2018 confesó a The New York Times sentirse “devastada” tras la muerte de Samantha, la perra que le acompañó durante 14 años. Quería conservar “algo de ella”, así que envió su ADN a los laboratorios de Viagen. El resultado: dos cachorras, Miss Violet y Miss Scarlett. El procedimiento ha cautivado también a otras figuras, como el presidente de Argentina, Javier Milei, quien clonó a su perro Conan a través de la misma compañía, obteniendo cinco mastines idénticos.

Un camino que tomó también el ex mariscal de fútbol americano Tom Brady, que ha optado recientemente por clonar a su perra Lua. Recordemos que esta práctica es posible gracias a que en 1996 un grupo de científicos de Escocia lograra clonar al primer animal después de 277 intentos: la oveja Dolly. El rumiante abrió así el camino para un mundo nuevo de ingeniería genética que, hasta hace unos años, no se habría popularizado del todo.

“El 15% de los animales domésticos en España están humanizados”

La facturación global de este sector alcanzó en 2024 los 300 millones de dólares (257 millones de euros), con proyecciones que anuncian un crecimiento hasta 1.500 millones en 2035, de acuerdo a la información de la compañía de análisis Wise Guy. Según ha podido saber El País, la mayor parte de la demanda se encuentra en Estados Unidos, China y Corea del Sur. No obstante, algunas empresas como Ovoclone, con sede en Marbella, están a pareciendo en España. El CEO de la empresa, Enrique Criado, aseguraba el año pasado para EFE que “según las estadísticas, el 15% de los animales domésticos en España están humanizados, con lo cual hay gente que los quiere como hijos, es algo afectivo”.

Sin embargo, este no es un factor que deba justificar esta práctica, según la abogada del Colegio de Abogados de Granada, María José León García, “cada mascota es única e insustituible y, al igual que los humanos, cuando llega a su fin de vida hay que respetar este tránsito y no buscar, frívolamente, el sustituirlo por otro que dicen es el mismo que ha fallecido”. El debate en este sector aún está muy dividido, uno de los motivos por los que de momento no se ha establecido del todo en el mercado.

Además, el hecho de crear un gemelo genético no garantiza que los dos animales vayan a ser iguales, ni de aptitud ni físicamente. Desde el laboratorio clonan “la potencialidad”. De este modo, como indicaba para EFE: “Yo dejo un clon en tus manos y tú verás lo que haces con él, ya lo acabas de modelar tú”, precisa. La catedrática de genética de la Universidad de Barcelona, Gemma Marfany, precisa que el alcance del proceso genera una “expectativa” en los dueños que quieren hacer esta práctica. Y es que “puede pensar que volverá a tener a su perro o gato, pero eso no es así, tendrá otro perro u otro gato.

“¿Verdad que a nadie se le ocurre que cuando se muere un hijo clonas a otro?”

El método implica la extracción de ADN desde el tejido cutáneo del animal, vivo o recién fallecido, la generación de células llamadas fibroblastos y la inserción del núcleo en un óvulo “vacío”. El embrión resultante, con un 99,9% de idéntico material genético, se gestará en una hembra de la misma especie. La mascota recién nacida tendrá también una pequeña fracción del ADN de la hembra donante y su carácter dependerá de la epigenética.

El embriólogo de Viagen asegura que los precios han descendido desde su inicio, pero “bajarán mucho más” en la próxima década conforme aumente la demanda. Por el momento, obtener una copia genética de un perro o un gato cuesta allí unos 55.000 euros. Este proceso, que debe hacerse inmediatamente después de que el animal fallezca, refuerza la frialdad que demandan muchos opositores a la práctica. Y es que, incluso, se han desarrollado algunas técnicas de reproducción asistida que permiten preservar el material genético por 3.000 euros mediante criopreservación, una vía para aplazar el dilema de la clonación.

Frente a la promesa de reproducir a un animal “idéntico”, las diferencias no solo afectan al comportamiento o a los pequeños rasgos físicos, sino que plantean interrogantes existenciales y legales. “¿Verdad que a nadie se le ocurre que cuando se muere un hijo clonas a otro y lo tratas igual pensando que es el primero? No, es uno nuevo, una nueva persona, tiene entidad propia. Pues pasa lo mismo con las mascotas”, subrayaba la genetista Marfany a EFE.

Asimismo, la abogada experta en Derecho Animal, recuerda que en España, desde 2022, el Código Civil reconoce a los animales como “seres vivos dotados de sensibilidad”. Desde la misma perspectiva, el médico e investigador Salvador Macip cuestiona el sentido de este negocio: “Nos podemos plantear si vale realmente la pena invertir tanto dinero y tanto esfuerzo para conseguir algo que tiene una relevancia relativa”. Por eso, el catedrático de la Universitat Oberta de Catalunya señala: “Como científico, soy muy crítico con los experimentos con animales. Hay que hacerlos, no queda más remedio, pero tienen que estar regulados y hacerse solo cuando son estrictamente necesarios”, recalca.